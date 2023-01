La France et les sociétés mondiales sur le marketing des médias sociaux (SMM) sur le marché de la demande croissante et d’énormes opportunités futures d’ici 2030

Selon les rapports de recherche régionaux, la taille du marché mondial des entreprises de marketing des médias sociaux (SMM) devrait croître à un TCAC de 23,7 % au cours de la période de prévision.

La publicité sur les réseaux sociaux est généralement gérée par l’équipe marketing d’une entreprise ou une agence de publicité tierce et peut être exploitée pour accroître la notoriété de la marque et les initiatives de réponse directe. Les logiciels de publicité sur les réseaux sociaux permettent aux entreprises d’accéder facilement aux audiences massives des sites de réseaux sociaux. La publicité sur les réseaux sociaux comprend à la fois des plateformes propriétaires et des plateformes tierces. Les plates-formes propriétaires sont celles proposées directement par le site de médias sociaux, donnant aux annonceurs un accès direct aux offres publicitaires des sites, et sont généralement utilisées par les petites et moyennes entreprises ou celles qui découvrent la publicité sur les médias sociaux. Les plates-formes tierces s’intègrent aux réseaux sociaux et offrent généralement des flux de travail plus rationalisés, une meilleure évolutivité et un accès à plusieurs réseaux sociaux..

Analyse du marché des entreprises mondiales de marketing des médias sociaux (SMM)

Le rapport fournit une analyse des tendances actuelles et des estimations futures du marché mondial des Entreprises de marketing des médias sociaux (SMM). Le rapport inclut également les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis auxquels sont confrontés les fournisseurs opérant sur ce marché. En outre, le rapport analyse l’impact de ces facteurs sur la croissance du marché au cours de la période de prévision. Pour évaluer la taille du marché, le rapport d’étude de marché mondial prend en compte les revenus générés par les ventes des produits des sociétés de marketing des médias sociaux (SMM). En outre, les données de répartition du marché pour chaque composant, modèle de déploiement, taille de l’organisation, industrie et marché régional sont fournies dans le rapport.

Le rapport sur le marché des sociétés de marketing des médias sociaux (SMM) analyse en profondeur les facteurs macro-microéconomiques détaillés et l’attractivité du marché segmentaire et régional. Le rapport comprendra une évaluation quantitative et qualitative approfondie des perspectives du marché segmentaire/régional compte tenu de la présence des acteurs du marché dans la région/le pays et le segment respectifs. La version finalisée du rapport de recherche comprend également la section de conclusion et de recommandation spécifique à l’acheteur du rapport.

Segmentation du marché des entreprises de marketing des médias sociaux (SMM)

Pourcentages du segment de marché des entreprises mondiales de marketing des médias sociaux (SMM), par type, 2021 (%)

Basé sur le cloud

Basé sur le Web

Pourcentages du segment de marché des entreprises mondiales de marketing des médias sociaux (SMM), par application, 2021 (%)

Grandes Entreprises

PME

Marché mondial des entreprises de marketing des médias sociaux (SMM), par région et par pays, 2018-2021, 2022-2030 (en millions de dollars américains)

Pourcentages du segment de marché des entreprises mondiales de marketing des médias sociaux (SMM), par région et par pays, 2021 (%)

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Europe ( Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Suisse, Pologne, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Qatar, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Analyse des concurrents du marché mondial des entreprises de marketing des médias sociaux (SMM)

Le rapport fournit également une analyse des principaux acteurs du marché, notamment:

Entreprises clés Chiffre d’affaires des entreprises de marketing des médias sociaux (SMM) sur le marché mondial, 2018-2021 (estimation), (en millions de dollars américains)

Entreprises clés Marketing des médias sociaux (SMM) Part de marché des revenus des entreprises sur le marché mondial, 2021 (%)

Entreprises clés Social Media Marketing (SMM) Entreprises vendues sur le marché mondial, 2018-2021 (estimation)

Principaux acteurs du marché des entreprises de marketing des médias sociaux (SMM) –

MailChimp

HubSpot

Smartly.io

WordStream

Publicité

4C

Contact constant

Criteo

Moteur sortant

Studio de publicité Salesforce

AdStage

Kenshoo

AdHawk

Acquisition

SOCI

liquide

Logiciel marin

MédiaMath

Cloud publicitaire d’Adobe

Le rapport sur le marché des entreprises de marketing des médias sociaux (SMM) couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Cinq forces de Porter et analyse de la chaîne de valeur/d’approvisionnement

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PESTEL

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

