La France et la part de marché mondiale des lunettes de visée montées au laser 2022 | Taille de l’industrie et prévisions 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des lunettes de visée laser devrait croître à un TCAC de 4,2 % de 2022 à 2030 . La demande croissante d’activités de chasse et de tir et les développements technologiques dans l’attaque précise propulseront probablement le marché des lunettes de visée montées au laser au cours de la période de prévision. De plus, les contrats de modernisation militaire offrent des opportunités de croissance potentielles aux constructeurs pour gagner des parts de marché significatives. Cependant, le coût élevé de la lunette de visée fait partie des principaux facteurs qui entravent la croissance du marché mondial.

Au cours de la dernière décennie, la technologie optique militaire a progressé, en particulier dans les viseurs télescopiques, permettant aux militaires de tirer des coups précis sur de plus longues distances que les armes d’infanterie ordinaires. L’adoption croissante des lunettes de visée par l’armée pour divers types de fusils sur diverses plates-formes a également élargi les opportunités pour le marché des lunettes de visée montées au laser. En outre, la notion croissante d’intégration de systèmes d’armes au niveau de la plate-forme améliorera probablement le marché mondial des lunettes de visée à montage laser.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des lunettes de visée laser

La pandémie de COVID-19 a perturbé la fabrication mondiale de lasers, de capteurs et d’autres composants ainsi que leurs chaînes de montage. L’application principale de ces lunettes de visée est dans l’armée. Les composants des lunettes de visée montées au laser n’ont besoin d’aucune modification ou remplacement en raison de leur durabilité ; par conséquent, moins d’impact de COVID-19 sur le marché des lunettes de visée montées au laser a été remarqué. Cependant, la fabrication et la livraison de lunettes de visée; ont été touchés en raison de la propagation de la pandémie dans les pays. Bien que les entreprises aient recommencé à prendre des commandes; cependant, le calendrier de livraison a été perturbé.

De nombreux pays ont décidé de réduire considérablement leurs budgets de défense globaux en raison de la crise du COVID-19. Les agences de défense ont décidé de se concentrer davantage sur les secteurs de haute importance pour la sécurité nationale, et les dépenses pour la recherche et les industries non critiques ont été temporairement réduites. Cependant, contrairement à d’autres pays, les États-Unis, la Chine et certains pays européens ont augmenté leurs dépenses de défense prévues tout au long de la pandémie.

Étendue du marché mondial des lunettes de visée montées au laser

L’étude classe le marché des lunettes de visée montées au laser en fonction du type de visée, de l’application, de la compatibilité des armes, de la fonction, de la portée et du grossissement aux niveaux régional et mondial .

Par type de vue ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Télescopique

Réflexe

Par application ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Forces armées

Chasse

Tir Sportif

Par compatibilité d’arme ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Fusils de sniper

Fusils automatiques

Par fonction ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Sites de jour

Sites nocturnes

Par gamme ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Court (50 à 100 mètres)

Moyen (100 à 500 mètres)

Longue (> 500 mètres)

Par grossissement ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

1-8x

8-15x

> 15x

Par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment télescopique devrait représenter la plus grande part de marché, en fonction du type de viseur

Basé sur le type de viseur, le marché mondial des lunettes de visée laser est divisé en télescopique et réflexe . En 2021, le segment télescopique représentait la plus grande part de marché, en termes de revenus, sur le marché mondial des lunettes de visée montées au laser . Les viseurs télescopiques sont des télescopes optiques équipés de plusieurs types de réticules à motif d’image graphique pour fournir un point de visée exact. En raison de la demande croissante d’applications de chasse, les lunettes de visée télescopiques devraient avoir une part de marché plus importante que les lunettes de visée réflexes dans les années à venir.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

D’un point de vue géographique, le marché mondial des lunettes de visée laser a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . On estime que la région Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé sur le marché mondial des lunettes de visée à montage laser au cours de la période de prévision . L’augmentation des dépenses de défense de la région est l’un des principaux catalyseurs de croissance du marché des lunettes de visée à monture laser. Le marché chinois des lunettes de visée sera probablement tiré par sa base de production nationale et l’utilisation croissante de fusils d’assaut et de sniper par son secteur de la défense.

Acteurs du marché mondial des lunettes de visée montées au laser

Le marché mondial des lunettes de visée laser est très concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché. La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations avec les partenaires.

Les principaux acteurs du marché mondial des lunettes de visée montées au laser sont: