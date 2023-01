La France et le principal acteur du marché indien des batteries de véhicules électriques en Inde se concentreront sur l’expansion régionale

Le marché indien des batteries pour véhicules électriques devrait passer de 4,1 milliards USD en 2020 à 34,3 milliards USD d’ici 2027 , avec un TCAC de 42,5 % de 2021 à 2027. des véhicules à hautes performances et à faibles émissions, et des règles et réglementations gouvernementales strictes en matière d’émissions. Le marché est également alimenté par une prise de conscience mondiale croissante des véhicules électriques.

De plus, les préoccupations environnementales croissantes et l’augmentation du soutien gouvernemental alimenteront l’expansion rapide de la mobilité électrique. Par exemple, le gouvernement indien veut avoir des véhicules entièrement électriques d’ici 2030. Selon le NITI Aayog, d’ici 2030, les véhicules électriques représenteront 70 % de tous les véhicules utilitaires, 30 % des véhicules privés, 40 % des bus, 80 % des ventes de deux-roues (2W) et de trois-roues (3W). De plus, pour maintenir le secteur de la mobilité à flot, les acteurs du marché et les gouvernements poussent au déploiement de véhicules électriques et hybrides sur la route. En conséquence, au cours de la période de prévision, la croissance du marché des véhicules électriques catalyse la croissance du marché indien des batteries pour véhicules électriques.

En outre, la disponibilité de modèles de véhicules électriques, des économies d’achat attrayantes en termes de coût total de possession (TCO) et de prix d’achat, des incitations au gouvernement en ligne et une infrastructure de recharge pratique influenceront tous la croissance du marché. Parmi ceux-ci, le manque d’infrastructures de recharge, les chargeurs à grande vitesse continuent d’être un obstacle important à la croissance de l’industrie. Diverses infrastructures de charge sont mises en place dans le monde pour lutter contre cela. De plus, le gouvernement indien a pris des mesures pour soutenir le développement des infrastructures de recharge. Par exemple, le gouvernement a réservé 145 millions de dollars pour l’infrastructure de recharge des véhicules électriques dans la phase II du FAME. Le fonds sera alloué selon un ratio de 3:4:3 pour les trois prochains exercices, d’avril 2019 à avril 2022.

COVID – 19 Impact sur le marché indien des batteries de véhicules électriques

Le COVID 19 est une pandémie mondiale qui a touché une grande partie de la population. L’épidémie de COVID-19 a également eu un impact négatif sur la croissance du marché. La production et la vente de véhicules électriques ont été restreintes dans plusieurs pays, ce qui a entravé le développement du marché des batteries pour véhicules électriques. Par exemple, en raison de l’épidémie de coronavirus en Chine, les ventes de l’industrie automobile ont chuté de 79 % en février 2020. Avec la propagation du COVID-19 dans d’autres parties du monde, les usines de production et les points de vente au détail de véhicules électriques ont été fermés. L’industrie des véhicules électriques est également touchée par le ralentissement économique, les pertes d’emplois et la volatilité des prix du pétrole brut. Cependant, une croissance positive, voire exponentielle, de l’industrie est attendue en 2021.

Depuis l’épidémie, le gouvernement fédéral et les gouvernements des États ont mis en œuvre plusieurs politiques encourageantes. Le gouvernement, par exemple, a subventionné le déploiement de bus électriques et de bornes de recharge au niveau national. Telangana a supprimé la taxe de circulation et les frais d’enregistrement pour les 200 000 premiers véhicules électriques à deux roues au niveau de l’État. Dans le même temps, le Gujarat fournira des subventions gouvernementales aux étudiants qui achètent des véhicules électriques à deux roues et aux conducteurs de pousse-pousse et aux travailleurs indépendants qui achètent des véhicules électriques à trois roues. Delhi a également annoncé une politique progressive sur les véhicules électriques en 2020, comprenant des incitations à l’achat basées sur l’autonomie et la catégorie de la batterie. Ces initiatives sont prometteuses, mais elles nécessitent davantage de rationalisation et de coordination entre les politiques du gouvernement central, des gouvernements des États et des gouvernements locaux (municipaux).

