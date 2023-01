La France et le marché mondial des réservoirs d’appoint pour piles à combustible établiront une croissance phénoménale dans les régions clés d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial des réservoirs d’appoint pour piles à combustible devrait croître à un TCAC de 3,5 % de 2022 à 2030 . Fuel Cell Surge Tank (FCST) est un système de pompe à carburant pour piles à combustible (ou n’importe quelle cellule) qui utilise le modèle de boulon de plaque de remplissage 6×10 à 24 boulons standard de l’industrie. Il est conçu pour protéger les véhicules à injection électronique de carburant (EFI) qui sont témoins d’une panne de carburant. Il se compose d’un réservoir de carburant à double chambre à l’intérieur de la pile à combustible avec une seule pompe de relevage et comporte jusqu’à trois pompes de réservoir d’équilibre. Cependant, il présente tous les avantages d’un réservoir d’appoint de carburant externe standard sans les problèmes de sécurité ni les tracas de plomberie.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des réservoirs de surtension pour piles à combustible

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché. Afin de gérer la propagation du COVID-19, les confinements imposés par le gouvernement ont entraîné l’arrêt du processus de fabrication et la perturbation des chaînes d’approvisionnement. Cela a conduit à un manque de disponibilité des matières premières pour fabriquer les FCST, et un manque de demande des industries utilisatrices finales a entraîné un stock idéal, ce qui a pour effet d’entraver la croissance du marché au milieu de la pandémie. Cependant, la plateforme en ligne a joué un rôle crucial dans le maintien de la croissance du marché pendant la pandémie en permettant aux fournisseurs de produits d’atteindre leurs clients en ligne.

Portée du marché mondial des réservoirs de surtension pour piles à combustible

L’étude classe le marché des réservoirs d’appoint pour piles à combustible en fonction des raccords standard, du type et du canal de distribution aux niveaux régional et mondial .

Par Standard Fittings Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Sortie de pompe -8AN mâle

Retour -6AN Mâle

Évent -8AN Mâle

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Avec pompe

Sans pompe

Par perspectives de canal de distribution ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Chaîne en ligne

Canal hors ligne

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Le segment en ligne devrait représenter la plus grande part de marché par canal de distribution

Sur la base du canal de distribution, le canal en ligne représente la principale part de marché en 2021 en raison du COVID-19 et du verrouillage mondial, les détaillants, les fournisseurs et d’autres ont adopté des plateformes en ligne. Les canaux en ligne permettent aux fournisseurs de produits d’atteindre plus de clients, de présenter leur étagère numérique et d’attirer les clients avec des remises et des récompenses. Ces facteurs propulsent la croissance du segment dans les années à venir. De plus, l’essor de l’industrie du commerce électronique crée des opportunités lucratives pour les fournisseurs de produits de se lancer dans leur présence en ligne.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur une base régionale, l’Amérique du Nord représente la principale part de marché en 2021. Cependant, on estime que l’Asie-Pacifique connaîtra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’industrie automobile émergente et en évolution ouvrira la voie à la croissance du marché dans les années à venir. Par exemple, selon l’India Brand Equity Foundation, les ventes de véhicules de tourisme sont passées de 3,08 millions d’unités (26,6 %) à 2,43 millions d’unités en 2020. Le nombre total de voitures commerciales vendues était de 677 119, en hausse de 34 % par rapport à 505 102 en 2019. Par conséquent, la croissance de l’industrie automobile créera des opportunités lucratives pour la croissance du marché dans les années à venir.

Acteurs du marché mondial des réservoirs de surtension à pile à combustible

Le marché des réservoirs d’équilibre pour piles à combustible présente une forte concurrence concurrentielle en raison de la présence de divers acteurs du marché bien établis, tels que :