La France et le marché mondial des logiciels de gestion des plaintes augmentent la demande et d’énormes opportunités futures d’ici 2030

Selon les rapports de recherche régionaux, le marché mondial des logiciels de gestion des plaintes devrait atteindre 6,7 milliards USD d’ici 2030, contre 2,3 milliards USD en 2021. La taille du marché mondial des logiciels de gestion des plaintes devrait croître à un TCAC de 11,1 % de 2022 à 2030. .

Le logiciel de gestion des plaintes est utilisé pour accepter, catégoriser et suivre les plaintes des acheteurs depuis leur initiation jusqu’à leur résolution. Il offre la possibilité de relier les problèmes aux clients afin qu’ils soient informés lorsque leur plainte a été traitée, de hiérarchiser les plaintes en utilisant une variété de critères, d’alerter le personnel du transporteur et d’installer des actifs pour résoudre ces problèmes, et de conserver des documents de plaintes pour plus une analyse.

Le logiciel de gestion des réclamations est presque toujours détenu par le fournisseur client et les équipes d’assistance, mais d’autres départements et fonctions professionnelles y ont généralement accès également ; les plaintes peuvent être relayées à n’importe quelle interaction avec le client, et les employés veulent avoir la possibilité de créer un enregistrement. Le logiciel de gestion des réclamations est donc généralement intégré au logiciel CRM, au logiciel de service d’assistance et au logiciel libre-service pour les acheteurs. Certains fournisseurs ont immédiatement intégré l’administration des réclamations dans ces systèmes ou dans d’autres systèmes connexes.

Segmentation du marché mondial des logiciels de gestion des plaintes

Regional Research Reports a segmenté le marché mondial des logiciels de gestion des plaintes en fonction du composant, du type, du mode de déploiement et de la verticale aux niveaux régional et mondial. Géographiquement, le rapport de recherche a pris en compte les cinq régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique. De plus, l’étude de recherche se concentre sur l’analyse de marché des pays de niveau 1, tels que les États-Unis, la Chine, l’Allemagne, l’Inde, le Royaume-Uni, le Japon, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Corée du Sud et d’autres territoires.

Analyse du marché mondial des logiciels de gestion des plaintes, par composant

Logiciel

Prestations de service

Analyse du marché mondial des logiciels de gestion des plaintes, par mode de déploiement

Basé sur le cloud

Sur site

Analyse du marché mondial des logiciels de gestion des plaintes, par type

Intégré

Autonome

Analyse du marché mondial des logiciels de gestion des plaintes, par verticale

Gouvernement et secteur public

BFSI

Détail

Informatique et Télécom

Hospitalité

Soins de santé

Croissance du marché mondial des logiciels de gestion des plaintes, par région et par pays, 2018-2021, 2022-2030 (en millions de dollars américains)

Analyse du marché mondial des logiciels de gestion des plaintes, par région et par pays

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Suisse, Pologne, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Vietnam, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Pérou, Colombie, Reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Égypte, Qatar, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Concurrence sur le marché mondial des logiciels de gestion des plaintes: acteurs clés

Le rapport comprend une analyse détaillée des principaux acteurs du marché, tels que:

Chiffre d’affaires des logiciels de gestion des plaintes des principales entreprises sur le marché mondial, 2018-2021 (estimation), (en millions de dollars américains)

Part de marché des revenus des logiciels de gestion des plaintes des principales entreprises sur le marché mondial, 2021 (%)

Logiciels de gestion des plaintes des principales entreprises vendus sur le marché mondial, 2018-2021 (estimation)

Principaux fabricants de logiciels de gestion des plaintes –

AssurX inc.

EtQ LLC

Freshworks inc.

Happy Fox Inc

Intelex Technologies (Industrial Scientific Corporation)

MasterControl Inc

Quantifier LLC

Salesforce.com Inc

Systèmes Sparta Inc

Zendesk Inc.

Zoho Corporation Pvt. Ltd.

