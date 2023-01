La France et le marché mondial des systèmes d’information sur les élèves de la maternelle à la 12e année gagneront une traction substantielle jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des systèmes d’information sur les élèves de la maternelle à la 12e année devrait croître à un TCAC de 17,3 % au cours de la période de prévision (2022-2030) . Les principaux facteurs d’expansion de la croissance du marché comprennent la demande croissante d’une solution fiable pour gérer les opérations quotidiennes des établissements d’enseignement. En outre, la dépendance croissante à l’égard des technologies numériques telles que le cloud, l’IoT, l’analyse et les mégadonnées, qui sont utilisées pour gérer diverses activités des établissements d’enseignement, devrait soutenir la croissance du marché dans les années à venir.

Définition du marché mondial du système d’information sur les étudiants de la maternelle à la 12e année

Le système d’information sur les étudiants (SIS) est un système informatique qui gère diverses données sur les étudiants. Les membres du personnel inscrits peuvent consulter, modifier et signaler les dossiers des étudiants via le SIS. Le système transmet également les données nécessaires à plusieurs autres systèmes informatiques. Le terme « K-12 » fait référence aux années d’enseignement primaire et secondaire soutenu de la maternelle à la 12e année. Ces systèmes peuvent suivre les notes et les données de présence. Les parents ont fréquemment accès au SIS de la maternelle à la 12e année, qui est une composante qui distingue ces ressources de celles que l’on trouve dans l’enseignement supérieur. De nombreux systèmes d’information sur les élèves de la maternelle à la 12e année ont une option SMS qui permet aux instructeurs et aux parents de communiquer directement entre eux. Cela permet à l’enseignant d’informer les parents sur le cheminement social et scolaire de leur enfant en classe.

COVID – 19 Impact sur le marché mondial du système d’information sur les élèves de la maternelle à la 12e année

L’épidémie de COVID-19 a fait des ravages parmi les éducateurs du monde entier. À la suite du verrouillage prolongé, les écoles et les universités se sont complètement arrêtées et ont commencé à explorer des alternatives en ligne pour poursuivre le programme et les évaluations prévus pour l’année. Dans ce contexte, les pays dotés d’une infrastructure de réseau et d’une pénétration d’Internet adéquates ont augmenté leurs systèmes d’information sur les étudiants. Cependant, par rapport aux besoins actuels en matière d’éducation, ces systèmes desservent un nombre relativement réduit d’instituts. Par conséquent, le coût peut devenir un obstacle majeur à l’expansion du marché, entraînant peut-être une perte d’opportunités sur les marchés en hausse.

Portée du marché mondial du système d’information sur les étudiants de la maternelle à la 12e année

L’étude classe le marché des systèmes d’information des élèves de la maternelle à la 12e année en fonction des composants et du déploiement aux niveaux régional et mondial .

Par composant ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Solution Inscription Universitaires Aide financière Facturation

Prestations de service Services professionnels Services gérés



Par déploiement ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Sur site

Basé sur le cloud

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment basé sur le cloud devrait représenter la plus grande part de marché, par déploiement

Sur la base du déploiement, le marché mondial des systèmes d’information sur les étudiants de la maternelle à la 12e année est divisé en cloud et sur site . En 2021, le segment basé sur le cloud représentait la plus grande part de marché sur le marché mondial des systèmes d’information pour étudiants de la maternelle à la 12e année , en raison de sa stabilité, de sa flexibilité et de sa sécurité. Il élimine les tracas liés à la gestion des données et à la mise à jour des systèmes, permettant aux clients de se concentrer sur d’autres fonctions vitales. Le SIS basé sur le cloud comprend des bulletins Web intégrés et des portails parents et étudiants adaptés aux mobiles. Grâce à l’utilisation de la technologie virtuelle, un serveur basé sur le cloud héberge à distance les applications des institutions. Pour tous ces facteurs, la catégorie basée sur le cloud devrait stimuler l’expansion du marché au cours des prochaines années.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

D’un point de vue géographique, le marché mondial des systèmes d’information sur les élèves de la maternelle à la 12e année a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . L’Asie-Pacifique devrait afficher la croissance la plus rapide du marché au cours de la période de prévision. L’adoption généralisée des applications SIS et leur utilisation dans les collèges et lycées de la région, en particulier dans les économies émergentes comme la Chine et l’Inde, ont propulsé l’expansion du marché régional ces dernières années. En outre, à mesure que les établissements d’enseignement mettent en œuvre des solutions numériques pour améliorer l’efficacité opérationnelle, la région devrait offrir des opportunités aux fournisseurs de SIS.

Acteurs mondiaux du marché du système d’information sur les étudiants de la maternelle à la 12e année

Le marché mondial des systèmes d’information sur les élèves de la maternelle à la 12e année est modérément concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché. La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations avec les partenaires.

Les principaux acteurs du marché mondial des systèmes d’information sur les élèves de la maternelle à la 12e année sont :