La France et le marché mondial des tricycles électriques progresseront à un TCAC à deux chiffres d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des tricycles électriques devrait passer de 3 117,9 millions USD en 2021 à 12 228,9 millions USD d’ici 2030 à un TCAC de 16,4 % de 2022 à 2030 . Les tricycles électriques offrent une plus grande stabilité et commodité que les motos ordinaires, propulsant l’industrie mondiale des tricycles électriques. En raison de la demande croissante de voitures écoénergétiques et vertes dans le monde, le marché des tricycles électriques augmentera considérablement. L’évolution de la technologie et l’introduction de véhicules électriques performants ont permis aux voyageurs de profiter à la fois d’un voyage en voiture et d’un voyage en moto dans un seul véhicule. Les navetteurs locaux dans les régions développées telles que l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord préfèrent le tricycle à faible puissance aux autres modes de transport.

Les progrès de la technologie des batteries devraient augmenter la demande d’acheteurs de tricycles électriques. Par exemple, les progrès récents des batteries lithium-ion ont permis aux producteurs de tricycles électriques de réduire le poids total du véhicule tout en offrant une durée de vie de la batterie plus longue que les batteries VRLA et plomb-acide traditionnelles. Cependant, la croissance du marché des tricycles électriques est entravée par des coûts d’achat initiaux élevés, un manque de normes pour l’infrastructure de recharge des véhicules électriques et le manque de voies réservées aux tricycles électriques.

COVID – 19 Impact sur le marché mondial des tricycles électriques ou des e-Trikes

La propagation mondiale de la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur l’industrie des tricycles électriques. Maintenir le même flux de marchandises dans l’industrie était difficile. Les cycles de demande et d’approvisionnement de nombreux fabricants de tricycles électriques ont été gravement touchés, car les gouvernements du monde entier ont imposé des mesures de confinement ces derniers mois. La pandémie a un impact négatif sur la taille du marché pour 2020 car le marché des véhicules électriques en est encore à ses débuts. Au cours des premiers stades de l’épidémie, le rôle de la Chine en tant que fabricant mondial de batteries a diminué, ce qui a eu un impact considérable sur la chaîne d’approvisionnement des batteries.

Portée du marché mondial des tricycles électriques ou e-Trikes

L’étude classe le marché des tricycles électriques ou e-Trikes en fonction du type et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Tricycle électrique pliant

Tricycle électrique non pliable

Par application ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Tricycle électrique cargo

Tricycle électrique passager

Par région ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des tricycles électriques pour passagers devrait représenter la plus grande part de marché, par application

En fonction de l’application, le marché mondial des tricycles électriques ou des tricycles électriques est divisé en tricycle électrique cargo et tricycle électrique passager . En 2021, le segment des tricycles électriques pour passagers représentait la plus grande part de marché sur le marché mondial des tricycles électriques ou des tricycles électriques . Cette domination peut être attribuée à la forte augmentation de la population, en particulier dans les pays en développement avec une population de classe moyenne plus importante qui préfère les transports publics aux véhicules privés pour les déplacements quotidiens. De plus, à mesure que la demande de connexions du dernier kilomètre augmente, les trois-roues électriques, qui sont plus écologiques et plus économiques que les taxis et les taxis, gagnent du terrain.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des tricycles électriques ou des tricycles électriques a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Le marché des tricycles électriques ou des tricycles électriques de l’APAC est tiré par une forte croissance démographique, une plus grande population à revenu moyen et inférieur et une tendance croissante à l’électrification des véhicules dans la région. La Chine devrait représenter la plus grande part du marché, suivie par l’Inde et d’autres pays développés et en développement. Le gouvernement indien prend activement des initiatives pour promouvoir les tricycles électriques dans le pays en raison du taux de pollution élevé causé par les véhicules à carburant.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des tricycles électriques ou des e-Trikes

Le marché mondial des tricycles électriques ou des tricycles électriques est très concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché. La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat.

Les principaux acteurs du marché mondial des tricycles électriques ou e-Trikes sont: