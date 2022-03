La dimensione del mercato dei compositi aerospaziali dovrebbe raggiungere i 63,37 miliardi di dollari con un CAGR del 9,2% entro il 2027

Si prevede che il mercato global dei compositi aerospaziali raggiungerà i 63,37 miliardi di dollari entro il 2027, secondo un nuovo rapporto di Reports and Data. Si prevede che il mercato globale dei compositi aerospaziali registrerà una crescita significativa a causa dell’aumento della produzione di aeromobili dovuta al boom dell’industria aeronautica. Il settore aerospaziale contribuisce a una quota significativa del mercato dei compositi grazie al maggiore utilizzo di materiali leggeri per le parti interne ed esterne. Si prevede che l’aumento del traffico aereo associato al numero di vettori low cost che arrivano nelle economie emergenti dell’Asia-Pacifico e dell’America Latina per facilitare i viaggi aerei sarà un fattore chiave per l’industria aeronautica, che porterà alla crescita del settore aerospaziale mercato dei compositi. Inoltre, il miglioramento del tenore di vita associato all’industria aerospaziale del laissez-faire in Medio Oriente ha portato a un aumento della domanda di viaggi aerei a basso costo, che dovrebbe avere un impatto positivo sul mercato durante il periodo di previsione.

Si prevede che il mercato dei compositi aerospaziali crescerà a causa della forte domanda di aeromobili commerciali e militari, elicotteri, aerei d’affari, aviazione generale e produzione di veicoli spaziali. Si prevede che la crescente domanda di velivoli leggeri ed efficienti offrirà immense opportunità ai produttori di parti, materiali e telai compositi durante il periodo di previsione. Si prevede che i continui progressi tecnologici nell’applicazione di componenti e strutture negli aeromobili provocheranno un’elevata domanda di compositi aerospaziali. Con la crescente domanda di aeromobili e gli ordini in sospeso, sono aumentate le esigenze di produzione, che dovrebbe essere una delle ragioni principali per la penetrazione dei compositi aerospaziali nel mercato.

L’impatto del COVID-19:

si prevede che la pandemia di COVID-19 avrà un enorme impatto al ribasso sul mercato globale dei compositi aerospaziali nel 2020, il motivo è l’arresto dell’industria aeronautica. Dopo la pandemia, tuttavia, le tendenze discusse nello studio del mercato globale reggono.

Inoltre, le interruzioni della catena di approvvigionamento e gli arresti della produzione hanno portato a un declassamento delle prospettive per la loro produzione, che porterà a divari di domanda e offerta in futuro. Sebbene il settore si aspetti che le cose tornino quasi alla normalità ben prima della fine del 2020, è probabile che lo shock negativo della domanda causato dalla crisi durerà.

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono che i

compositi offrono anche facilità di progettazione rispetto ai metalli, che dovrebbe stimolare ulteriormente la domanda del mercato. Si prevede che la domanda di compositi aerospaziali sarà elevata nel settore dell’aviazione civile, in particolare per aeromobili business, aeromobili a corridoio singolo e jet principali.

I compositi in fibra di carbonio, di tutti i tipi di compositi, hanno rappresentato la quota maggiore del mercato nell’anno 2019. Può essere principalmente attribuito all’elevata domanda di compositi in fibra di carbonio a causa della loro elevata resistenza alla trazione, della loro elevata resistenza chimica, della loro tolleranza alle alte temperature, la loro bassa dilatazione termica e la capacità di carico eccezionale rispetto ad altri materiali.

La categoria dei termoindurenti ha detenuto la quota di mercato più ampia in termini di volume e valore nel 2019, in base al tipo di resina. Le proprietà superiori delle resine termoindurenti, come resistenza meccanica, resistenza alla corrosione e peso ridotto, hanno portato alla loro maggiore adozione in varie applicazioni aerospaziali. Inoltre, le resine termoindurenti forniscono elevata rigidità e resistenza alla trazione ai componenti degli aeromobili, il che le rende preferite nell’industria aerospaziale.

Il Nord America ha rappresentato la quota maggiore del mercato dei compositi aerospaziali nel 2019. Ciò è dovuto alla presenza di un’ampia base nella regione per la produzione di tutti i tipi di aeromobili. Inoltre, la regione è un importante esportatore di aeromobili commerciali verso le regioni APAC, MEA ed europee.

I partecipanti chiave includono Solvay Group, Hexcel Corporation, Royal Tencate NV, Teijin Limited, Toray Industries Inc., Royal DSM NV, SGL Group – The Carbon Company, Mitsubishi Rayon Co. Ltd., Renegade Materials Corporation e Quantum Composites, tra gli altri.

Ai fini di questo rapporto, Reports and Data sono stati segmentati nel settore aerospaziale globale Mercato dei compositi sulla base del tipo di fibra, del tipo di resina, dell’applicazione, del tipo di aeromobile e della regione:

Outlook sul tipo di fibra (ricavi, miliardi di dollari; 2017-2027)

ceramica

di vetro, fibra di

carbonio, fibra

aramidica

, tipo di resina Outlook (entrate, miliardi di dollari; 2017-2027)

Thermoplastico

thermoplastic

Other

Prospective application (entrate, miliardi di USD; 2017-2027)

boarding school

esterno

(entrate, billion USD; 2017-2027)

Aerei commerciali

Business and general aviation

Elicotteri civili

Aerei militari

Altri

Prospective regionali (entrate, miliardi di USD; 2017-2027)

North America

Europe

Asia Pacifico

MEA

latin america

Grazie per aver letto il nostro report. Il report può essere personalizzato in base alle esigenze dei clienti. Per saperne di più sul rapporto, ti preghiamo di contattarci e il nostro team si assicurerà che il rapporto sia personalizzato per soddisfare tue esigenze.

