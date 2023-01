La France et le marché mondial des passeports électroniques établiront une croissance phénoménale dans les régions clés d’ici 2030

La taille du marché mondial des passeports électroniques devrait passer de 20 917 millions USD en 2020 à 97 617 millions USD d’ici 2027, à un TCAC de 27,5 % de 2021 à 2027. Un passeport électronique est un passeport électronique contenant les détails d’identité des voyageurs tels que le nom, le numéro de passeport, le prénom, la date de naissance et la nationalité. De plus, un passeport électronique est créé avec une puce à microprocesseur électronique, qui contient plusieurs informations biométriques d’un demandeur, telles que des photos, des empreintes digitales et des signatures. Le passeport électronique offre de nombreux avantages aux utilisateurs finaux, notamment la prévention des abus de passeports, le stockage numérique des données personnelles des voyageurs et l’amélioration de la sécurité. En outre, la sécurisation de l’identification précise des titulaires de passeport et la protection contre le vol d’identité sont des avantages essentiels offerts par les passeports électroniques.

Une augmentation du nombre de personnes voyageant vers des destinations transfrontalières propulse la croissance du marché mondial des passeports électroniques. En outre, l’essor de la technologie de vérification avancée pour détecter les fraudes d’identité et la présence d’infrastructures aéroportuaires avancées dans les pays en développement stimulent également le marché mondial des passeports électroniques. Cependant, la disponibilité d’un passeport électronique rentable et les coûts de mise en œuvre élevés limitent la croissance du marché. Au contraire, l’augmentation de l’adoption de la technologie de communication sans fil dans l’industrie du voyage devrait offrir des opportunités rémunératrices pour développer le marché mondial au cours de la période de prévision.

Demander un exemple de copie de ce rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/e-passport-market

Une augmentation des investissements des gouvernements et des organisations privées pour développer des infrastructures aéroportuaires avancées dans les pays en développement d’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient et d’Afrique stimule la croissance du marché. En outre, divers pays du monde déploient des technologies avancées telles que la technologie de passeport biométrique, le système d’information géographique et la technologie de reconnaissance faciale pour identifier les fraudes et les menaces dans les aéroports. En outre, plusieurs sociétés de développement d’aéroports utilisent les technologies numériques pour améliorer les performances et l’efficacité opérationnelles des aéroports. Par exemple, TAV Technologies, l’un des principaux fournisseurs de technologies de gestion pour les industries du transport aérien, utilise la technologie IoT pour collecter les données biométriques de tous les passagers à partir de simples capteurs, de smartphones et d’appareils connectés portables.

Impact du COVID-19 sur le passeport électronique mondial

Le marché des passeports électroniques a connu une croissance importante au cours des dernières années ; cependant, en raison de l’apparition de la pandémie de COVID-19, le marché a connu une baisse soudaine en 2020. Cela est attribué à la mise en place de mesures de confinement par les gouvernements dans la plupart des pays et à l’augmentation des restrictions sur les voyages internationaux. De plus, l’augmentation du besoin parmi les industries du voyage de détecter immédiatement les informations des voyageurs, la sensibilisation accrue des personnes à stocker en toute sécurité des informations personnelles et l’augmentation de l’utilisation des smartphones parmi les personnes sont quelques-uns des facteurs essentiels qui stimulent l’adoption du marché des passeports électroniques pendant l’épidémie de COVID-19. Selon l’analyse AMR, le marché des passeports électroniques devrait tirer profit d’ici le troisième trimestre 2022.

De plus, tout en estimant la taille du marché, AMR a pris en compte l’impact du COVID-19 à travers le monde, et les chiffres estimés dépendent entièrement de la situation actuelle du COVID-19 dans chaque pays. Cependant, il n’y a toujours pas de clarté sur l’impact plus profond qu’il a sur diverses entreprises, secteurs industriels et organisations, en raison de facteurs tels que l’augmentation continue du nombre de cas de COVID-19 avec des taux différents et des changements dans la période de verrouillage. .

Dynamique du marché mondial des passeports électroniques

Conducteurs : augmentation des moyens de vérification avancée pour détecter les usurpations d’identité

Les entreprises fabriquant des passeports électroniques ont ajouté une gamme de fonctionnalités de sécurité électroniques et visuelles supplémentaires pour lutter contre la fraude d’identité et accroître la sécurité des informations personnelles des voyageurs, ce qui renforce la croissance du marché. En outre, l’augmentation de l’introduction de passeports à microprocesseur et l’adoption rapide de services de passeport avancés à microprocesseur dans les pays développés pour accroître le confort des voyageurs stimulent la croissance du marché. En outre, l’intégration de technologies de pointe telles que l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle dans les passeports électroniques a amélioré la vitesse de détection des cas frauduleux dans les documents des voyageurs, ce qui stimule le marché mondial des passeports électroniques.

