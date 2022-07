la machine, Croissance des revenus, Facteurs clés, Grandes entreprises, Prévisions jusqu’en 2030

Lamondial des machines d’empilage devrait atteindre 6,99 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 3,5 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La demande croissante de machines d’empilage destinées à l’industrie de la construction et l’augmentation des initiatives gouvernementales pour le développement des infrastructures dans les pays développés et en développement devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. L’adoption croissante des machines d’empilage pour une application étendue dans diverses industries devrait stimuler la croissance du marché des machines d’empilage dans un avenir proche. Les machines à empiler sont fréquemment utilisées dans la construction de structures à structure longue aux États-Unis, en Inde, en Chine, aux Émirats arabes unis et en Australie, ce qui devrait stimuler la demande de machines à empiler tout au long de la période de prévision. Les contraintes de bruit sur les opérations de construction dans les zones urbaines devraient stimuler la demande de machines de battage avec des niveaux de bruit et de vibration moindres. Avec l’introduction d’allégements fiscaux gouvernementaux et d’objectifs spécifiques en matière d’énergie renouvelable fixés par le gouvernement américain, la demande de parcs éoliens augmente, ce qui entraînera une demande accrue de machines à empiler pour installer des éoliennes.

Cependant, les prix élevés et les faibles taux de remplacement sont des facteurs qui pourraient entraver la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. Les machines d’empilage sont généralement coûteuses, ce qui conduit plusieurs entrepreneurs à préférer les machines d’occasion ou les locations au lieu d’en acheter de nouvelles dues. De plus, les machines à empiler ont une longue durée de vie et sont très durables pour une utilisation répétée. Par conséquent, les fabricants dotés d’équipements technologiquement avancés et modernes pourraient entraver les revenus du marché au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises du rapport sur le marché mondial sont Liebherr-International Deutschland GmbH, Junttan Oy, The Casagrande Group, Soilmec SPA, Sinomach (China National Machinery Industry Corporation),GmbH & Co.KG, Bauer AG et SANY

Group

DelmagL’utilisation croissante des plates-formes de battage pour l’installation des renforts de fondation et des parois moulées devrait stimuler la croissance des revenus du segment. Les engins de battage sont des machines efficaces pour diverses applications. Les plates-formes de battage sont compatibles avec les marteaux vibrants, les marteaux à percussion et les perceuses à vis, ce qui augmente sa demande.

Le segment à percussion devrait représenter la plus grande part des revenus sur le marché mondial des machines à empiler entre 2022 et 2030. La conduite à percussion utilise des tubes de forage à double paroi pour éliminer les débris à l’aide de la pression d’air afin d’améliorer la pénétration et l’empilage. Cette méthode est utilisée pour forer dans les sols durs et le nivellement final des panneaux. La conduite à percussion est la mieux adaptée pour une pénétration profonde dans des terrains difficiles avec le bon choix de marteau, ce qui stimule la croissance des revenus du segment.

Le marché des machines à empiler en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’établissements résidentiels et commerciaux dans les pays de la région.

En novembre 2019, le groupe Casagrande a lancé B400 XP-2, une foreuse multifonction conçue pour forer des pieux forés à une profondeur maximale de 4500 mm pour la construction du premier monorail d’Égypte.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des machines à empiler en fonction du produit, de la méthode, de l’application et de la région :

Product Outlook ( Chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2019-2030)

Marteaux

alésage

battage

Presse hydraulique

Autres

méthodes Perspectives (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2019-2030) Forage à vis sans fin à

à

rotatif

Tarière

vol continu

Percussive

Air-lift RCD

Autres

perspectives d’application (chiffre d’affaires , milliards USD ; 2019-2030)

Génie civil

Construction industrielle

Pétrole et gaz

Autres

Segmentation du marché par régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Pour résumer tout ce qui est indiqué ci-dessus, le rapport offre des informations clés sur le marché de la machine à empiler pour permettre au lecteur d’acquérir une compréhension complète du marché mondial de la machine à empiler grâce à des informations précises. estimations, une vue panoramique du scénario de marché, du paysage concurrentiel, des facteurs influençant la croissance du marché, des facteurs moteurs, des contraintes, du cadre réglementaire, des perspectives et opportunités de croissance et des facteurs propulsant le marché vers l’avant. L’étude de recherche offre une vue approfondie de l’industrie pour offrir un avantage concurrentiel au lecteur et l’aider à formuler des plans d’investissement avantageux. Le rapport fournit un aperçu complet du marché avec des faits relatifs au passé, au présent et à l’avenir du marché mondial de la machine à empiler.

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur les options de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

