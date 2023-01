La France et le marché mondial du cacao connaîtront une augmentation des revenus d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial du cacao était évaluée à 12 074,3 millions USD en 2021 et devrait atteindre 17 636,8 millions USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 4,3 % de 2022 à 2030. Les principaux pays producteurs de cacao sont le Ghana, le Cameroun, le Nigéria, l’Équateur et la Côte d’Ivoire. La fève de cacao est séchée et fermentée pour produire de la liqueur de chocolat ou de la liqueur de cacao. C’est l’ingrédient clé pour la fabrication des chocolats. La consommation croissante de chocolats stimule la demande de cacao sur le marché mondial. Le chocolat est perçu comme un luxe haut de gamme depuis l’Antiquité en raison de son goût et de son arôme. Il offre également divers avantages pour la santé, tels que la réduction du risque de problèmes cardiovasculaires et du taux de cholestérol. Le chocolat est une riche source d’antioxydants et de minéraux. Il aide également à maintenir le poids corporel. Ces facteurs stimulent la demande mondiale de chocolat et alimentent finalement la croissance du marché mondial du cacao au cours de la période de prévision.

La poudre de cacao et le beurre de cacao sont produits à partir de liqueur de cacao. La poudre de cacao et le beurre de cacao sont de plus en plus utilisés dans diverses industries telles que la boulangerie, l’alimentation et les boissons, les nutraceutiques, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques comme agents aromatisants et colorants. Il est utilisé pour fabriquer des articles de toilette en raison de sa saveur et de son arôme. Ainsi, l’application croissante du cacao dans différentes industries devrait stimuler le marché mondial du cacao dans les années à venir.

Définition du marché mondial du cacao

Le cacao est dérivé de l’arbre Theobroma, ou cacaoyer largement consommé dans les confiseries, les aliments et les boissons, les applications de boulangerie, et est un ingrédient clé dans la fabrication de chocolat et de produits à base de chocolat. L’application croissante du cacao dans ces industries alimente la croissance du marché mondial du cacao.

COVID – 19 Impact sur le marché mondial du cacao

L’impact global sur le marché mondial du cacao est négatif en raison du déclenchement de la pandémie. Cependant, le marché mondial du cacao devrait couvrir les pertes dans les années à venir. Le développement de vaccins COVID-19 dans les principaux pays aura un impact positif sur le marché du cacao. Le développement des canaux de commerce électronique jouera un rôle essentiel dans le développement et la croissance du marché du cacao. Les principales entreprises de cacao et de chocolat se concentrent sur leurs canaux de distribution et leur présence en ligne pour survivre sur le marché. La pandémie a montré l’importance et la nécessité de développer des canaux numériques à travers le monde.

Dynamique du marché mondial du cacao

Moteurs : la production conforme aux VSS stimule la demande de cacao durable

VSS fait référence à des normes de durabilité volontaires. Les VSS sont les normes qui obligent les fabricants, les détaillants et les fournisseurs de services à adopter des méthodes qui répondent aux mesures de durabilité telles que les impacts environnementaux, la santé et la sécurité des travailleurs, la déforestation et le travail des enfants et le travail forcé. Lorsque les fabricants se conforment à la production conforme VSS, cela fournit aux fabricants un moyen ou un label qui distingue leurs produits. Les consommateurs peuvent facilement identifier les produits labellisés VSS et leurs attributs.

De nos jours, les consommateurs sont beaucoup plus préoccupés par la durabilité. De nombreux cas de travail des enfants ont été à l’honneur dans les principaux pays producteurs de cacao tels que le Nigeria, le Ghana et la Côte d’Ivoire. Par conséquent, en adoptant des pratiques de production conformes aux VSS, l’entreprise peut attirer les consommateurs qui souhaitent résoudre des problèmes sociaux tels que les disparités de revenus et le travail des enfants et le travail forcé. Cela aide les entreprises à acquérir un avantage concurrentiel à plusieurs niveaux. Barry Callebaut, l’un des principaux acteurs du marché du cacao, devrait s’approvisionner en cacao 100 % durable d’ici 2025. Par conséquent, l’adoption du VSS stimule la demande de cacao durable sur les principaux marchés.

Contraintes : Les fluctuations dynamiques des prix des fèves de cacao peuvent entraver la croissance du marché

Selon les données publiées par l’Organisation internationale du cacao en 2020, le prix du cacao augmente au rythme d’environ 20 % d’une année sur l’autre. Selon l’Organisation internationale du cacao, le plafond de production des pays d’Afrique de l’Ouest et les conditions météorologiques défavorables ont créé un écart entre la demande et l’offre de cacao. Les pays d’Afrique de l’Ouest tels que le Ghana, le Nigeria et la Côte d’Ivoire sont les principaux producteurs de cacao. L’écart entre l’offre et la demande de cacao pourrait entraîner une hausse des prix, et les fabricants et transformateurs de cacao pourraient en pâtir. Dans un tel scénario, l’utilisation de substituts de cacao pourrait également augmenter. Par conséquent, la hausse des prix du cacao pourrait entraver la croissance du marché mondial du cacao au cours de la période de prévision.

Opportunités : Le storytelling est la stratégie marketing tendance sur le marché du cacao

Les clients et les consommateurs sont très captivés par les histoires derrière les produits qu’ils achètent et consomment. L’histoire derrière le produit peut grandement influencer la décision d’achat de l’acheteur. Les fabricants de produits à base de chocolat et de cacao accordent la plus grande attention à la narration dans leurs stratégies de marque. Les consommateurs sont intéressés à connaître les histoires derrière un produit. Cela donne aux fabricants et négociants de cacao l’occasion de mettre en lumière l’histoire derrière l’origine du cacao, en particulier dans le cas du cacao de spécialité. La plupart du temps, la stratégie de narration est utilisée par les entreprises de fabrication de chocolat montrant des fèves de cacao et des cacaoyers dans leur publicité. Cadbury Bournville et Nestlé Kit-Kat sont des exemples de marques de chocolat qui utilisent des stratégies de narration.

Portée du marché mondial du cacao

L’étude classe le marché du cacao en fonction du type de produit, du processus, de la nature, de la qualité, de l’application et de la région .

Par type de produit Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Le beurre de cacao

Liqueur de Cacao

Poudre de cacao

Par processus Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Processus néerlandais

Processus naturel

Par Nature Outlook ( Ventes, Millions USD, 2017 – 2030 )

Biologique

Conventionnel

Par perspectives de qualité ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Masse

Spécialité

Saveur fine

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Confiserie

Nourriture et boissons

Boulangerie

Autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment du cacao devrait représenter la plus grande part de marché, par type de produit

Sur la base du type de produit, le marché mondial du cacao est segmenté en beurre de cacao, liqueur de cacao et poudre de cacao. En 2021, la liqueur de cacao détenait la plus grande part de marché de 38,6 % sur le marché mondial du cacao. La liqueur de cacao, également connue sous le nom de liqueur de chocolat, est l’élément essentiel requis pour produire du chocolat cru. Les fèves de cacao sont fermentées, séchées, torréfiées, puis séparées de leur peau pour obtenir une pâte de cacao. Cette masse de cacao est ensuite fondue pour obtenir de la liqueur de cacao.

La liqueur de cacao connaît une augmentation de la demande en raison de la demande mondiale croissante de chocolats, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. En outre, l’utilisation croissante de la liqueur de cacao dans diverses industries telles que l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, la santé, les soins personnels et les boulangeries alimente la croissance du marché mondial du cacao. La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits pour la santé de la liqueur de cacao, tels qu’une meilleure circulation sanguine, une baisse du taux de sucre, une amélioration du cholestérol et une baisse de la tension artérielle, a stimulé la consommation de liqueur de cacao. Par conséquent, la consommation croissante de chocolats et la demande croissante de liqueur de cacao en raison de ses utilisations comme matériau aromatisant dans l’industrie alimentaire et des boissons devraient propulser le marché mondial du cacao au cours de la période de prévision.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial du cacao a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . L’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé de 4,6 % au cours de la période d’étude. L’Asie-Pacifique comprend la Chine, le Japon, l’Inde, la Malaisie, l’Indonésie, Singapour et le reste de l’Asie-Pacifique. L’Asie-Pacifique se caractérise par une population dense, une prise de conscience croissante des consommateurs, une urbanisation rapide et une augmentation du revenu disponible.

L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide dans l’industrie de la confiserie. La popularité des chocolats s’est considérablement répandue dans cette région. L’utilisation de produits à base de chocolat et de cacao dans diverses industries telles que la boulangerie, la confiserie, les produits pharmaceutiques, l’alimentation et les boissons et les cosmétiques stimule le marché du cacao en Asie-Pacifique. L’Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide en raison de la croissance démographique, de la sensibilisation croissante des consommateurs, de l’augmentation du revenu disponible et de la croissance des chaînes de restaurants multinationales.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial du cacao

Le marché mondial du cacao est très concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché. La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat.

Les principaux acteurs du marché mondial du cacao sont :