Contraintes : coût de mise en œuvre élevé

La technologie innovante de passeport électronique est fabriquée avec des outils de gestion de données hautement configurables, facilitant la validation, l’enregistrement, la mise à jour, la récupération, la certification et la délivrance de documents aux citoyens. Cela est attribué à une augmentation du coût de mise en œuvre de la technologie des passeports électroniques. En outre, le nombre limité de sociétés de fourniture de passeports électroniques dans toute l’Asie-Pacifique et le prix élevé des puces électroniques et des capteurs biométriques dans la région entravent la croissance du marché dans cette région. En outre, plusieurs fournisseurs de passeports électroniques fabriquent une technologie de passeport électronique avec des cartes à bande magnétique avancées, ce qui augmente le coût global des passeports électroniques, ce qui, à son tour, entrave la croissance du marché.

Opportunités : Augmentation du développement de la technologie de communication sans fil

Une augmentation de l’intégration des technologies sans fil telles que les cartes à puce dans les passeports électroniques, qui offre aux industries aériennes de nombreux avantages tels qu’une meilleure sécurité des informations biométriques telles que la numérisation de la paume, la numérisation de l’iris, les empreintes digitales et la signature numérique, devrait stimuler la croissance. du marché à l’avenir. En outre, l’utilisation d’un lecteur d’identification par radiofréquence (RFID) et d’une étiquette d’identification par radiofréquence (RFID) dans la technologie des passeports électroniques pour suivre et identifier automatiquement les informations sur les voyageurs telles que le nom, la date de naissance, l’âge et l’adresse offre des opportunités lucratives pour le la croissance du marché. De plus, le signal de radiofréquence est intégré dans la technologie des passeports électroniques pour transférer en toute sécurité les informations de voyage aux compagnies aériennes, ce qui propulse le développement du marché des passeports électroniques.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des passeports électroniques en fonction de la technologie, de l’application et des régions.

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/e-passport-market?opt=2950

Par perspectives technologiques (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

RFID

Biométrique

Par Application Outlook (Ventes/Revenus, Millions USD, 2017-2027)

Voyage d’agrément

Voyage d’affaires

Perspectives par région (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Par technologie, le segment RFID devrait représenter la plus grande part de marché

Sur la base de la technologie, le marché du passeport électronique est divisé en RFID et biométrique. Le segment RFID représentait le plus grand contributeur au marché, avec une part de marché de 75,9 % en 2020. L’identification par radiofréquence est un équipement électromagnétique qui identifie automatiquement les entités, collecte des informations et les saisit directement dans les systèmes informatiques sans intervention humaine. Le passeport électronique intègre des puces RFID électroniques dans les documents papier, qui contiennent des informations pouvant être utilisées pour vérifier l’identité des passagers. Une augmentation de l’intégration de la technologie RFID dans les passeports électroniques pour renforcer la sécurité aux frontières en réduisant la possibilité de faux passeports et en créant de nouveaux passeports sans perdre les informations personnelles des voyageurs est considérée comme un facteur essentiel pour stimuler le segment de marché des passeports électroniques.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base de la région, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. On estime que la région Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 29,5 % sur le marché mondial des passeports électroniques au cours de la période de prévision. Les pays considérés dans le cadre de cette région comprennent la Chine, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud, l’Inde et le reste de l’Asie-Pacifique. Une augmentation du nombre de voyageurs internationaux, une augmentation de l’utilisation de la technologie numérique pendant les voyages et une augmentation du soutien à l’utilisation des passeports biométriques par les gouvernements à travers la Chine, le Japon et l’Inde sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance du passeport électronique. marché dans cette région.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/e-passport-market

Les gouvernements de la Chine, du Japon et de l’Inde ont introduit des passeports électroniques innovants avec l’intégration de technologies de pointe pour renforcer la sécurité des informations personnelles des voyageurs, ce qui renforce la croissance du marché. Par exemple, en juin 2020, le gouvernement indien a lancé des passeports biométriques à puce, qui offrent une plus grande sécurité aux documents des voyageurs. D’autres lancements de produits de ce type devraient avoir lieu au cours des prochaines années, ce qui offre des opportunités lucratives pour le marché de cette région. En outre, la plupart des aéroports au Japon ont commencé à utiliser des scanners de reconnaissance faciale et des passeports électroniques pour rationaliser le processus d’identification des voyageurs, ce qui stimule la croissance du marché dans cette région.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs du marché mondial du passeport électronique sont 3M, 4G Identity Solutions, LLC, Eastcompeace Technology Co., Ltd., Entrust Corporation, CardLogix Corporation, HID Global Corporation, Muhlbauer Group, Safran, Thales Group et Infineon Technologies AG. Ces acteurs ont adopté plusieurs stratégies pour accroître leur force de marché et s’implanter sur le marché des passeports électroniques.