La dimensione del mercato della diagnostica automobilistica dovrebbe raggiungere i 58,36 miliardi di dollari con un CAGR del 4,42% entro il 2028

Il mercato globale della diagnostica automobilistica dovrebbe raggiungere i 58,36 miliardi di dollari entro il 2028, secondo un nuovo rapporto di Reports and Data. Ciò può essere principalmente associato alle crescenti applicazioni della diagnostica cloud, delle reti neurali e dell’intelligenza artificiale, alle iniziative dei governi, a causa delle crescenti preoccupazioni ambientali, all’intensa concorrenza nel mercato della produzione automobilistica, alla necessità di ridurre i richiami e le riparazioni in garanzia evidenziando problemi specifici, offrendo oem una linea diretta di comunicazione con il cliente e aumento dell’uso dell’elettronica nei veicoli grazie alla digitalizzazione e alla mobilità connessa nell’industria

automobilistica La diagnostica automobilistica si riferisce alla capacità di segnalazione e autodiagnostica di un veicolo, che dà accesso al proprietario del veicolo o al tecnico di riparazione sullo stato dei vari sottosistemi del veicolo.

In futuro, la diagnostica automobilistica trarrà vantaggio dall’intelligenza artificiale, per produrre modelli di veicoli in tempo reale al fine di sviluppare routine di manutenzione preventiva. Questo può essere uno strumento utile per gli sviluppatori di aziende MaaS e per i gestori di flotte, poiché mirano a ridurre i tempi di fermo e i costi di riparazione e a ottimizzare i loro servizi. Sarà anche vantaggioso quando i veicoli autonomi e i veicoli senza conducente inizieranno a penetrare nel mercato, poiché devono disporre di sistemi di sicurezza integrati che garantiscano un funzionamento perfetto.

I sistemi basati su cloud svolgeranno un ruolo chiave nello sviluppo di questi sistemi, poiché i dati vengono trasmessi e analizzati in tempo reale nel cloud.

Ottieni una copia di esempio del rapporto sul mercato globale Automotive Diagnostics @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1280

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono che

il tipo di veicolo passeggeri avrà la crescita più alta nei prossimi anni e i veicoli commerciali continueranno a dominare il mercato per il nei prossimi anni, a causa della forte concorrenza tra le case automobilistiche. La tecnologia consente a passeggeri e veicoli commerciali di guidare in modo più sicuro ed efficiente per tutti.

La crescita del segmento degli analizzatori di gas di scarico può essere dovuta alla crescente attuazione di norme e politiche rigorose sulle emissioni in diversi paesi. L’analisi dei gas di scarico dei motori a combustione aiuta a valutare le prestazioni del motore e diagnosticare i problemi nei veicoli, che possono misurare il livello di monossido di carbonio (CO), ossigeno (O2), ossido di azoto (NO), anidride carbonica (CO2), anidride azoto ( NO2) e idrocarburi (HC) nel motore.

La crescita dei veicoli elettrici dovrebbe assistere alla crescita più elevata durante il periodo di previsione, grazie all’adozione della tecnologia da parte di molti produttori di veicoli.

Lo strumento di scansione diagnostica automobilistica è il segmento dominante del mercato; che dovrebbe mantenere la quota maggiore durante il periodo di previsione.

Comunicazioni da veicolo a veicolo (V2V) e da veicolo a infrastruttura (V2I), una tecnologia wireless, per assistere al CAGR più alto del 4,42%. Questi si basano su comunicazioni a corto raggio dedicate derivate dal Wi-Fi a 5,9 GHz, particolarmente definite per oggetti in rapido movimento.

Il Nord America domina il mercato e si prevede che crescerà a un CAGR del 4,8% nei prossimi anni. Ciò è dovuto al fatto che il Nord America è l’hub per un certo numero di produttori della tecnologia e mira a infrastrutture migliori, non ha vincoli di budget dovuti all’alto reddito della regione, alle politiche governative favorevoli e ai regolamenti per un sistema di trasporto efficace.

Si prevede che la regione dell’Asia del Pacifico avrà la crescita più alta per il mercato entro il 2028. L’aumento della produzione di automobili e officine automobilistiche nei mercati organizzati e non organizzati sta guidando la crescita del mercato in questa regione.

I partecipanti chiave includono Snap-On Inc., Denso Corp., SPX Corp., Dg Technologies, Avl List GmbH, Actia Group SA, Softing AG, General Technologies Corp, Etas GmbH, Hickok Inc., Dsa Daten-Und Systemtechnik GmbH, Delphi Automotive PLC, Bosch Automotive Service Solutions Inc., Robert Bosch GmbH, Continental AG, Hickok Incorporated, Actia SA, Kpit Technologies e Snap on Incorporated., tra gli altri.

