La France et le marché mondial des distributeurs automatiques de mouchoirs vont progresser à un TCAC à deux chiffres d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial des distributeurs automatiques de mouchoirs devrait croître à un TCAC de 15,8 % de 2022 à 2030 . Le distributeur automatique de mouchoirs a une large portée dans l’industrie de la santé, car les politiques en matière d’hygiène et de stérilisation exigent un contact minimum avec l’environnement, en particulier pour les chirurgiens avant la procédure opératoire. Le gommage et le lavage des mains quelques instants avant la procédure poussent les prestataires de services de santé à adopter des distributeurs automatiques de mouchoirs. Avec le distributeur automatique de mouchoirs, l’hygiène requise est maintenue. De plus, il permet de gérer au minimum le contact avec l’environnement pour éliminer la contamination croisée.

La sensibilisation croissante à la santé parmi les gens accélère la croissance du marché dans divers secteurs verticaux, y compris les lieux commerciaux et les industries pour adopter des distributeurs automatiques de mouchoirs pour permettre un contact minimum. De plus, les technologies ont permis l’avancement des distributeurs de mouchoirs qui répondent aux besoins des clients, tels que les systèmes de distribution de mouchoirs intelligents, les distributeurs de mouchoirs automatiques portables, etc. Les facteurs susmentionnés créeront des opportunités lucratives pour la croissance du marché dans les années à venir à travers le monde. De plus, les hôtels et les centres de villégiature utilisent des distributeurs automatiques de mouchoirs pour offrir aux clients une expérience hygiénique et sans tracas. Son application est de plus en plus répandue dans les toilettes publiques et les chemins de fer à l’échelle mondiale.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des distributeurs automatiques de mouchoirs

Le COVID-19 a eu un impact significatif sur la croissance du marché. Les fabricants ont été témoins d’un impact négatif sur la croissance du marché au deuxième trimestre de 2020. En raison de l’arrêt du processus de fabrication, du verrouillage mondial, des restrictions commerciales et de la perturbation des chaînes d’approvisionnement, entre autres facteurs.

De plus, la Chine est un important fournisseur de matières premières telles que l’acier et le plastique. Pendant la pandémie, l’approvisionnement en matières premières a été entravé, ce qui a entraîné une augmentation des prix des matières premières affectant la rentabilité des fabricants. Par exemple, selon les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les prix de l’acier ont fortement augmenté au cours du second semestre 2020, suite à une faible demande au cours du premier semestre 2020. De plus, en janvier 2021, la constante mensuelle les prix de l’acier et les prix des barres d’armature sont supérieurs de 47 % et 39 % à ceux de l’année précédente.

Cependant, la demande de distributeurs automatiques de mouchoirs en papier de la part des utilisateurs finaux a considérablement augmenté, car les directives COVID-19 ont poussé les gens à gérer la distance sociale associée à une politique de contact minimum, en particulier dans le secteur de la santé. De plus, le COVID-19 a accru la sensibilisation des individus au bien-être et à la santé. Ainsi, les gens ont opté pour des distributeurs automatiques de mouchoirs dans les lieux commerciaux pour éviter la contamination croisée. Par conséquent, COVID-19 a eu un impact significatif sur l’industrie.

Étendue du marché mondial des distributeurs automatiques de mouchoirs

L’étude classe le marché des distributeurs automatiques de mouchoirs en fonction du type de matériau, du type de produit, du type de technologie et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par perspectives matérielles ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Acier

Plastique

Acier inoxydable

Autres (aluminium et fer)

Par type de produit Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Monté en surface

Monté sur le comptoir

Par type de technologie Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Contacter

Sans contact

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Résidentiel

Commercial

Industriel

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment de type technologique devrait représenter la plus grande part de marché

En ce qui concerne le type de technologie, le segment des contacts représentait une part de marché majeure en 2021. Cependant, on estime que le sans contact présente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée aux progrès technologiques croissants et la tendance au contact minimum due au COVID-19 augmentera la croissance du segment au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des distributeurs automatiques de mouchoirs

Sur une base régionale, l’Amérique du Nord représentait la principale part de marché sur le marché des distributeurs automatiques de mouchoirs en 2021 en raison de divers acteurs majeurs du marché dans la région. De plus, les progrès technologiques croissants et la sensibilisation des gens à la santé et à l’hygiène augmenteront sa demande et ouvriront la voie à la croissance du marché. Selon l’analyse de Market Statsville, l’Asie-Pacifique devrait présenter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La demande croissante du secteur de la santé et la présence émergente des principaux acteurs du marché propulseront la croissance du marché dans la région au cours de la période de prévision.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des distributeurs automatiques de mouchoirs

Le marché mondial des distributeurs automatiques de mouchoirs est diversifié et très concentré. Les principaux acteurs de l’industrie adoptent diverses stratégies de développement de produits, partenariats, acquisitions, accords et expansions pour renforcer leurs positions sur le marché. La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat.

Les principaux acteurs du marché mondial des distributeurs automatiques de mouchoirs sont :