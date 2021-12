La fibre de carbone dans le marché des équipements sportifs 2021: augmentera rapidement à l’avenir en termes de taille, de part, de croissance, de revenus, de synthèse de la demande et de prévisions jusqu’en 2028 | DowAksa, Toray, Groupe SGL

Les fibres de carbone sont hautement préférées pour fabriquer des équipements sportifs tels que des raquettes et des bâtons de sport, principalement en raison de leurs propriétés exceptionnelles telles que la légèreté, une résistance améliorée, un rapport résistance/poids élevé et une rigidité. Les fibres de carbone sont constituées de près de 90 % ou plus de carbone. De plus, chaque filament en fibre de carbone a un diamètre de 5 à 15 microns. De nombreux filaments parallèles sont naturellement et collectivement regroupés, et c’est ce qu’on appelle un câble de fibre de carbone.

The Insight Partners fournit des informations bien documentées à l’échelle de l’industrie sur le marché de la fibre de carbone dans les équipements sportifs. Il étudie les aspects essentiels du marché tels que les principaux participants, les stratégies d’expansion, les modèles commerciaux et d’autres caractéristiques du marché pour obtenir une meilleure compréhension du marché. En outre, il se concentre sur les dernières avancées du secteur et le développement technologique, les outils exécutifs et les tactiques pouvant améliorer les performances des secteurs.

La fibre de carbone mondiale dans les équipements sportifs devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs de la fibre de carbone dans les équipements sportifs et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Demandez des exemples de pages de cette étude de recherche sur – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00014782/

Principaux acteurs clés :

Les payeurs du marché de la fibre de carbone dans les équipements sportifs devraient offrir des opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante de fibre de carbone dans les équipements sportifs sur le marché mondial. Ci-dessous mentionné est la liste de quelques entreprises engagées dans la fibre de carbone dans les équipements sportifs.

• Groupe Cytec Solvay

• DowAksa

• Mitsubishi Rayonne

• Fibre de graphite Nippon

• Groupe SGL

• Taekwang Industriel

• Industries Toray

• Fibre Weihei Tuozhan

• Fibre de carbone Zhongfu Shenying

• Fibre de carbone ZOLTEK

Perspectives régionales :

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2018 à 2028 pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. La fibre de carbone dans les équipements sportifs de chaque région est ensuite sous-segmentée par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

La table des matières de l’étude de marché sur la fibre de carbone dans les équipements sportifs comprend :

1. Introduction

2. Points clés à retenir

3. Méthodologie de recherche

4. Fibre de carbone dans le paysage du marché des équipements sportifs

5. Fibre de carbone sur le marché des équipements sportifs – Dynamique clé du marché

6. Analyse du marché mondial

7. Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 -Type

8. Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Analyse géographique

9. Impact de la pandémie de Covid-19 sur la fibre de carbone mondiale sur le marché des équipements sportifs

10. Paysage de l’industrie

11. Fibre de carbone sur le marché des équipements sportifs, profils d’entreprises clés

12. Annexe

13. Liste des tableaux

14. Liste des chiffres

Continuer…

Commandez une copie de cette étude de recherche sur – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00014782/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie en matière d’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes spécialisés dans les sciences de la vie, la technologie, la santé, la fabrication, l’automobile et la défense, les boissons alimentaires, les produits chimiques, etc.

Nous contacter:

Appelez : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com