La France et le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie recevront une augmentation écrasante de leurs revenus d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group, la taille du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie était de 39,1 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 63,7 USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 63,7 % au cours de la période de prévision (2022-2030). La nourriture pour animaux de compagnie est très essentielle car les animaux ont besoin de nutriments selon leur structure unique, ainsi, les entreprises productrices d’aliments pour animaux de compagnie collaborent avec des spécialités vétérinaires et développent des aliments spécifiques pour animaux de compagnie pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux.

Des facteurs tels que la croissance des revenus disponibles, la tendance à garder un animal de compagnie et d’autres stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Demander un exemple de copie de ce rapport :https://www.marketstatsville.com/request-sample/pet-food-market

COVID – 19 impact sur le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché, en raison des fermetures mondiales et des chaînes d’approvisionnement perturbées qui ont été des facteurs majeurs entravant sa croissance au milieu de la pandémie. Cependant, les gens ont choisi de nourrir les animaux autour d’eux et l’approvisionnement a également été rétabli via les canaux de commerce électronique, ce qui a eu un impact positif sur la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par conséquent, le COVID-19 a eu un impact significatif sur la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie

L’étude classe le marché des aliments pour animaux de compagnie en fonction du type d’animaux, des ingrédients, de la source, de la forme, aux niveaux régional et mondial .

Rapport d’achat direct :https://www.marketstatsville.com/buy-now/pet-food-market?opt=2950

Perspectives par type d’animal de compagnie ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Chien

Chat

Poisson

Autres (lapins, oiseaux et chevaux)

Par Ingrédients Perspectives ( Ventes, Millions USD, 2017 – 2030 )

Des céréales Maïs & semoule Blé et farine de blé Orge Riz

Légumes & Fruits Pommes de terre je suis et je suis repas Les carottes Fruits

Graisses L’huile de poisson Suif Saindoux Graisse de volaille Huile végétale

Viande et produits carnés Viande désossée Farine de viande Farine de sous-produits Digestion animale

Additifs Vitamines & minéraux Enzymes Autres (Saveurs et Couleurs)



Par source Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Synthétique

À base de plantes

D’origine animale

Par formulaire Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Sec

Mouiller

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment Chien devrait représenter la plus grande part de marché, par type d’animal de compagnie

Sur la base du type d’animal de compagnie, le marché des aliments pour animaux de compagnie est fragmenté en chiens, poissons, chats et autres animaux de compagnie. En 2021, le segment des aliments pour chiens représentait la majeure partie du marché, en raison de la tendance émergente des familles nucléaires et de l’inclinaison croissante des consommateurs vers les chiens pour la sécurité et la compagnie. De plus, les chiens ont besoin de divers types de nutriments essentiels pour mener une vie saine et de qualité. Par conséquent, les propriétaires de chiens se sont concentrés sur la fourniture d’aliments pour animaux de compagnie appropriés contenant des nutriments essentiels afin de garder leur animal en bonne santé. Ces facteurs propulsent la croissance du marché.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur une base régionale, le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient la part de marché la plus élevée et qu’elle détiendra une part importante au cours de la période de prévision. La région comprend des pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie – Pacifique . La croissance dans la région est attribuée à la demande croissante d’aliments pour chiens de qualité supérieure. Par exemple, selon les données 2019 d’Alltech Global Feed Survey, la production d’aliments pour animaux de compagnie a bondi de 13 % en Asie-Pacifique en 2018. Ces facteurs ouvriront la voie à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/pet-food-market

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie

Le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie est très concurrentiel. Les principaux acteurs de l’industrie adoptent diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché.

Le marché des aliments pour animaux de compagnie est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché, tels que :