La demande pour que les acides dimères restent concentrés dans les adhésifs et les revêtements thermofusibles de 2019 à 2029

L’Asie-Pacifique restera importante en termes de consommation d’acide dimère

En raison d’une demande constante d’acides dimères de la part des industries d’utilisation finale en croissance telles que la construction, l’automobile et l’emballage dans les économies émergentes telles que la Chine et l’Inde, la région Asie-Pacifique devrait détenir une part importante du marché mondial des acides dimères. , en termes de volume et de valeur. En outre, le leadership du marché chinois dans la région APAC ne devrait pas être entravé au cours de la période d’évaluation, suivi par les régions d’Amérique du Nord et d’Europe, où le marché des acides dimères devrait croître à un rythme substantiel.

Pour garder une longueur d’avance sur vos concurrents, demandez un échantillon@

https://www.persistencemarketresearch.com/samples/4371

Le segment standard devrait rester dominant sur le marché des acides dimères

Parmi les différents types d’acides dimères, on s’attend à ce que les types standard d’acides dimères détiennent plus de la moitié du marché mondial des acides dimères par type de débit au cours de la période de prévision. Cependant, le type hydrogéné d’acide dimère devrait projeter une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

Application d’acide dimère pour rester forte dans la production de résines polyamides réactives et de résines polyamides non réactives

Les acides dimères réactifs sont principalement utilisés dans la production de polyuréthanes et d’agents de durcissement époxy, tandis que les acides dimères non réactifs sont largement consommés pour la production d’adhésifs et d’encres. En raison de la demande croissante de polyuréthanes et d’agents de durcissement époxy, les acides dimères non réactifs devraient rester importants en termes de ventes au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement due à la disponibilité d’une large gamme de produits répondant aux critères de haute pureté des utilisateurs finaux d’acide dimère.

Pour vous connecter avec notre représentant des ventes@

sales@persistencemarketresearch.com

Marché de l’acide dimère : paysage de la concurrence

Certains des principaux acteurs du marché mondial des acides dimères qui opèrent au niveau national ou international sont les suivants :

• Croda International Plc.

• Emery Oleochemicals

• Société Kraton

• Oléon NV

• Shandong Huijin Chemical Co. Ltd

• Les Industries Jarchem inc.

• Société Florachem

• Groupe Aturex

• Jiangsu Yonglin Oleochemical Co.

• Shandong Huijin Chemical Co. Ltd

• Shandong Huijin Chemical Co. Ltd

• Jinan Tongfa résine Co. Ltd.

• Jiangxi Longwell Industrial Co., Ltd.

Comme le nombre de participants au marché mondial des acides dimères est important, l’intensité de la concurrence entre ces acteurs est intense. Certains des acteurs tels que Croda International Plc, Emery Oleochemicals et Oleon NV, entre autres, opèrent au niveau mondial et sont classés parmi les principaux acteurs du marché mondial des acides dimères. Le reste des petits acteurs est classé dans d’autres niveaux de la structure mondiale du marché des acides dimères. Certaines des stratégies de développement clés pour se développer et se développer sur le marché mondial des acides dimères comprennent l’expansion de la capacité de production pour répondre à la demande croissante d’acides dimères. En outre, les acteurs mondiaux du marché des acides dimères concluent des accords avec des fournisseurs locaux de matières premières pour assurer la disponibilité continue des matières premières et renforcer leur chaîne d’approvisionnement.

Pour une analyse concurrentielle approfondie, achetez maintenant@

https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/4371

À propos de nous : Étude de marché sur la persistance

Contactez-nous:

Étude de marché sur la persistance

Adresse – 305 Broadway, 7e étage, New York City,

NY 10007 États-Unis

Téléphone américain – +1-646-568-7751

États-Unis-Canada Sans frais – +1 800-961-0353

Ventes – sales@persistencemarketresearch.com