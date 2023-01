La France et le marché mondial des distributeurs automatiques intelligents recevront une augmentation écrasante de leurs revenus d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des distributeurs automatiques intelligents devrait passer de 19 322 millions USD en 2021 à 58 441,4 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision (2022-2030) .La demande croissante de transactions basées sur l’interface utilisateur stimule le marché mondial des distributeurs automatiques intelligents. De plus, une augmentation de l’utilisation des transactions sans contact, une dépendance accrue aux cartes de guichet automatique et aux services bancaires mobiles, ainsi que la numérisation rapide des procédures de paiement, sont des facteurs qui augmentent la croissance du marché mondial. Cette technique est principalement utilisée dans les pays industrialisés. L’activité des distributeurs automatiques intelligents en est encore à ses balbutiements dans le monde, avec une proportion majeure dans les pays développés. De plus, le développement technologique et les changements dans les habitudes d’achat des consommateurs avec une préférence croissante pour les opérations autonomes devraient ouvrir la voie à une croissance future significative.

Définition du marché mondial des distributeurs automatiques intelligents

Un distributeur automatique distribue des produits de son inventaire en échange d’espèces ou de jetons. Un distributeur automatique intelligent est un type de distributeur automatique qui utilise des commandes à écran tactile, la vidéo, l’audio, l’interaction basée sur les gestes et le paiement sans numéraire pour distribuer des produits et engager les clients. Les produits typiques distribués par un distributeur automatique intelligent comprennent les aliments emballés, les boissons et les produits du tabac, entre autres.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des distributeurs automatiques intelligents

La pandémie de COVID-19 a eu une influence néfaste temporaire sur l’industrie et les ventes ont légèrement chuté au premier semestre 2020 en raison des mesures de confinement imposées par le gouvernement. Le pouvoir d’achat des clients a été affecté par la fermeture temporaire des points de vente, des centres commerciaux et des supermarchés pendant la pandémie de COVID-19. Avec l’assouplissement des mesures de confinement au second semestre 2020, le marché a gagné du terrain. Les entreprises ont fourni des articles hygiéniques tels que des masques, ce qui a alimenté la demande du marché. Par exemple, Fuji Electric Co., Ltd. a créé un distributeur automatique intelligent en 2020 qui fournit des fournitures hygiéniques comme des masques, des mouchoirs en papier et des sprays désinfectants.

Portée du marché mondial des distributeurs automatiques intelligents

L’étude classe le marché des distributeurs automatiques intelligents en fonction du produit distribué, du type de machine et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type de machine ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Sur pied

Mural

Par produit distribué ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Snacks Salés et Salés

Produits de boulangerie

Produits de Confiserie

Breuvages

Autres

Par application ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Sites de vente au détail

Plateformes de transport public

Bureaux/Établissements

QSR (Restaurant à Service Rapide)

Centres commerciaux

Autres

Par région ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des boissons devrait représenter la plus grande part de marché, par application

En 2021, le segment des boissons représentait la plus grande part de marché sur le marché mondial des distributeurs automatiques intelligents . Les fortes ventes de boissons dans des pays comme l’Espagne, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont contribué à la croissance sectorielle. Le grand nombre de visites de particuliers dans les points de vente est un autre facteur conduisant à une augmentation de l’engagement avec les clients finaux. En conséquence, le nombre de personnes utilisant des distributeurs automatiques intelligents à ces endroits est considérablement élevé. Cela augmente l’utilité et la demande de ces appareils, ce qui entraîne un plus grand nombre d’unités déployées à ces endroits dans le monde.

L’Amérique du Nord représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base de l’analyse régionale, le marché mondial des distributeurs automatiques intelligents a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . L’Amérique du Nord détenait la majeure partie, en termes de revenus, du marché mondial en 2021 et devrait conserver sa position en affichant un TCAC considérable au cours de la période de prévision. La popularité des distributeurs automatiques, la concentration de fabricants et de détaillants, les acheteurs férus de technologie et la facilité d’utilisation des distributeurs automatiques sont certains facteurs contribuant à l’expansion du marché des distributeurs automatiques intelligents en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.

Acteurs du marché mondial des distributeurs automatiques intelligents

Le marché mondial des distributeurs automatiques intelligents est modérément concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché. La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations avec les partenaires.

Les principaux acteurs du marché mondial des distributeurs automatiques intelligents sont :