la croissance mondiale du marché des joints rotatifs 2028, tendances, principaux segments et opportunités pour

Le marché mondial des joints rotatifs devrait atteindre 6,48 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Cela peut être principalement associé à la demande croissante de garnitures mécaniques de haute qualité, fiables et durables.

Les joints mécaniques sont utilisés pour assembler des mécanismes ou des systèmes afin d’éviter les fuites ou d’exclure la contamination par la poussière et la saleté. L’efficacité de l’étanchéité dépend de la compression dans le cas des joints et de l’adhérence dans le cas des mastics.

L’utilisation de matières premières de qualité supérieure sera l’une des principales tendances qui gagneront du terrain sur le marché des joints rotatifs au cours des prochaines années. Les joints mécaniques fabriqués à l’époque moderne sont spécialement conçus pour résister à des conditions environnementales et à des températures difficiles. En raison de ce type de développement sur le marché des joints, il existe une demande pour l’utilisation de matières premières de qualité supérieure, par exemple des alliages d’acier de haute qualité, qui peut supporter des températures élevées. Ces développements obligent les fabricants à produire des matières premières de qualité supérieure.

Les principaux avantages de l’utilisation de joints rotatifs sont qu’ils empêchent la contamination de l’équipement et conservent les lubrifiants utilisés dans les roulements. Ces joints sont applicables aux moteurs électriques, aux roues automobiles, aux pompes et aux boîtes de vitesses.

Les principaux participants sont Bal Seal Engineering, American High Performance Seals, Gallagher Seals, DingZing Advanced Materials, James Walker, Hubata Seals, M.Barnwell Services, Kofler-Dichtungen, Polymer Concepts Technologies, PERFORMANCE SEALING, Seal & Design, Rhondama, Swan Seals Aberdeen , Spareage Seals (maintenant Max Spare) et Tesnila Bogadi, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché est segmenté sur la base du type en polyuréthanes, thermoplastiques, élastomères et autres. Les polyuréthanes devraient connaître le taux de croissance le plus élevé de 5,4 % au cours de la période de prévision, en raison de leurs propriétés mécaniques exceptionnelles, de leur légèreté et de leur rigidité.

Le marché est segmenté sur la base du produit en joints mécaniques, joints d’huile, joints annulaires en V, joints IM, joints à lèvres en PTFE et autres. Les garnitures mécaniques ont dominé le marché en 2020, acquérant une part de marché de 25,0 %, en raison de leur haute qualité, durabilité et fiabilité.

Le marché est segmenté sur la base du composant en composant externe rigide et lèvre interne flexible. Le composant rigide externe peut être métallique, tel que l’acier, l’acier inoxydable et l’aluminium. La lèvre intérieure flexible peut être à ressort ou sans ressort.

Le marché est segmenté sur la base des utilisateurs finaux en pétrole et gaz, chimie et pétrochimie, énergie, électricité et électronique, industrie, marine et ferroviaire, automobile et autres. Le segment du pétrole et du gaz devrait connaître la croissance annuelle la plus élevée de 6,1 % au cours de la période de prévision et dominer le segment tout au long de la période, en raison de l’augmentation du commerce du pétrole brut entre les pays.

Le marché est segmenté sur la base géographique par l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la MEA. L’APAC connaîtra une croissance significative de son TCAC, de 5,0 % au cours de la période de prévision, tout en dominant le segment tout au long de la période, en raison de sa contribution à la demande de l’industrie pétrolière et gazière.

Les entreprises ont adopté diverses stratégies, notamment des fusions, des acquisitions et des partenariats, pour rester sur les sentiers battus et proposer de nouveaux développements sur le marché.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des joints rotatifs en fonction du type, du produit, du composant, de l’utilisateur final et de la région :

type Outlook (volume, kilotonnes ; 2020-2028 et chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020 -2028) Garnitures

mécaniques Joints d’

huile Joints

IM Joints

V-ring Joints à

lèvres en PTFE

Autres

Perspectives des produits (volume, kilotonnes ; 2020-2028 et revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Polyuréthanes

Thermoplastiques

Élastomères

Autres

perspectives des composants (volume, kilotonnes ; 2020-2028 et revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Composant externe rigide Métallique Non métallique

Lèvre intérieure flexible À ressort ressort



Perspectives des utilisateurs finaux (volume, kilotonnes ; 2020-2028 et chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

Pétrole et gaz

Produits chimiques et pétrochimiques

Électricité

et électronique

Industrie

Marine et ferroviaire

Automobile

Autres

Le rapport fournit en outre des informations clés sur la part de marché détenue par chaque produit et application sur le marché des joints rotatifs. De plus, il offre également des informations radicales sur les perspectives et les modèles de croissance. Il fournit également une couverture étendue de la consommation de produit de chaque application et produit. Le rapport fournit également une analyse des prix et des tendances de croissance pour les segments clés du marché.

Outre les informations de base, le rapport offre également un aperçu des stratégies de marketing facilement adoptées par les principaux fabricants pour l’approbation de leurs produits. Le rapport offre des données importantes relatives aux tendances de développement et à la position sur le marché pour offrir des informations plus approfondies sur les clients ciblés, les promotions de la marque et l’analyse des prix. Le rapport met également en lumière les chaînes d’approvisionnement et les changements dans les tendances des matières premières en amont et des distributeurs en aval.

Le rapport explique la part de marché et le volume des ventes de chaque entreprise, ainsi que les principaux détails des opérations de ces entreprises. Le rapport offre en outre une couverture étendue de leur portefeuille de produits, de leurs plans d’expansion commerciale, de leurs marges bénéficiaires brutes, de leur contribution aux revenus, de leurs plans d’investissement et de leur situation financière. Le rapport couvre également les alliances stratégiques observées au sein de ces entreprises clés telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les accords d’entreprise et gouvernementaux, les partenariats et les accords, ainsi que les promotions de marques et les lancements de produits.

En outre, l’étude de recherche donne des informations supplémentaires sur la présence régionale des entreprises grâce à une analyse régionale approfondie. L’analyse régionale couvre les régions géographiques clés telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le segment d’analyse régionale couvre les détails de la part de marché détenue par chaque région ainsi que les opportunités de croissance potentielles et la génération de revenus. Le rapport propose également une projection du taux de croissance pour chaque région dans l’intégralité du calendrier de prévision. Il offre également une analyse par pays pour donner une meilleure compréhension de l’industrie.

