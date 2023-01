La France et le marché mondial des équipements de traitement pharmaceutique aseptique progresseront à un TCAC à deux chiffres d’ici 2030

La taille du marché mondial des équipements de traitement pharmaceutique aseptique devrait passer de 4 543,5 millions USD en 2020 à 7 456,8 millions USD d’ici 2027 , à un TCAC de 7,2% de 2021 à 2027. La fabrication de produits pharmaceutiques nécessite des normes élevées pour assurer la solidité du ingrédients actifs, la pureté et la qualité des produits finaux. Ces normes garantissent des produits finis sûrs et efficaces pour les patients. De petits changements dans l’un de ces facteurs peuvent modifier la composition globale et peuvent avoir de graves effets secondaires. Ainsi, les vérifications et les contrôles qui sont appliqués doivent être plus rigoureux que l’industrie alimentaire.

Le traitement aseptique continue d’être une méthode essentielle de fabrication de produits biopharmaceutiques stériles. L’improvisation du traitement aseptique est essentielle pour assurer la qualité, l’abordabilité, la disponibilité des produits et la santé des patients. L’industrie est en retard par rapport aux autres industries dans l’utilisation des nouvelles technologies pour permettre l’amélioration. Cependant, il existe de meilleures façons de relever et de relever ces défis. Pour atteindre l’objectif d’amélioration des processus aseptiques, l’adoption de nouvelles approches de la technologie, des stratégies de contrôle des processus et de la prise de décision joue un rôle majeur.

Les méthodes conventionnelles de validation, de conception, d’exploitation et de surveillance du traitement pharmaceutique aseptique doivent être réévaluées, modifiées et remplacées par de nouvelles approches plus efficaces si nécessaire. Une conception de processus appropriée et des mesures de processus prédictives devraient être les principaux moyens d’assurer la qualité des produits et le contrôle des processus, plutôt que de se fier aux résultats des tests de réussite et d’échec et aux limites prescriptives. La croissance et l’utilisation idéale de la technologie pour améliorer le traitement pharmaceutique aseptique résulteront d’un effort de collaboration de toutes les parties prenantes clés.

Impact du COVID-19 sur l’équipement de traitement pharmaceutique aseptique mondial

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial des équipements de traitement pharmaceutique aseptique. Les fabricants de différentes régions et gouvernements locaux recherchent de plus en plus de nouvelles approches pour faire face à la situation. Cependant, le processus de fabrication a ralenti depuis l’épidémie de COVID-19. La principale raison a été la difficulté d’approvisionnement en matières premières. Le commerce international a été durement touché par la pandémie, mais les fabricants locaux ont poursuivi les opérations.

La production de systèmes et de consommables utilisés dans les processus d’équipement de traitement pharmaceutique aseptique a été affectée par le scénario COVID-19. La plupart des entreprises se sont concentrées sur le développement et l’approbation de kits de test, de tests de détection rapide et de médicaments ou de vaccins pour réduire l’impact du coronavirus. La majorité des équipementiers et des fournisseurs ont signalé une baisse de leurs revenus annuels au cours de l’exercice 2020 dans leur dernier rapport annuel publié. Cependant, les entreprises ont réussi à faire face aux situations en mettant en œuvre des directives appropriées et en livrant désormais les bons de commande à temps.

Dynamique du marché mondial des équipements de traitement pharmaceutique aseptique

Moteurs : forte croissance des marchés des génériques et des produits biopharmaceutiques

Le marché mondial des équipements de traitement pharmaceutique aseptique devrait connaître une croissance saine dans les années à venir en raison de l’augmentation des dépenses de santé, de la prévalence croissante des maladies chroniques et de l’introduction de nouveaux médicaments. De plus, avec l’introduction de la pandémie de COVID-19, la demande de divers médicaments génériques tels que les antibiotiques, les antiviraux, les stéroïdes et les multivitamines a décuplé depuis 2020. Cela pousse les industries pharmaceutiques à augmenter leur capacité de production dans le cadre des bonnes pratiques de fabrication actuelles ( cGMP).

De nombreux médicaments phares ont également perdu leurs brevets ces dernières années, et d’autres suivront dans les années à venir. Cela permettra l’entrée d’homologues génériques à bas prix sur le marché, ce qui augmentera probablement le volume de médicaments vendus. D’ici la fin de 2021, lorsque les brevets de plusieurs produits sur ordonnance ont expiré sur des marchés matures tels que. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, les ventes globales de ces médicaments devaient diminuer de plus de centaines de milliards. Cependant, l’augmentation du volume des ventes est tirée par la croissance des homologues génériques et biopharmaceutiques des médicaments de marque. Cette croissance du volume de production devrait stimuler le marché des équipements de traitement pharmaceutique aseptique pour la fabrication de médicaments génériques, en particulier dans les pays dotés d’installations de fabrication à faible coût en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

Défis : investissements en capital élevés

La mise en place de l’équipement de traitement pharmaceutique aseptique est un processus unique avec une durée de conservation d’au moins 10 ans. Cependant, le coût de l’équipement et des systèmes est élevé, ce qui empêche de nombreux fabricants de produits pharmaceutiques de mettre en place une usine de traitement pharmaceutique aseptique en interne. Par conséquent, le prix élevé des équipements de traitement aseptique détermine de nombreux acheteurs et les oblige à opter pour la méthode conventionnelle de stérilisation terminale. Cela devrait entraver la croissance du marché des équipements de traitement pharmaceutique aseptique.

