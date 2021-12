La dernière étude du marché de la biotechnologie se concentre sur les innovations actuelles et futures et les principaux fournisseurs clés (Trinity Biotech, Abbott, Roche, QIAGEN) | Prévu jusqu’en 2028

Aperçu du marché mondial de la biotechnologie :

L’étude de la dynamique du marché d’un rapport influent sur le marché de la biotechnologie démontre l’étendue des différentes possibilités commerciales au cours des années à venir et les prévisions de revenus positives pour les années à venir. Les tendances importantes de l’industrie, la taille du marché, les estimations de la part de marché sont analysées et mentionnées dans le rapport d’analyse de l’industrie. Il étudie également les Marchés clés et mentionne les différentes régions c’est-à-dire la répartition topographique de l’entreprise. Le rapport donne des informations utiles qui aident lors du lancement d’un nouveau produit. Le rapport sur le marché Biotechnologie à grande échelle aide les entreprises à connaître sa part de marché sur différentes périodes, ainsi que les exigences de transport, de stockage et d’approvisionnement de ses produits.

Dans le cadre d’une évaluation de la part de marché concurrentielle, cela suggère que les principaux acteurs dominent les opérations de l’industrie en raison de leur forte portée géographique et de leurs énormes installations de production. Le rapport sur le marché mondial de la biotechnologie constitue une solution idéale pour une meilleure compréhension du marché. Il est utile de connaître la taille du marché pour des produits spécifiques. Ces principaux acteurs opérant sur ce marché sont en forte concurrence en termes de technologie, d’innovation, de développement de produits et de prix des produits. L’étude de marché aide à établir des prévisions de ventes pour ses produits et ainsi à établir un ajustement harmonieux entre la demande et l’offre de ses produits.

Le marché mondial de la biotechnologie croît avec un TCAC de 27,9% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 2 691 409,16 millions de dollars d’ici 2028.

Selon une étude de marché, la biotechnologie est une technologie qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants ou des parties de ceux-ci pour développer ou créer différents produits. La biotechnologie est devenue facile en raison des progrès technologiques, car le nombre d’acteurs clés du marché développent et lancent de nouveaux produits afin d’élargir leur marché. De plus, l’émergence de COVID-19 entraînant une demande de développement de vaccins a alimenté la croissance du marché de la biotechnologie.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la biotechnologie sont la prévalence croissante des maladies chroniques qui exige les produits et instruments de biotechnologie de pointe.

Le marché mondial de la biotechnologie est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie, de l’application, de l’utilisateur final et de la région.

Sur la base du type de produit, le marché de la biotechnologie est segmenté en instruments, réactifs et services et logiciels.

Sur la base de la technologie, le marché de la biotechnologie est segmenté en nano biotechnologie, technologie PCr, séquençage de l’ADN, chromatographie, ingénierie et régénération tissulaires, dosages cellulaires, fermentation et autres.

Sur la base de l’application, le marché de la biotechnologie est segmenté en bio-pharmacie, bio-industrie, bio-services, bio-informatique et bio-agriculture.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la biotechnologie est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, instituts universitaires et de recherche et autres.

En termes d’analyse géographique, le segment Instrument dans la région de l’Amérique du Nord devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de la population souffrant de maladies chroniques. Le segment des instruments en Allemagne domine le marché européen en raison de l’augmentation de la recherche et du développement pour les produits et logiciels de biotechnologie. La Chine est en tête de la croissance du marché APAC et le segment des instruments domine dans ce pays en raison de la présence du plus grand nombre de fournisseurs de produits biotechnologiques.

Objectifs du marché mondial de la biotechnologie :

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) qui influencent la croissance du marché de la biotechnologie

2 Analyser et prévoir la taille du marché Biotechnologie, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché de la biotechnologie pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché de la biotechnologie en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences clés

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché de la biotechnologie

Les principaux fabricants clés sont : Trinity Biotech, Thermo Fisher Scientific Inc., Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Charles River Laboratories, Eurofins Scientific, Promega Corporation, Bio-Rad Laboratories, Inc., PerkinElmer Inc., Takara Bio Inc. ., Ortho Clinical Diagnostics, QIAGEN, Agilent Technologies, Inc., AstraZeneca, Merck KGaA, bioMérieux SA, Myriad Genetics, Inc., Illumina, Inc., Pacific Biosciences of California, Inc. et Biogen. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) de la biotechnologie dans ces régions, de 2013 à 2028 (prévision), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie Pacifique, Moyen-Orient & Afrique et Amérique du Sud

Marché mondial de la biotechnologie : table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2028

2 Tendances de croissance mondiale 2021-2028

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de la biotechnologie par régions

5 Analyse du marché mondial de la biotechnologie par type

6 Analyse du marché mondial de la biotechnologie par applications

7 Analyse du marché mondial de la biotechnologie par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de la biotechnologie

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de la biotechnologie 2021-2028

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

