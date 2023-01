La France et le marché mondial des valves aérosols gagneront en popularité jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des valves aérosols croît à un TCAC de 4,5 % de 2021 à 2027 et devrait passer de 1 378,2 millions USD en 2020 à 1 794,7 millions USD d’ici 2027 . Les valves d’aérosol régulent l’entrée/la sortie d’un fluide ou d’une vapeur vers ou depuis une source (telle qu’une canette, un réservoir ou un conteneur). Il atomise le contenu de la source pour qu’il existe sous forme de fine pulvérisation. Il est avantageux pour les applications telles que la peinture, la graisse et la laque, car les pulvérisateurs à valve permettent une application uniforme du produit, le tout contrôlé par la main de l’utilisateur. De nos jours, ils sont devenus un ajout courant à de nombreux articles dans les secteurs des soins personnels, des soins à domicile, de la santé et de l’automobile.

La plupart des valves aérosol vendues sur le marché sont du type à pulvérisation continue. Les valves aérosols-doseurs sont utilisées pour des applications spécifiques, notamment dans le domaine pharmaceutique (puisqu’elles dispensent la quantité exacte de médicament à chaque activation lors de l’application) et pour les désodorisants. Il y a une demande croissante d’aérosols dans le secteur domestique en raison de l’augmentation du nombre de désodorisants installés et des produits alimentaires emballés sous forme d’aérosols pour plus de commodité.

Dans les économies émergentes, en raison de l’augmentation de la population urbaine, qui entraîne une augmentation des revenus, la fabrication automobile connaît une croissance phénoménale. Dans les économies développées, il existe un taux de remplacement élevé des soins diesel/essence par des voitures électriques ou hybrides, propulsant la demande de valves aérosols. La pénétration croissante des produits dans l’industrie de la santé pour des produits tels que les inhalateurs pour l’asthme et d’autres types de sprays, et l’amélioration continue du mode de vie des consommateurs, soutenue par la demande de l’industrie des soins personnels et des cosmétiques pour les valves aérosols, permettent l’application à 360 degrés et consomment 25 % de substance en moins pour la couverture de surface relative. Ces facteurs devraient stimuler la demande de valves aérosols au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur la valve aérosol mondiale

L’épidémie de COVID-19 et le récent confinement à travers le monde ont affecté les activités industrielles dans le monde entier. Le scénario de la pandémie de COVID-19 a eu un impact mitigé sur le marché étudié. Certains des effets du verrouillage comprennent les pénuries de main-d’œuvre, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, le manque de disponibilité des matières premières utilisées dans le processus de fabrication et la fluctuation des prix, ce qui a entraîné des problèmes d’expédition et l’inflation de la production des produits finaux et a dépassé le budget . Du côté positif, une tendance majeure dans le scénario de crise était la demande croissante de produits en spray aux propriétés antivirales et antibactériennes, stimulée par la peur des consommateurs de contracter le coronavirus et les microbes pour rester en vie sur les surfaces des emballages. En raison de la pandémie en cours, les pays européens ont pris un coup en termes de production du secteur industriel. Par exemple, selon les données de l’Office for National Statistics (ONS), l’indice mensuel a diminué de plus de 20 % en avril 2020, ressemblant à l’impact précoce du COVID-19 sur l’économie du pays. Une telle baisse de la production industrielle pourrait affecter de manière significative la croissance du marché des valves aérosols.

Par exemple, en avril 2020, un revêtement antimicrobien à base de spray peu coûteux a été développé par des chercheurs de l’Institut indien de technologie de Guwahati. Les chercheurs affirment que de telles couches peuvent être utilisées pour tuer les microbes sur les surfaces extérieures des équipements de protection individuelle (EPI)

Dynamique du marché mondial des valves aérosols

Moteurs : forte demande de l’industrie des cosmétiques et des soins personnels

Le marché étudié est principalement dépendant des produits cosmétiques et de soins personnels mondiaux. La demande croissante de produits cosmétiques et de soins personnels devrait stimuler la demande de valves aérosols. Des facteurs tels que la demande croissante de produits cosmétiques et de soins personnels dans les pays émergents, l’augmentation de la prime sur les soins personnels, les changements dans les modes de consommation et les modes de vie, la sensibilisation croissante aux produits de beauté et la sensibilisation croissante des clients stimulent les investissements des entreprises qui développent des valves innovantes. des produits. La population féminine est plus encline à acheter des produits cosmétiques et de soins personnels, agissant ainsi comme les principales utilisatrices. La population féminine mondiale est passée de 3,63 milliards en 2015 à environ 3,82 milliards en 2019, selon les données de la Banque mondiale. L’urbanisation croissante et l’augmentation de l’emploi des femmes renforcent encore la demande de produits cosmétiques et de soins personnels de la part de la population féminine. Les applications de partage de vidéos en ligne ont contribué à la pénétration des produits de beauté auprès d’une nouvelle population, augmentant encore le marché.