Opportunités : Accroître les investissements en R&D

La forte augmentation des ventes de produits pharmaceutiques a été observée au cours des dernières années, attribuée à l’augmentation de l’incidence des troubles chroniques, à la croissance de la population gériatrique, à la forte prévalence des maladies infectieuses et à l’attention croissante portée aux thérapies ciblées. La demande mondiale croissante de produits pharmaceutiques a alimenté la croissance des produits pharmaceutiques dans le monde entier. Une amélioration de la productivité a été constatée dans l’industrie de la production pharmaceutique, avec une augmentation de la recherche et des essais cliniques menés par les fabricants de produits pharmaceutiques. En outre, l’apparition de la pandémie de COVID-19 a accru l’attention des sociétés pharmaceutiques pour développer des médicaments et des vaccins efficaces contre l’infection par le virus SRAS-CoV. Dans ce scénario, la mise en place de processus et de flux de travail efficaces pour réduire les coûts et le temps impliqués dans le développement de médicaments et de vaccins a gagné en importance. Ceci, à son tour, favorise la croissance du marché des équipements de traitement pharmaceutique aseptique.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des équipements de traitement pharmaceutique aseptique en fonction du composant, de l’application et de la région.

Perspectives par composant (ventes, millions USD, 2017-2027)

Équipement de traitement

Équipement d’emballage

Par application Outlook (ventes, millions USD, 2017-2027)

Suspensions ophtalmiques

Injectables stériles

Reconstitué Lyophilisé

Poudres pour injection

Aqueux

Aérosols pour inhalation

Autres

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Les équipements de traitement représentent le plus grand marché du marché mondial des équipements de traitement pharmaceutique aseptique par composant

Le marché mondial des équipements de traitement pharmaceutique aseptique a été divisé en deux catégories de base, les équipements d’emballage et les équipements de traitement. L’équipement de traitement aseptique détenait la majeure partie d’environ 57 % en 2020, attribuée à une forte demande et au coût élevé associé par unité. L’équipement est utilisé pour fabriquer tout médicament (solide ou liquide) dans un environnement stérile. Le traitement pharmaceutique aseptique est le processus de fabrication de médicaments. Il peut être décomposé en une gamme d’opérations unitaires, telles que le mélange, la granulation, le broyage, l’enrobage, le pressage de comprimés, le remplissage et autres. Le processus de fabrication pharmaceutique aseptique a des exigences précises et des directives de fabrication en termes de qualité. Par conséquent, les entreprises pharmaceutiques doivent se conformer aux bonnes pratiques de fabrication.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Le marché mondial des équipements de traitement pharmaceutique aseptique est segmenté en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision 2021-2027. La région APAC devrait croître à un TCAC de 8,33 % de 2021 à 2027. Le marché des équipements de traitement pharmaceutique aseptique en Asie-Pacifique (APAC) devrait croître rapidement dans les années à venir. L’APAC abrite plusieurs pays, dont la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie, Singapour et la Corée du Sud, qui se consacrent à la recherche pour le développement de produits pharmaceutiques.

L’Asie-Pacifique représente l’un des marchés les plus attractifs au monde pour le marché des équipements de traitement pharmaceutique aseptique. Il a les deux pays les plus peuplés à ses frontières : la Chine et l’Inde. La démographie et la croissance économique accélérée dans la région sont les facteurs les plus favorables au développement du marché des équipements de traitement pharmaceutique aseptique en Asie-Pacifique. Parmi les autres facteurs importants qui stimulent la croissance du marché des équipements de traitement pharmaceutique aseptique en Asie-Pacifique, citons l’augmentation des progrès technologiques, l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement et la disponibilité d’une main-d’œuvre à faible coût, qui invite davantage d’investisseurs à établir des unités de fabrication dans la région. La région marque également la présence de certaines des nations les plus développées au monde, dont le Japon, l’Australie, Hong Kong et la Corée du Sud, entre autres. En outre, les économies en développement de Singapour, de l’Inde, de la Malaisie et de l’Australie offrent des opportunités de développement de marché lucratives. La majeure partie de la croissance du marché réalisée par ces pays passe par l’adoption de stratégies commerciales précises, des gains de parts de marché ou le développement de nouvelles catégories de produits.

Principaux acteurs du marché

Le marché mondial des équipements de traitement pharmaceutique aseptique est largement dominé par des sociétés telles que GEA GA, AMCOR Limited, BOSCH GmbH, Industria Macchine Automatiche SPA, BD, SPX Flow, Inc., Du Pont, JBT, Rommelag Kunststoff-Maschinen Vertriebsgesellschaft mbH, Weiler Engineering , Inc, Steriline, Automated Systems of Tacoma (AST) et Greatview Aseptic Packaging Co., Ltd.