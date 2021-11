La demande de consommables pour machines de découpe au jet d’eau augmentera de 4,8 % par an jusqu’en 2031

Les ventes mondiales de consommables pour machines de découpe au jet d’eau devraient être évaluées à plus de 1,8 milliard de dollars américains en 2021, avec des projections stables à long terme, selon les dernières informations de Persistence Market Research. Le rapport estime que le marché augmentera à 4,8% TCAC de 2021 à 2031.

L’importance croissante des machines de découpe au jet d’eau a conduit à une demande accrue de consommables pour machines de découpe au jet d’eau. Des avancées technologiques rapides devraient également compléter la croissance du marché au cours des prochaines années.

La demande de consommables pour machines de découpe au jet d’eau a diminué en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, le marché est dans un mode de reprise, ce qui est de bon augure pour les ventes de ces consommables à l’avenir. Compte tenu de la possibilité d’une relance dans de nombreux pays, les perspectives à long terme du marché restent positives.

Points clés à retenir de l’étude de marché

La demande de consommables pour machines de découpe au jet d’eau augmente avec l’augmentation des volumes de production et de vente dans les industries d’utilisation finale en raison de l’augmentation des investissements et de l’expansion de nouvelles industries dans les pays en développement.

En raison du besoin de production de masse, l’automatisation des processus est devenue une tendance forte sur le marché des consommables pour machines de découpe au jet d’eau. Le marché évolue vers les normes de l’Industrie 4.0, conduisant à la promotion et à l’adoption presque universelle de nouvelles technologies.

Il existe une demande croissante de la part des industries de la fabrication de métaux et de l’automobile pour le déploiement d’équipements modernes dans diverses applications.

Le nombre croissant d’acteurs se concentrant sur la R&D liée aux consommables pour machines de découpe au jet d’eau devrait avoir un effet significatif sur la croissance du marché au cours des années à venir.

Les consommables abrasifs pour machines de découpe au jet d’eau détiennent plus de 56% de part de marché.

La demande de consommables pour machines de découpe au jet d’eau a connu une baisse en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, avec une croissance enregistrée de -5%.

Le marché en Inde et en Chine devrait augmenter d’environ 6 % et 5 % de TCAC, respectivement, au cours des dix prochaines années.

« La demande croissante d’applications de découpe au jet d’eau abrasive pour diverses industries d’utilisation finale au cours des dernières années devrait donner une impulsion aux ventes de consommables pour machines de découpe au jet d’eau », a déclaré un analyste de Persistence Market Research.

Paysage concurrentiel

Le marché est modérément consolidé, les principaux acteurs représentant plus de la moitié des parts de marché. Les principaux acteurs du marché sont susceptibles d’investir dans de nouveaux développements technologiques et dans l’expansion de leurs réseaux afin de maintenir leurs parts de marché.

Certains des principaux acteurs de cette industrie sont Kennametal Inc., Flow International Corporation, OMAX Corporation, CERATIZIT SA, GMA Garnet Pty. Ltd., Wardjet Inc., Hypertherm Inc., TECHNI Waterjet, Jet Edge, Inc., KMT Waterjet, ALLFI AG, Opta Minerals Inc., Kimblad Technology AB, H2O Jet, Oskar Moser Technische Edelsteine ​​GmbH, Diamond Technology Innovations, Inc., WSI Waterjet System International, Barton International Inc. et Hammelmann.