Défis : réglementations gouvernementales strictes

Parmi les facteurs qui animent le marché, la croissance du marché est entravée par les changements dynamiques des normes réglementaires par divers gouvernements, en raison du besoin croissant de préoccupations en matière de sécurité et d’environnement. Des considérations réglementaires et des tests de revalidation sont nécessaires pour que les fournisseurs d’emballages gèrent les approvisionnements critiques ou les changements de matériaux. Ce processus est devenu dynamique, en raison de l’évolution constante des normes réglementaires. En raison de l’inflammabilité du produit, les bombes aérosols considérées comme inflammables et combustibles nécessitent un étiquetage adéquat pour assurer la sécurité des consommateurs. À défaut de le faire, la Consumer Product Safety Commission a le pouvoir d’interdire ces produits avec un étiquetage inadéquat.

De plus, le Fair Packaging and Labelling Act (FPLA) permet de contrôler facilement le contenu des aérosols et oblige les acteurs de l’industrie des aérosols à déclarer le poids du gaz propulseur dans le cadre du contenu de l’emballage aérosol.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des valves aérosols en fonction du type, des utilisateurs finaux et des régions.

Par type de perspectives (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Continu

Compteur

Par perspectives des utilisateurs finaux (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Soins personnels

Soins à domicile

Soins de santé

Automobile

Autres industries utilisatrices finales

Perspectives par région (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment continu devrait représenter la plus grande part de marché par type

En fonction du type, le marché mondial des valves aérosols est divisé en continu et dosé. En 2020, le segment continu représentait la plus grande part de marché de 82,57 % sur le marché mondial des valves aérosol. Les valves d’aérosol continu sont des valves à deux voies. Ceux-ci permettent soit l’ajout du produit dans un récipient (comme dans le cas d’un remplissage sous pression de propulseur), soit le prélèvement du produit lors de l’utilisation d’un conditionnement aérosol. Ils gagnent en popularité en raison de leur utilisation dans les liquides, les émulsions, les poudres, les peintures et les produits alimentaires. Ces types de vannes délivrent le contenu du produit en permanence sous la forme d’un spray ou d’un jet de mousse solide avec ou sans détermination. Les emballages cosmétiques, tels que les déodorants, les sprays et les mousses, ont un impact supplémentaire sur la demande pour ces types de valves.

Ce segment prend rapidement de l’ampleur grâce aux innovations de l’industrie alimentaire. Grâce au système d’emballage bag-on-valve (BOV), les produits restent frais plus longtemps et sont respectueux de l’environnement. Ce système protège le produit des influences néfastes de la lumière et de l’air, gardant le contenu plus frais plus longtemps. De plus, la croissance de la production alimentaire mondiale et les tendances vers des options alimentaires axées sur la commodité en raison de modes de vie trépidants devraient augmenter la croissance du marché. Ces vannes connaissent une forte demande de produits pharmaceutiques en aérosol dans le système d’administration de médicaments.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des valves aérosols a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance de la demande de valves aérosols en raison de l’augmentation des investissements dans l’industrie médicale, de l’augmentation de la demande de produits de soins personnels et de l’augmentation de la production automobile dans la région. De plus, la Chine devrait connaître une croissance notable des valves aérosols au cours de la période de prévision en raison de la forte demande des constructeurs automobiles, de l’augmentation des projets de construction, de soins à domicile et d’architecture et de l’augmentation des dépenses de santé.

La Chine représente près de 40 % de la production de meubles. La production a augmenté rapidement en raison de la hausse de la demande intérieure, associée à l’augmentation des exportations vers les pays européens. Cela devrait augmenter la demande de valves aérosols de divers produits de soins à domicile dans les années à venir. De plus, l’Inde abrite la deuxième plus grande population mondiale, avec 600 millions de jeunes de moins de 24 ans. La taille du marché a propulsé ses marchés des soins personnels et des soins à domicile, ce qui se reflète dans la croissance du marché des valves aérosols dans le pays.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs opérant sur le marché des valves aérosols sont Aptar Group, Precision Valve Corporation, Coster Tecnologie Speciali, LINDAL Group Holding, Mitani Valve, Summit Packaging Systems, Clayton Corp., Newman Green, KOH-I-NOOR Mladá Vožice, SALVALCO, Majesty Packaging System Limited, Shanghai Sunhome Industrial Company, EC Packs Industrial Limited, C. Ehrensperger AG., Aroma Industries, Seung IL Corporation, Yingbo Aerosol Valve Co., Ltd. et Guangzhou Zhongpin Aerosol Valves Co., Ltd. Chaque entreprise suit son propre stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.