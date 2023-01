La France et le marché mondial des logiciels de planification dynamique verront leurs revenus augmenter d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial des logiciels de planification dynamique devrait croître à un TCAC de 17,2 % de 2022 à 2030 .Un logiciel de planification dynamique prédit la disponibilité du personnel, permettant aux utilisateurs d’allouer les ressources de leur équipe et d’autres. En utilisant la planification dynamique, les utilisateurs peuvent allouer des tâches ou des projets quotidiens, hebdomadaires ou même mensuels à leurs employés et peuvent également suivre leur quotidien. Le logiciel permet de clarifier si l’employé est sous-réservé, surréservé ou réservé pour une trop grande partie du mauvais type de travail. Ces facteurs renforcent la capacité opérationnelle de l’organisation et améliorent l’efficacité. Des facteurs tels que la croissance des PME, la montée en puissance des progrès technologiques et l’intégration de l’IA créeront des opportunités lucratives pour la croissance du marché. Les problèmes de confidentialité et les cyberattaques sont les principaux facteurs de restriction de la croissance du marché.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des logiciels de planification dynamique

Demander un exemple de copie de ce rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/global-dynamic-scheduling-software-market

Le COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché, car les restrictions gouvernementales pour gérer la propagation du COVID-19 ont changé l’algorithme de travail pour toutes les industries. Par exemple, les entreprises ont été contraintes d’adopter des solutions de travail à domicile ; les écoles sont passées aux cours en ligne et autres. Ces facteurs ont créé une énorme demande de solutions de gestion des effectifs et de planification des tâches pour gérer les opérations de l’organisation dans une période aussi incertaine. De plus, avec facilité dans les directives COVID-19, les entreprises reprennent leur pénurie d’employés et poussent les entreprises à adopter simultanément un logiciel de planification dynamique pour la gestion de tâches multiples et la gestion des ressources. Par conséquent, COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché.

Portée du marché mondial des logiciels de planification dynamique

Sur la base de l’étude, le marché des logiciels de planification dynamique est classé dans les segments suivants : type, utilisateurs finaux et application, aux niveaux régional et mondial .

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/global-dynamic-scheduling-software-market?opt=2950

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Basé sur le Web

Basé sur le serveur

Sur site

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Gestion des effectifs

La gestion des ressources

Autres

Par perspectives de l’utilisateur final ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

PME

Grandes Entreprises

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des ressources représente une part de marché importante, en fonction de l’application

Sur la base des applications, le marché est classé en gestion des ressources, main-d’œuvre, gestion et autres. Le segment de la gestion des ressources représentait la principale part de marché en 2021. La croissance est attribuée au problème croissant des stocks ou de la gestion des ressources dans les grandes entreprises, ce qui ouvrira la voie à la croissance du marché. Cependant, on estime que l’autre segment présente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Il comprend la gestion des services sur le terrain, la gestion des flux de travail, la gestion des problèmes budgétaires, la solution de navigation et d’autres facteurs soutenant la croissance segmentaire dans les années à venir au niveau mondial.

L’Amérique du Nord domine le marché des logiciels de planification dynamique

Sur la base de l’analyse régionale, l’Amérique du Nord représentait la principale part de marché en 2021. Les principaux facteurs soutenant la croissance dans la région comprennent la présence d’entreprises multinationales bien établies et la demande de solutions efficaces pour gérer les opérations des organisations. . De plus, l’investissement croissant de divers acteurs du marché pour atteindre des clients potentiels via différents modèles de marketing favorise davantage la croissance du marché dans la région.

Cependant, la région Asie-Pacifique devrait afficher la plus forte croissance du TCAC au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée au nombre croissant de PME dans la région. Par exemple, selon les données de l’India Brand Equity Foundation (IBEF), le portail d’enregistrement Udyam a enregistré environ huit millions de MPME en Inde. Par conséquent, les PME en croissance stimuleront la croissance du marché dans toute la région.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/global-dynamic-scheduling-software-market

Acteurs du marché mondial des logiciels de planification dynamique

Les principaux acteurs du marché opérant sur le marché des logiciels de planification dynamique explorent la puissance des technologies avancées et développent des solutions innovantes pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux. En outre, ils utilisent diverses stratégies clés telles que l’expansion mondiale, les acquisitions, les partenariats et utilisent divers outils de marketing, entre autres, pour améliorer leur clientèle et leur présence sur le marché mondial. Les principaux acteurs du marché mondial des logiciels de planification dynamique sont :