Per identificare le tendenze chiave del settore, fare clic sul collegamento seguente: https://www.reportsanddata.com/report-detail/global-automotive-diagnostics-market

Ai fini di questo rapporto, Reports and Data hanno segmentato l’automotive globale diagnostica Mercato in base a tipo di veicolo, sistema di comunicazione, tipo di attrezzatura, tipo di tecnologia, applicazione, tipo di offerta, tipi di propulsione, tipo di prodotto e regione:

tipo di veicolo Outlook (volume, migliaia di unità; 2020-2028 e ricavi, miliardi di dollari; 2020 -2028)

commerciali

passeggeri

Outlook (volume, migliaia di unità; 2020-2028 e ricavi, miliardi di dollari; 2020-2028)

Vehicle-To-Cloud (V2C)

Vehicle-To-Pedestrian (V2P)

Vehicle-To-Grid (V2G) )

Da veicolo a infrastruttura (V2I)

Da veicolo a veicolo (V2V)

Da veicolo a dispositivo (V2D)

Da veicolo a rete (V2N) Da

veicolo a casa (V2H)

Tipo di attrezzatura Outlook (volume, migliaia di unità; 2020-2028 e ricavi, miliardi di dollari USA; 2020-2028)

Analizzatore dei gas di scarico

scansione della vernice Attrezzatura

per l’allineamento delle ruote

Dinamometro

H eadlight Tester

Tipo di tecnologia Outlook (Volume, Mille unità; 2020-2028 e ricavi, miliardi di dollari; 2020-2028)

4G LTE

3G

Bluetooth

Wi-Fi

Tipo di offerta Outlook (Volume, Mille unità; 2020-2028 e Entrate, miliardi di dollari; 2020-2028)

Software

Hardware

Tipo di propulsione Outlook (Volume, Mille unità; 2020-2028 e Entrate, miliardi di USD; 2020-2028)

Veicolo elettrico (EV)

Veicolo elettrico a batteria (BEV)

Veicolo elettrico ibrido (HEV) Veicolo elettrico

ibrido plug-in (PHEV)

Veicolo elettrico a celle a combustibile (FCEV) Veicolo

combustione interna (ICE) Veicolo

Tipo di prodotto Outlook (Volume, migliaia di unità; 2020-2028 e ricavi, miliardi di dollari; 2020-2028)

Scanner OBD2

Strumento diagnostico automatico

multisistema Scanner OBDII Strumento diagnostico di codifica ECU automobilistica Bluetooth

OBD2 Lettore di codici auto/strumento di scansione Strumento

OBD2 Strumento diagnostico motore Diagnostica

smartphone Strumento

Altro

Applicazioni Outlook (volume, migliaia di unità; 2020-2028 e ricavi, miliardi di dollari; 2020-2028)

Strumenti di scansione portatili

Scanner

Lettore di codici

Tester di pressione digitale

Strumenti TPMS

Analizzatore di batterie

Strumenti e analisi basati su dispositivi mobili Strumenti

di scansione basati su PC un d piattaforme di analisi

Data logger

Prove emissioni

Strumentazione veicolo supplementare conducente

Telematica veicolare

Prospettiva regionale (Volume, Mille unità; 2020-2028 e ricavi, miliardi di dollari; 2020-2028)

North America

Europe

Asia Pacifico

latin america

MEA

Frequent request:

Qual è la dimensione forecast e il CAGR dei ricavi del mercato global Automotive Diagnostics?

What is the main reason for guiding the growth of the global transfer window Automotive Diagnostics?

Quali sono i rischi e le sfide imminent che dovrebbero ostacolare la crescita del settore?

Quali sono the ultimate tendenze osservate nel mercato global Automotive Diagnostics?

– What is the main aspect of the global market Automotive Diagnostics?

Richiedi the personalization of the report @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1280

Grazie per aver letto il nostro report. Connettiti con noi per saperne di più sul rapporto e sulla sua funzione di personalizzazione. Il nostro team si assicurerà che il rapporto sia adatto a soddisfare le tue esigenze.

Chi siamo:

Reports and Data è una società di ricerca e consulenza di mercato che fornisce rapporti di ricerca sindacati, rapporti di ricerca personalizzati e servizi di consulenza. Our solution if concentrating exclusively on your scope per individual, indirizzare and analyze i change the behavior of the consumer will tra i dati demografici ei settori and aiutare i clienti to take a more intelligent aziendale decision. Offers studies of market intelligence that guarantees research relevant and basate sui fatti in diversi settori tra cui sanità, tecnologia, prodotti chimici, energia ed energia. Aggiorniamo costantemente le nostre offered di ricerca to guaranteee che i nostri clienti siano consapevoli delle ultimate tendenze esistenti nel mercato.

Contact:

John W.

Head of Business Development

Direct Line: +1-212-710-1370

Email: sales@reportsanddata.com

Report and date | Ragnatela: www.reportsanddata.com

Controlla i nostri prossimi reporti di ricerca @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visit our blog for further updating of the settore @ https://www.reportsanddata.com/blogs