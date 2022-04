la demande du marché des solutions d’engagement des patients Rapport d’étude | Portée de l’industrie jusqu’en 2028

Avantages des solutions d’engagement des patients, adoption croissante des applications mHealth et urbanisation rapide

Taille du marché – 11,97 milliards USD en 2020 Croissance du marché – TCAC de 16,2%, tendances du marché – Avancées technologiques dans les solutions d’engagement

mondial des du marché devrait atteindre 39,79 milliards USD en 2028 et enregistrer un CAGR de revenus de 16,2 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports & Data. Les principaux facteurs de croissance des revenus du marché sont la sensibilisation croissante aux avantages des solutions d’engagement des patients, l’urbanisation rapide et les progrès de l’IoT (Internet des objets) et de l’analyse de données.

La distanciation sociale obligatoire et les confinements pendant la pandémie de Covid 19 ont fait des solutions d’engagement des patients le système interactif le plus sûr entre médecins et patients, infectés et non infectés dans le monde. Les solutions d’engagement des patients fournissent des ressources éducatives, une satisfaction accrue des patients, un échange rapide des dossiers de santé des patients et une réduction des coûts.

Les activités de recherche et développement en cours, les investissements gouvernementaux et privés dans le domaine des solutions d’engagement des patients devraient avoir un impact positif sur la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. L’augmentation des investissements dans la recherche dans le domaine des applications de télésanté et de santé mobile se traduit par l’avènement d’opportunités supplémentaires pour de nouvelles avancées dans les outils de surveillance des patients à distance.

Cependant, les préoccupations croissantes concernant la sécurité des données, le vol d’informations sensibles sur les patients, l’absence de professionnels qualifiés et le manque de sensibilisation à l’utilisation des outils de solutions liées à la santé sont des facteurs majeurs qui devraient freiner la croissance des revenus du marché mondial des solutions d’engagement des patients au cours de la période de prévision.

Parmi les principaux acteurs du rapport d’étude de marché, citons Allscripts Healthcare Solutions Inc., Lincor Solutions Ltd., Phytel Inc., Orion Health Ltd., McKesson Corporation, Cerner Corporation, Medecision Inc., Athena Health Inc. et YourCareUniverse Inc.

Quelques points saillants du rapport :

Sur la base du type de composant, le rapport de marché est segmenté en matériel, logiciel et services. Parmi ceux-ci, le segment des logiciels devrait enregistrer un TCAC de revenus considérablement rapide au cours de la période de prévision en raison du transfert rapide et efficace des données sur la santé des patients.

Sur la base du mode de livraison, le rapport de marché est segmenté en sur site et en cloud. Le segment du cloud devrait enregistrer la plus grande part de revenus au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant d’analyses en temps réel, d’une accessibilité pratique et d’une numérisation rapide.

Sur la base de l’utilisation finale, le rapport de marché est segmenté en fournisseur et payeur. Parmi ceux-ci, le segment des fournisseurs devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de solutions d’engagement des patients pour mettre en œuvre des solutions financières favorables et réduire les coûts.

Sur la base de l’application, le rapport sur le marché est segmenté en gestion des soins de santé à domicile, gestion de la santé, santé financière et autres. Le segment de la gestion des soins de santé à domicile représentait la plus grande part de revenus sur le marché mondial en 2020 en raison de la numérisation rapide, de la popularité croissante de la télésanté et des paiements en ligne en raison des blocages de Covid-19.

Sur la base du domaine thérapeutique, le rapport de marché est segmenté en santé des femmes, maladies chroniques, forme physique et autres. Parmi ceux-ci, le segment des maladies chroniques devrait enregistrer un TCAC de revenus significativement rapide au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant d’une meilleure gestion des maladies chroniques.

Le marché des solutions d’engagement des patients en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance des revenus le plus rapide au cours de la période de prévision en raison des initiatives gouvernementales et des investissements pour la disponibilité des technologies de santé de base en raison de l’urbanisation rapide dans les pays de la région.

Les revenus du marché des solutions d’engagement des patients en Amérique du Nord devraient rester nettement plus importants et dominer les autres marchés régionaux au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l’adoption croissante des applications mHealth et à la sensibilisation croissante des patients dans les pays de la région.

Segments couverts dans le rapport :

Aux fins de ce rapport, Reports & Data a segmenté le marché mondial des solutions d’engagement des patients sur la base des composants type, mode de livraison, utilisation finale, application, domaine thérapeutique et région :

par type de composant (revenu, milliards USD ; 2018 – 2028)

Matériel

Logiciel

Services

par mode de livraison (revenu, milliards USD ; 2018 – 2028)

sur site

Cloud

par fin Utiliser (Revenus, milliards USD ; 2018 – 2028)

Prestataire

payeur

par application (Revenus, milliards USD ; 2018 – 2028)

soins de

santé à domicile Gestion de la santé Santé

financière

Autres

par domaine thérapeutique (Revenus, milliards USD ; 2018 – 2028)

Santé des femmes

Maladies chroniques

Fitness

Autres

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2018 – 2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Le rapport sur le marché comprend les principaux points de la table des matières:

Aperçu du marché des solutions d’engagement des patients

Impact économique mondial sur l’industrie

Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Production mondiale, revenus (valeur) par région

Approvisionnement mondial (Production), consommation, exportation, importation par régions

Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial par application

Analyse des coûts de fabrication

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, distributeurs / commerçants

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché des solutions d’engagement des patients En

conclusion, tous les aspects du marché des solutions d’engagement des patients sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

