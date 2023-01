La France et le marché mondial de l’intelligence artificielle sur le marché des boissons alimentaires devraient assister à une augmentation des revenus d’ici 2030

L’ intelligence artificielle (IA) mondiale dans la taille du marché des boissons alimentaires devrait enregistrer un TCAC de 45,7 % de 2021 à 2027 et passer de 3,1 milliards USD en 2020 à 29,6 milliards USD d’ici 2027 . L’intelligence artificielle (IA) sur le marché des aliments et des boissons connaît une croissance significative en raison de l’évolution de la demande des consommateurs vers des options alimentaires rapides, abordables et facilement accessibles. Cela a conduit à une transformation de l’industrie agroalimentaire, les leaders du marché tirant parti des technologies de pointe, telles que l’intelligence artificielle et la machine, pour faire évoluer les opérations et aider les entreprises à rester pertinentes dans un environnement de marché dynamique.

Les équipements traditionnels, tels que les systèmes de tri automatique, étaient axés sur le tri des matières premières défectueuses ou des produits finis contaminés des bons. Aujourd’hui, l’avancement des solutions basées sur l’IA a créé la capacité de trier les aliments pour leur utilisation optimale. Ces vastes avantages du tri stimulent la croissance de l’IA sur le marché des aliments et des boissons en raison d’améliorations drastiques de l’efficacité et de réglementations accrues pour améliorer la sécurité alimentaire au cours de la période de prévision.

À l’échelle mondiale, la transformation des aliments est l’une des industries génératrices de revenus les plus cruciales pour la majorité des économies développées et émergentes. L’évolution de l’IoT (Internet des objets), des applications grand public à l’IoT industriel (IIoT) et à la robotique dans le secteur industriel, a aidé les entreprises à formuler des solutions, répondant ainsi aux problèmes critiques liés à la production et à l’exécution en éliminant les risques risques d’erreurs humaines.

Intelligence artificielle mondiale dans la dynamique du marché des boissons alimentaires

Moteurs : Améliorations drastiques de l’efficacité dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement

L’intelligence artificielle a activement gagné en importance au cours des dernières années, diverses entreprises investissant activement dans la découverte du potentiel de la technologie dans la production. Cette technologie émergente d’intelligence artificielle aide les entreprises de restauration à gérer la chaîne d’approvisionnement grâce à l’analyse prédictive, à la transparence et à la logistique. Les organisations numérisent de plus en plus leur chaîne d’approvisionnement pour faire la différence entre la croissance des revenus, ce qui améliore l’efficacité de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, générant ainsi une quantité massive de données, où l’IA aide l’organisation à analyser les données et à mieux comprendre les variables dans la chaîne d’approvisionnement en anticipant les scénarios à venir.

De plus, l’intégration de l’IA dans les chaînes d’approvisionnement aide les entreprises à innover rapidement en réduisant le temps de mise sur le marché, établissant ainsi une chaîne d’approvisionnement agile capable de prévoir et de gérer les incertitudes. Cela stimule la croissance de l’intelligence artificielle dans le secteur de l’alimentation et des boissons.

Contraintes : coût élevé associé au déploiement à grande échelle de la technologie de l’IA

Les organisations F&B numérisent de plus en plus leur chaîne d’approvisionnement pour différencier la croissance des revenus en fonction de la promesse de ces technologies et du nombre d’avantages qu’elles offrent déjà ; de nombreuses entreprises sont prêtes à utiliser ces solutions pour leur transformation commerciale. Bien que F&B ait bénéficié de multiples façons de la mise en œuvre de l’IA dans ses différents processus de chaîne d’approvisionnement, les marges sont déjà minces dans l’industrie, et de nombreuses entreprises du secteur alimentaire et des boissons ont des ressources limitées qui ne peuvent pas faire d’investissements importants, tout comme Google ou Amazon dans leur R&D et innovation. Ce coût élevé de déploiement à grande échelle dans le secteur limite la croissance du marché.

