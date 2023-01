La France et le marché mondial de la technologie agricole en tant que service recevront une augmentation écrasante des revenus d’ici 2030

La taille du marché mondial de la technologie agricole en tant que service devrait passer de 1 101,6 millions USD en 2020 à 3 796,1 millions USD d’ici 2027, à un TCAC de 22,9 % de 2021 à 2027. Les technologies agricoles sont proposées en tant que service pour diverses applications agricoles couvrant l’ensemble du cycle agricole, y compris la gestion des données, la gestion des sols, la cartographie des rendements, la surveillance, la pulvérisation, la récolte et la plantation. Avec environ 80 millions de personnes ajoutées à la population mondiale chaque année, la demande d’ingrédients essentiels qui répondent à leurs besoins quotidiens, tels que la nourriture, devrait se multiplier. Par la suite, l’amélioration du niveau de vie de la population urbaine croissante dans le monde a entraîné une demande accrue de produits végétaux frais et de protéines animales. La demande croissante de production alimentaire à l’échelle mondiale, ainsi que la pression de fournir un approvisionnement constant en produits agricoles de haute qualité, ont créé une situation alarmante pour les agriculteurs du monde entier, qui peinent à augmenter la production à l’hectare. De plus, la diminution des terres agricoles et la rareté des ressources naturelles disponibles augmentent l’urgence de résoudre le problème.

Les inquiétudes et la pression sur l’industrie agricole, prises en compte par la demande croissante de production alimentaire mondiale, incitent les producteurs à améliorer la rentabilité des exploitations malgré le ralentissement des tendances de rendement de plusieurs cultures de base. Alors que les progrès dans les industries des utilisateurs finaux conduisent à un monde efficace, l’industrie agricole intègre progressivement des technologies intelligentes dans les exploitations agricoles pour une agriculture rentable. Avec l’introduction des technologies de l’information et de la communication et leurs progrès au cours de la dernière décennie, l’industrie agricole a connu une révolution. Des professionnels et des experts du monde entier comparent cette révolution au processus du siècle précédent, lorsque de nouveaux équipements et machines agricoles, des engrais, des cultures à haut rendement et des variétés de pesticides ont entraîné une croissance dynamique de la production agricole dans le monde entier.

Demander un exemple de copie de ce rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/agriculture-technology-as-a-service-market

La forte croissance du marché est probablement due au besoin croissant d’adapter les technologies agricoles à l’ensemble de l’industrie, à la conversion des dépenses en capital en dépenses opérationnelles pour les clients et à une plus grande fidélisation de la clientèle pour les fournisseurs d’installations. Les avantages supplémentaires de la réduction des coûts, de l’intégration, de l’accessibilité et de l’évolutivité associés à ATaaS devraient également être responsables du développement signalé du modèle commercial. L’agriculture est la base des moyens de subsistance et de la subsistance de l’économie dans plusieurs régions du monde.

Dynamique du marché mondial de la technologie agricole en tant que service

Moteurs : augmentation de la demande pour la production alimentaire mondiale

Selon les projections de la FAO (Organisation pour l’alimentation et l’agriculture) des Nations Unies (ONU), d’ici 2050, la population mondiale de 9,1 milliards de personnes nécessiterait un doublement de la production alimentaire globale par rapport à 2005. En revanche, les terres arables ne pourraient pas être étendues à plus de 5 %. La demande de nourriture augmente de façon exponentielle et les agriculteurs font face à une pression constante de la société pour répondre à la demande. Avec 90% de la croissance de la production agricole mondiale dépendante de l’augmentation de l’intensité des cultures et des rendements plus élevés, le rôle des pratiques et des équipements technologiques agricoles est devenu une nécessité pour l’industrie agricole. Les services de technologie agricole sont introduits de manière intensive pour améliorer la productivité agricole. Certains des principaux services technologiques utilisés par les agriculteurs du monde entier comprennent les logiciels de gestion agricole,

Défis : inflation des prix des produits agricoles

L’inflation des prix sur le marché des matières premières agricoles et alimentaires impacte directement le revenu des agriculteurs, qui est flexible, car dépendant du nombre de produits vendus. Une augmentation du prix des intrants pour le producteur entraîne une croissance globale du coût des approvisionnements vendus. Même avec des subventions gouvernementales et de faibles droits d’importation, les intrants coûteux dans l’agriculture finissent par se refléter dans le produit agricole final. Une inflation plus élevée des prix des denrées alimentaires entraîne de faibles revenus pour les agriculteurs, ce qui conduit finalement les agriculteurs à réduire les coûts de production, ce qui ne correspond pas aux investissements en capital élevés et aux coûts de maintenance liés à l’utilisation des technologies agricoles dans l’agriculture. Les gouvernements et les associations doivent trouver des moyens de permettre activement l’inclusion technologique dans l’agriculture.

Opportunités : Croissance de l’économie des services agricoles

Avec la croissance exponentielle de la population mondiale, l’augmentation subséquente de la demande mondiale de nourriture, l’épuisement des ressources naturelles limitées et la diminution des terres agricoles, la nécessité d’améliorer le rendement agricole est devenue critique. Des facteurs tels que l’augmentation de la population urbaine dans les pays en développement avec l’amélioration de la qualité de vie due aux niveaux de revenu élevés et à la demande accrue de protéines animales et de produits végétaux frais accroissent le marché de la production végétale. La disponibilité limitée de matières premières telles que l’eau douce et les terres arables et le ralentissement de la tendance des rendements de certaines cultures de base ont incité les agriculteurs et le secteur agricole à introduire des techniques et des technologies innovantes et avancées d’agriculture intelligente pour améliorer la rentabilité des exploitations. La croissance de l’économie des services agricoles peut aider les entrepreneurs à adopter le modèle d’entreprise de services avec des opportunités de créer des entreprises évolutives qui peuvent être pertinentes à l’échelle mondiale. L’augmentation du nombre d’entreprises et de start-ups avec des modèles commerciaux de technologie agricole en tant que service devrait générer un afflux important de fonds dans ce secteur.

Portée du rapport

L’étude classe le marché de la technologie agricole en tant que service en fonction du produit, de l’application, de la technologie et des régions.

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/agriculture-technology-as-a-service-market?opt=2950

Par perspectives de produit (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Logiciel en tant que service (SaaS)

Équipement en tant que service (EaaS)

Par Application Outlook (Revenu, Millions USD, 2017-2027)

Cartographie et surveillance du rendement

Gestion des sols

Gestion de la santé des cultures

Navigation et positionnement

Autres

Par perspectives technologiques (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Analyse des données et intelligence

Technologie de guidage

Technologie de détection

Technologie à taux variable

Autres

Perspectives par région (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

L’application de cartographie et de surveillance du rendement devrait représenter la plus grande part de marché par application

Les applications peuvent être classées comme cartographie et surveillance du rendement, gestion des sols, gestion de la santé des cultures, navigation et positionnement, etc. En termes de valeur, l’application de cartographie et de surveillance du rendement a dominé le marché mondial de la technologie agricole en tant que service (par application ) en 2020. La part de marché élevée et le potentiel de croissance associés à la cartographie et à la surveillance du rendement en tant qu’application de technologie agricole en tant que service sont attribués au besoin croissant de comprendre le modèle de rendement avant d’appliquer toute technologie agricole et à l’adoption généralisée du logiciel en tant que service. -un modèle d’entreprise de service.

Les produits de cartographie du rendement sont relativement nouveaux dans l’industrie agricole, offrant ainsi ces produits en tant que service permettant aux entreprises agricoles et aux producteurs de tester la viabilité du produit grâce à un investissement initial essentiellement abordable. Ce sont quelques-unes des principales raisons de l’adoption accrue des produits de cartographie et de surveillance des rendements sur le marché mondial de la technologie agricole en tant que service. Parmi les autres applications, la gestion des sols est évaluée à la deuxième position en termes de part de marché la plus élevée. Des entreprises telles que SGS et Intertek proposent des technologies agricoles en tant que service de gestion des sols.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

L’analyse géographique du marché mondial de la technologie agricole en tant que service concernant différentes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé du marché mondial de la technologie agricole en tant que service au cours de la période de prévision. Selon les Nations Unies, plus de 60% de la population mondiale vit dans la région Asie-Pacifique, qui devrait connaître une croissance exponentielle, ce qui suscite des inquiétudes quant à l’insuffisance alimentaire. Dans la région Asie-Pacifique, la forte croissance démographique, l’augmentation des revenus disponibles et l’urbanisation accrue ont accru la consommation dans la région Asie-Pacifique. Désormais, les agriculteurs de la région se concentrent désormais sur l’augmentation des rendements des cultures et fournissent un approvisionnement de produits agricoles tout au long de l’année pour satisfaire la demande alimentaire croissante. Plusieurs pays de la région ont connu une adoption croissante de la technologie. Bien que le rythme actuel soit lent, on prévoit que l’acceptation augmentera à un rythme effréné avec la sensibilisation croissante et la demande alimentaire croissante.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/agriculture-technology-as-a-service-market

La pénétration croissante du marché des pratiques agricoles sur Internet et l’augmentation des investissements gouvernementaux encouragent la demande régionale de technologie agricole. Dans le même temps, la sensibilisation croissante des agriculteurs et des entreprises agricoles aux propositions de valeur associées à la technologie agricole en tant que service stimule la croissance régionale à un rythme considérable.

Principaux acteurs du marché

Les entreprises évaluées comprennent 365FarmNet GmbH (365FarmNet), Accenture plc (Accenture), AGCO Corporation (AGCO), Agrivi, Airbus SE (Airbus), AT&T Inc. (AT&T), Ceres Imaging, CLAAS KGaA mbH (CLAAS), CNH Industrial NV (CNH Industrial), CropIn Technology Solutions Pvt. (CropIn), Deere & Company (John Deere), Fujitsu Ltd. (Fujitsu), Hexagon Agriculture (Hexagon), Kubota Corporation (Kubota), IBM Corporation (IBM), Intertek Group plc (Intertek), Microsoft Corporation (Microsoft ), Nutrien AgSolutions Inc. (Nutrien), Raven Industries (Raven), Robert Bosch GmbH (Bosch), SGS SA (SGS), Taranis, Teejet Technologies (Teejet), Topcon Corporation (Topcon) et Trimble Inc. (Trimble) .