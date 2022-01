La dernière étude du marché de l’imagerie par ultrasons carotidiens se concentre sur les innovations actuelles et futures et les principaux fournisseurs clés (GE, Hitachi, FUJIFILM) | Prévu jusqu’en 2029

Aperçu du marché mondial de l’imagerie par ultrasons carotidiens :

L’étude de la dynamique du marché d’un rapport influent sur le marché de l’imagerie par ultrasons carotidiens démontre l’étendue des différentes possibilités commerciales au cours des années à venir et les prévisions de revenus positives pour les années à venir. Les tendances importantes de l’industrie, la taille du marché, les estimations de la part de marché sont analysées et mentionnées dans le rapport d’analyse de l’industrie. Il étudie également les Marchés clés et mentionne les différentes régions c’est-à-dire la répartition topographique de l’entreprise. Le rapport donne des informations utiles qui aident lors du lancement d’un nouveau produit. Le rapport à grande échelle sur le marché Imagerie par ultrasons carotidiens aide les entreprises à connaître sa part de marché sur différentes périodes, ainsi que les exigences de transport, de stockage et d’approvisionnement de ses produits.

Dans le cadre d’une évaluation de la part de marché concurrentielle, cela suggère que les principaux acteurs dominent les opérations de l’industrie en raison de leur forte portée géographique et de leurs énormes installations de production. Le rapport sur le marché mondial de l’imagerie par ultrasons carotidiens constitue une solution idéale pour une meilleure compréhension du marché. Il est utile de connaître la taille du marché pour des produits spécifiques. Ces principaux acteurs opérant sur ce marché sont en forte concurrence en termes de technologie, d’innovation, de développement de produits et de prix des produits. L’étude de marché aide à établir des prévisions de ventes pour ses produits et ainsi à établir un ajustement harmonieux entre la demande et l’offre de ses produits.

Le marché mondial de l’imagerie par ultrasons carotidiens devrait connaître une croissance du marché à un taux de 5,15% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1099,12 millions de dollars d’ici 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, l’échographie carotidienne fait référence à une technique d’imagerie et de diagnostic dans le but d’évaluer et de diagnostiquer les maladies de l’artère carotide. Ces techniques d’imagerie sont généralement caractérisées par un blocage des artères carotides en raison de l’accumulation de cholestérol, de graisse et d’autres substances entraînant une sténose des artères carotides, provoquant des accidents vasculaires cérébraux et d’autres maladies cardiovasculaires. Ils utilisent des ondes sonores pour produire des images des artères carotides, ce qui permet aux prestataires de soins de santé de diagnostiquer tout blocage des artères.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’imagerie par ultrasons carotidiens sont l’augmentation du nombre d’applications de techniques d’échographie émergentes, l’augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires telles que les accidents vasculaires cérébraux et l’infarctus du myocarde, l’augmentation de l’inclination vers l’échographie carotidienne l’imagerie par rapport à la technique d’angiographie conventionnelle en raison de l’absence de risques d’irradiation de la première et de la mise en œuvre de lignes directrices et de meilleures pratiques cliniques pour les prestataires de soins de santé par de nombreux organismes de soins de santé.

Segmentation globale du marché de l’imagerie par ultrasons carotidiens :

Sur la base de l’indication, le marché de l’imagerie échographique carotidienne est segmenté en accidents vasculaires cérébraux, insuffisance cardiaque congestive, arythmies et autres indications de maladie.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’imagerie par ultrasons carotidien est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic, centres de soins ambulatoires et autres.

Selon l’analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché de l’imagerie par ultrasons carotidiens en raison de l’augmentation des investissements en recherche et développement par diverses sociétés de dispositifs médicaux et des politiques de remboursement adéquates dans la région.

Principaux acteurs clés :

GENERAL ELECTRIC Siemens Hitachi Ltd Royal Philips SA CORPORATION DES SYSTÈMES MÉDICAUX CANON SPA ESAOTE SAMSUNG Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd FUJIFILM Holdings Corporation Imagerie des baleines Ultrasound Technologies Ltd Imaginez supersonique Medtronic Stryker Société scientifique de Boston Abbott Cardinal Santé

Principaux points saillants de TOC : marché mondial de l’imagerie par ultrasons carotidiens

1 Aperçu du marché mondial de l’imagerie par ultrasons carotidiens

2 concours mondiaux du marché de l’imagerie par ultrasons carotidiens par les fabricants

3 Capacité mondiale d’imagerie par ultrasons carotidiens, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale d’imagerie par ultrasons carotidiens (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale d’imagerie par ultrasons carotidiens, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse globale du marché de l’imagerie par ultrasons carotidiens par application

7 profils/analyses de fabricants mondiaux d’imagerie par ultrasons carotidiens

8 Analyse des coûts de fabrication de l’imagerie par ultrasons carotidiens

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet du marché

12 Prévisions du marché mondial de l’imagerie par ultrasons carotidiens (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