(Remarque: la liste des principaux acteurs du marché peut être mise à jour avec le dernier scénario et les dernières tendances du marché)

Le rapport sur le marché des logiciels de gestion des plaintes couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Cinq forces de Porter et analyse de la chaîne de valeur/d’approvisionnement

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PESTEL

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

Portée et détails du rapport

Fonctionnalités du rapport

Des détails

Taille du marché 2021

2,3 milliards de dollars

Taille du marché 2030

6,7 milliards de dollars

TCAC (2021-2030)

11,1 %

Année de base de l’analyse

2021

Période historique

2018-2020

Période de prévision

2022-2030

Couverture sectorielle

Type, composant, mode de déploiement, vertical, région

Région couverte

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Pays couverts

États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Suisse, Pologne, République tchèque, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Brésil, Argentine , Pérou, Colombie, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Égypte, Qatar

AssurX Inc., EtQ LLC, Freshworks Inc., HappyFox Inc., Intelex Technologies (Industrial Scientific Corporation), MasterControl Inc., Quantivate LLC, Salesforce.com Inc., Sparta Systems Inc., Zendesk Inc. et Zoho Corporation Pvt. Ltd.

Portée de la personnalisation

20 % de personnalisation gratuite

Rapporter le prix et l’option d’achat

Licence utilisateur unique : 3 150 USD

Licence Entreprise 5 utilisateurs : 4950 USD

Licence d’entreprise : 7 680 USD

Support aux analystes après-vente

2 mois/60 jours

Format de livraison

PDF et Excel sur courrier (Nous fournissons également la version modifiable du rapport au format Word/PPT sur demande spéciale moyennant des frais supplémentaires)

Méthodologie d’étude de marché des logiciels de gestion des plaintes

Le rapport est basé sur une analyse par le biais de recherches secondaires approfondies et d’entretiens primaires.

Les sources de données secondaires comprennent le site Web de l’entreprise, les rapports annuels, les présentations aux investisseurs, les communiqués de presse, les livres blancs, les revues, les publications certifiées, les sites Web gouvernementaux et les articles de l’industrie.

De même, voici la liste de quelques sources/bases de données secondaires payantes,

Factive

Statistique

Aspirateurs D&B

hibou

Enlyft

HG Insights

Bloomberg

Crunchbase

Les principales sources comprennent les CXO, les vice-présidents, les directeurs, les directeurs de la technologie et de l’innovation, les chefs de produit et les cadres associés d’organisations clés du côté de l’offre et de la demande. De même, nous avons également interrogé diverses organisations d’utilisateurs finaux. Nous ne pouvons pas révéler les organisations d’utilisateurs finaux en raison d’accords de non-divulgation.

Par exemple, la prévision de la région est basée sur des recherches secondaires approfondies et des entretiens primaires. Nous avons mené des entretiens primaires dans les régions pour obtenir des informations plus spécifiques à chaque région. De plus, des entretiens primaires ont été menés avec des consultants indépendants et des experts en la matière dans les régions respectives. Ces experts ont été interrogés pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives liées au marché et valider les résultats de la recherche et les estimations. Les entrées de données primaires et secondaires référencées pour la triangulation et les prévisions pour le segment de la région sont les suivantes,

Revenus historiques du meilleur joueur et croissance d’une année sur l’autre

Présence régionale et modèles de revenus des meilleurs joueurs

Développements récents et stratégies des fournisseurs et des utilisateurs finaux (par exemple, fusions et acquisitions, partenariats, lancement de nouveaux produits et autres)

Investissements en R&D et paysage de l’innovation

Écosystème de start-up et initiatives de financement

Environnement réglementaire et implications (spécifiques au pays ou à la région)

Avantages de l’achat de ce rapport :

Nous avons un modèle de livraison simple, où vous pouvez suggérer des modifications et personnaliser la portée et la table des matières du rapport en fonction de vos besoins et exigences

Le 20% de la personnalisation sur ce marché est offert gratuitement avec l’achat de n’importe quelle licence du rapport

Vous pouvez également partager directement l’objet de votre requête pour ce rapport tout en demandant une demande d’échantillon ou en achetant cette étude

Plus de 130 pages au format PDF imprimable et feuille Excel modifiable

Assistance gratuite de 60 jours aux analystes pour expliquer vos commentaires après l’achat

Conclusion et recommandation pour aider à mettre en œuvre les avantages du rapport sur le terrain