Dynamique du marché mondial des batteries de véhicules électriques indiens

Drivers : Rising Government Schemes and initiatives in the EV battery

Le gouvernement indien a également pris des mesures pour soutenir le développement de l’infrastructure de recharge, qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, le programme FAME 2 a été lancé en mars 2019 avec un budget de Rs 10 000 crore (1,39 milliard de dollars US) pour étendre la flotte de véhicules commerciaux. En outre, le gouvernement indien a lancé une mission nationale sur la mobilité transformatrice et le stockage des batteries, qui se poursuivra jusqu’en 2024 et sera un programme de fabrication par étapes (PMP) d’année en année. Le gouvernement prévoit de créer une mission nationale sur les transports transformateurs et le stockage des batteries pour « promouvoir les activités de mobilité propre, connectée et partagée ». La mission développerait un programme quinquennal de fabrication par étapes (PMP) pour quelques produits à grande échelle,

Contraintes : inquiétudes concernant la sécurité de la batterie

La plupart des batteries de véhicules électriques sont considérées comme sûres car elles sont soumises à une série de tests avant d’être utilisées. Cependant, certains incidents, tels que le rappel de 68 000 Chevy EV Bolts à la suite de cinq incendies liés à des batteries, ont soulevé des inquiétudes quant à la sécurité de ces batteries. Les batteries des véhicules électriques sont constituées de matériaux inflammables comme le lithium, le manganèse et les plastiques. Lorsque le lithium est exposé à l’eau, il devient hautement réactif. Par conséquent, les performances et la sécurité de ces batteries dans des environnements chauds ou humides suscitent des inquiétudes. Ainsi, l’impact dangereux associé à la batterie et principalement aux incendies qui se produisent dans les véhicules électriques en raison de leur batterie médiocre est le facteur qui freine la croissance du marché eth.

Opportunités : L’investissement croissant dans la batterie de VE par les acteurs publics et privés

Dans les années à venir, l’investissement croissant des acteurs publics et privés dans la batterie EV créera des opportunités de croissance lucratives sur le marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en août 2019, Tesla et la société chinoise Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) ont exprimé leur intérêt initial pour le projet du gouvernement indien de construire de grandes usines de batteries lithium-ion avec un investissement de 6,95 milliards de dollars. L’Inde aura besoin de centrales de 6,0 gigawatts (chacune d’une capacité de 10 GWh) d’ici 2025 et de 12 d’ici 2030, selon le NITI Aayog. Bien que le scénario de base ne tienne pas compte des marchés d’exportation potentiels, il estime que 11 usines Giga seront opérationnelles d’ici 2025 et 24 d’ici 2030. Exide Industries et Leclanché ont formé une joint-venture à 75/25 pour produire des cellules lithium-ion (Li-ion) , modules et batteries au Gujarat en 2019. À la mi-2020, l’unité de fabrication de cellules Li-ion a démarré ses activités. En août 2018, Amara Raja Batteries a approuvé la construction d’une nouvelle usine de batteries automobiles d’une valeur de 99,74 millions de dollars américains avec une capacité de production de 6,5 millions d’unités par an. La capacité de l’usine a progressivement augmenté pour atteindre 10,8 millions d’unités en octobre 2018. Ainsi, l’augmentation des investissements dans la production de batteries est le facteur créant une opportunité lucrative de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

L’étude classe le marché indien des batteries de véhicules électriques en fonction des composants, du type de déchets, de la méthode, de l’application et de la région.

Par type de véhicule (revenu, milliards USD, 2017-2027)

Véhicule commercial

Deux-roues

Voiture de voyageurs

Par type de batterie (revenu, milliards USD, 2017-2027)

Batterie aux ions lithium

Batterie nickel-hydrure métallique

Batterie au plomb

Autres

Par type de propulsion (revenu, milliards USD, 2017-2027)

Véhicules électriques à batterie

Véhicules électriques hybrides rechargeables

Véhicules électriques hybrides

Le segment des voitures particulières du marché indien des batteries de véhicules électriques devrait représenter la plus grande part du type de véhicule

Le marché indien des batteries pour véhicules électriques a été segmenté en véhicules utilitaires, deux-roues et voitures particulières en fonction du type de véhicule. Le segment des voitures particulières représentait la plus grande part du marché indien des batteries de véhicules électriques en 2020. Les objectifs du gouvernement (objectif de 2023, 2028 et 2040) pour introduire les voitures électriques sont le principal facteur de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs du marché

Le marché indien des batteries pour véhicules électriques est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs opérant sur le marché tels que Amar Raja Batteries Limited, Exicom Tele-Systems Limited, Exide Industries Ltd, Hero Electric Vehicles Pvt. Ltd., Okaya Power Pvt. Ltd., Panasonic India Private Limited (Panasonic Corporation) et Samsung SDI Company Limited (Samsung SDI Co., Ltd.), entre autres. Les autres acteurs du marché sont Tata AutoComp GY Batteries Private Limited, Tata Motors Limited et Toshiba India Pvt. Ltd. Ces acteurs ont adopté diverses stratégies gagnantes pour gagner des parts plus élevées ou conserver des positions de leader sur le marché.