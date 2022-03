La dimensione del mercato dei sistemi di acquisizione dati industriali dovrebbe raggiungere i 65,50 miliardi di dollari con un CAGR del 5,84%, entro il 2028

Si mercato dei sistemi di acquisizione dati industriali crescerà da 41,72 miliardi di USD nel 2020 a 65,50 miliardi di USD entro il 2028, a un CAGR del 5,84% durante il periodo di previsione. Introduzione e investimenti su fonti di energia rinnovabile ad alto potenziale, infrastrutture e processi di automazione industriale, crescente adozione di sistemi DAQ basati su PC al posto dei tradizionali sistemi di acquisizione dati, crescente necessità di sistemi DAQ flessibili, economici e che fanno risparmiare tempo, disponibilità di personalizzazioni basate su software richiesto per gli utenti finali e l’adozione negativa dell’IoT sono alcuni dei fattori trainanti del mercato.

I problemi di sicurezza dei dati, le complessità di interfaccia e condizionamento del segnale e i problemi di compatibilità del software possono frenare la crescita del mercato dei sistemi di acquisizione dati industriali.

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono che

il mercato dei sistemi di acquisizione dati industriali è segmentato per tipo in chassis e moduli esterni, schede I/O analogici plug-in e software. Si prevede che il mercato degli chassis e dei moduli esterni registrerà la crescita massima di ca. CAGR del 6,43% durante il periodo di previsione, questi sistemi di acquisizione dati sono dotati di software flessibile e consentono un convertitore analogico-digitale e un efficiente condizionamento del segnale, fornendo maggiore precisione, sicurezza e rimozione del rumore.

Il mercato dei sistemi di acquisizione dati industriali è segmentato per applicazione nell’industria energetica, industria petrolifera e del gas, industria dell’acqua e delle acque reflue e industria chimica. Si prevede che il mercato delle industrie chimiche assisterà alla crescita massima del CAGR 7,27% durante il periodo di previsione, poiché i sistemi DAQ vengono utilizzati per la soluzione di una serie di attività di ingegneria chimica, come simulazione e controllo, progettazione di processi e prodotti, modellazione multiscala e tecniche avanzate di analisi dei dati

Il mercato dei sistemi di acquisizione dati industriali è segmentato per geografia in Nord, America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e America Latina. Si prevede che il Nord America avrà la quota di mercato più alta del mercato, con un CAGR del 6,27% nell’anno di previsione, grazie all’adozione di sistemi DAQ per le industrie elettriche e automobilistiche in questa regione.

I principali attori nel mercato dei sistemi di acquisizione dati industriali sono Keysight Technologies, AMETEK, Yokogawa, ABB, Spectris, ADLINK Technology, Acromag, Alstom, Bruel & Kjaer, Advantech, Campbell Scientific, DEWETRON, DynamicSignals, Data Translation, Fluke, General Electric, Emerson Electric, HIOKI, MathWorks e Honeywell, tra gli altri.

I finished di questo rapporto, il mercato è stato segmentato in base al tipo, alle applicazioni e all’analisi regionale.

Sistemi di acquisizione dati industriali Mercato per tipo (ricavi, miliardi di dollari; 2018-2028)

Chassis and moduli esterni

Schede I/O analogici plug-in

Software

Sistemi di acquisizione dati industriali Mercato per applicazioni (entrate, miliardi di dollari; 2018-2028)

Industry energetica

Petrolio and industry of the gas Industry

delle acque e delle acque reflue Industria

chemicals

Sistemi di acquisizione dati industriali Mercato Prospettive regionali (entrate, miliardi di dollari; 2018-2028)

North America

Europe

Asia Pacifico

Middle East and Africa

latin america