De plus, l’intégration de nouveaux systèmes d’IA dans les piles technologiques existantes est un processus très complexe, en particulier pour les grands conglomérats aux opérations fragmentées, car les marques F&B construisent généralement une technologie interne étroitement intégrée et personnalisée qui refléterait le besoin unique de l’entreprise. Il est généralement compliqué d’intégrer l’IA et le système traditionnel, ce qui entrave davantage la croissance du marché.

Portée du rapport

L’étude classe l’intelligence artificielle (IA) sur le marché des boissons alimentaires en fonction de l’application, de l’utilisateur final et de la région.

Par Application Outlook (Revenu, Millions USD, 2017-2027)

Tri des aliments

Contrôle de la qualité et conformité à la sécurité

L’engagement du consommateur

Fabrication et emballage

Entretien

Autres applications

Par perspectives de l’utilisateur final (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Industrie agroalimentaire

Hôtel et Restaurant

L’industrie des boissons

Perspectives par région (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment de l’engagement des consommateurs devrait représenter la plus grande part de marché par application

L’intelligence artificielle (IA) mondiale sur le marché des boissons alimentaires par application a été segmentée en contrôle de la qualité et conformité à la sécurité, production et emballage, engagement des consommateurs, maintenance, tri des aliments et autres applications. Le segment de l’engagement des consommateurs est le plus grand contributeur du marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans les boissons alimentaires et détient une part de marché de 28,7 % en 2020. L’intelligence artificielle se fait sentir partout et apparaît désormais comme une tendance marketing puissante. Les chatbots ont pris de l’ampleur au cours des deux dernières années pour générer des résultats commerciaux de manière rentable. Avec une expérience client améliorée, les chatbots sont alimentés par une IA qui agit au nom des humains lorsqu’elle est associée à la messagerie existante et à d’autres applications mobiles et plates-formes Web.

De plus, de nombreux clients adoptent les chatbots, car ils peuvent travailler efficacement en mode hors ligne. Un rapport d’American Express a déclaré que plus de 50% des consommateurs sont prêts à dépenser plus dans les entreprises qui offrent un service client supérieur. Cela ouvre une formidable opportunité pour l’IA, qui, à son tour, est susceptible de développer le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans le secteur de l’alimentation et des boissons.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, l’intelligence artificielle (IA) mondiale sur le marché des boissons alimentaires a segmenté l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique enregistre le TCAC le plus élevé de 47,3 % sur l’intelligence artificielle (IA) mondiale sur le marché des boissons alimentaires au cours de la période de prévision. La forte densité de population des consommateurs et les pays à croissance rapide et en développement économique d’Asie-Pacifique ont été parmi les quelques facteurs qui ont augmenté l’adoption rapide de l’IA dans la région. En Chine, un impact marginal élevé prévu de l’adoption de l’IA sur la productivité est le principal moteur, reflétant la faible productivité initiale de la main-d’œuvre de la région par rapport à d’autres pays.

L’Asie-Pacifique connaît également une croissance phénoménale dans l’industrie alimentaire et des boissons en raison d’une sensibilisation accrue à la santé, de l’urbanisation et du revenu disponible. Pour cette raison, de nombreux acteurs de l’industrie des aliments et des boissons passent de la transformation manuelle des aliments à l’IA pour augmenter la production et développer de nouveaux produits, stimulant finalement le marché de l’IA dans le secteur des aliments et des boissons. Le japonais Kirin Holdings exploite déjà les services d’IA pour la fabrication de la bière afin de raccourcir le développement de produits et d’accélérer la formation.

Principaux acteurs du marché

L’intelligence artificielle (IA) sur le marché des boissons alimentaires est de nature légèrement concentrée, avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché, tels que Rockwell Automation Inc., Raytec Vision SPA, ABB Ltd, Key Technology Inc., TOMRA Systems ASA, GREEFA, Honeywell International Inc., Sesotec GmbH, Martec of Whitwell Ltd et Sight Machine Inc. Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.