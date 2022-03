La gestion des politiques sur le marché des télécommunications devrait atteindre une valeur de 2 009,7 millions USD d’ici 2028

Les principaux facteurs à l’origine de l’essor de ce marché sont l’adoption de solutions de gestion des politiques basées sur le cloud par les opérateurs de télécommunications.

Gestion des politiques dans la taille du marché des télécommunications – 870,8 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 11,1 % entre 2019 et 2026, tendances du marché – augmentation de la génération de revenus pour les opérateurs de télécommunications et déploiement accru de la gestion intégrée des politiques.

Le marché de la gestion des politiques dans les télécommunications était évalué à 870,8 millions USD en 2020 et devrait atteindre 2 009,7 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 11,1% au cours de la période de prévision. Le déploiement croissant de systèmes de gestion des politiques basés sur le cloud par les opérateurs de télécommunications, la génération croissante de revenus pour les opérateurs de télécommunications et la mise en œuvre accrue de systèmes intégrés de gestion des politiques par les opérateurs de télécommunications sont les facteurs qui animent le marché.

Un autre facteur responsable de la croissance du marché est la demande croissante et la mise en œuvre de services de technologie de l’information (TI) à travers le monde.

Les dépenses en capital élevées, la concurrence croissante entre les acteurs de l’industrie et les variations des règles et réglementations gouvernementales agissent comme une contrainte pour le marché.

Les principaux acteurs de la gestion des politiques sur le marché des télécommunications comprennent LM Ericsson Telephone Company (Suède) , Huawei Investment & Holding Co., Ltd. (Chine), Nokia Corporation (Finlande), Amdocs Limited (États-Unis), Astea International Inc. (États-Unis), Comarch SA (Pologne), Wipro Limited (Inde), Intracom Telecom (Grèce ), Genpact (États-Unis) et Oracle Corporation (États-Unis) entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

Sur la base de l’intégrant, le marché du segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide avec un chiffre d’affaires de 323,4 millions de dollars, à un TCAC de 20 % de 2019 à 2026. Les principaux facteurs à l’origine de la montée en puissance de ce marché sont les services améliorés sensibles à la bande passante par les fournisseurs de services de télécommunication, qui se concentrent également sur la monétisation des actifs du réseau, l’amélioration du développement des services internes, la protection de l’identité de l’abonné tout en maintenant l’intégrité du réseau.

Sur la base du déploiement, le segment cloud devrait représenter le plus grand marché avec un chiffre d’affaires de 385,14 millions USD, à un TCAC de 27 %. Les solutions basées sur le cloud agissent comme un facteur important de réduction des dépenses d’investissement, où le coût du matériel est éliminé. Il offre également une visibilité en temps réel des données pour les employés, permettant aux organisations de communiquer avec différents départements.

La région nord-américaine devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs qui stimulent l’essor de ce marché sont le déploiement de systèmes de gestion des politiques dans la région, compte tenu de l’expansion des réseaux LTE et de leur mise en œuvre avec plusieurs logiciels CRM et modèles commerciaux.

Le marché Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance des économies émergentes et la montée des initiatives gouvernementales sont les facteurs responsables de la conduite du marché.

Le rapport, « Gestion des politiques sur le marché des télécommunications par type de réseau (fixe, sans fil), intégrateur (solutions, services), services (professionnel, géré), type de déploiement (cloud, sur site), taille de l'entreprise et région – Global Prévisions jusqu'en 2026 – Les prévisions mondiales jusqu'en 2026 devraient atteindre 1 671,1 millions de dollars d'ici 2026. »

Segments couverts par le rapport :

pour ce rapport, le Le marché a été divisé en segments sur la base du réseau, des composants, des types de déploiement et de l’analyse régionale.

Gestion globale des politiques sur le marché des télécommunications, par type de réseau (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Réseau fixe Réseau

sans fil

Gestion globale des politiques sur le marché des télécommunications, par intégrateur (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

solutions

Services

professionnels Services

gérés

Gestion mondiale des politiques sur le marché des télécommunications, par déploiement (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

cloud

sur

le marché des télécommunications, par région (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

APAC

Amérique latine

Moyen-Orient & Afrique

