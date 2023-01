La France et le principal acteur du marché mondial de la colle à ongles se concentrent sur l’expansion régionale

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial de la colle à ongles devrait croître à un TCAC de 7,5 % de 2022 à 2030 . La tendance croissante du nail art et des faux ongles stimulera la demande de colle à ongles efficace et fiable pour coller les faux ongles, les accessoires sur les ongles et autres. L’industrie émergente de la mode et du divertissement créera des opportunités lucratives pour la croissance du marché dans les années à venir à travers le monde. Cependant, l’utilisation de ruban adhésif double face ou de ruban de mode peut entraver la croissance du marché.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial de la colle à ongles

Le COVID-19 a eu un impact significatif sur la croissance du marché, en raison des chaînes d’approvisionnement perturbées, de la fermeture des canaux de vente au détail et du verrouillage mondial, les prix des matières premières ont également augmenté. Cependant, le nombre d’influenceurs des médias sociaux a augmenté pendant le COVID-19, donc afin d’améliorer leur image de bobine, les influenceuses ont adopté de faux ongles, de la colle à ongles pour coller de faux ongles, et d’autres. La plate-forme de commerce électronique offrait également diverses remises et récompenses sur ces produits pour inciter les clients à dépenser en produits de beauté et pour les ongles. Ceci, à son tour, a réussi à maintenir la croissance du marché graduelle pendant la pandémie. Par conséquent, le COVID-19 a un impact significatif sur le marché de la colle à ongles.

Étendue du marché mondial de la colle à ongles

L’étude classe le marché de la colle à ongles en fonction du type de produit, de la source, de l’application, du canal de distribution, aux niveaux régional et mondial .

Par type de produit Perspectives ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Couleur unie

Dégradé de couleur

Autres

Par source Perspectives ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Végétalien (végétalien)

D’origine animale

Par application Outlook ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Résidentiel

Commercial

Par perspectives de canal de distribution ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Chaîne en ligne

Canal hors ligne

Perspectives par région ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment source représente le TCAC le plus élevé du marché

Sur la base de la source, l’adoption de produits végétaliens à base de plantes a considérablement augmenté dans tous les segments au niveau mondial. Par conséquent, le segment végétalien représentait la principale part de marché en 2021 et on estime qu’il présente le TCAC le plus élevé par rapport à celui à base d’animaux. De plus, les initiatives croissantes des gouvernements ou des ONG pour prévenir la cruauté envers les animaux à des fins de mode propulseront également l’adoption de produits à base de plantes. Ceci, à son tour, alimente la demande de colle à ongles à base de plantes dans les années à venir.

Analyse régionale du marché Colle à ongles

Sur une base régionale, l’Amérique du Nord a représenté la part de marché la plus élevée en 2021 en raison de la présence d’acteurs majeurs du marché dans la région, adoptant diverses stratégies pour attirer des clients potentiels sur le marché. Suivie par l’Europe, l’Europe est une plaque tournante de la mode et possède donc un énorme potentiel de croissance du marché.

Cependant, l’Asie-Pacifique est estimée pour le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée à l’industrie émergente du divertissement et de la mode dans la région, associée aux tendances croissantes du nail art dans la région, ce qui ouvrira la voie à la croissance du marché dans les années à venir.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial de la colle à ongles

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la colle à ongles adoptent diverses stratégies clés telles que des accords, des acquisitions, des partenariats et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché et gagner des parts de marché importantes. Le marché de la colle à ongles est très concentré dans la nature.

Les principaux acteurs du marché mondial de la colle à ongles sont :