La croissance future du marché des dispositifs de traumatologie des membres supérieurs explorée dans le dernier rapport de recherche d’ici 2029 | Arthrex, B. Braun, CONMED

Le rapport d’activité des dispositifs de traumatologie des membres supérieurs contient la liste des principaux concurrents, une analyse stratégique de l’industrie et des informations sur les facteurs clés influençant l’industrie de la santé. Pour prospérer sur ce marché concurrentiel, les entreprises sont très avantagées si elles adoptent des solutions innovantes telles que ce rapport d’étude de marché. En outre, il présente le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la valeur de production, les coordonnées du fabricant et les parts de marché de l’entreprise. Pour atteindre le succès aux niveaux local, régional et international, ce rapport de recherche mondial de haute qualité sur les Marché des dispositifs de traumatologie des membres supérieurs est une solution définitive.

Le rapport d’étude de marché Dispositifs de traumatologie des membres supérieurs identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, inhibiteurs, défis et opportunités du marché. La définition du marché étudie les moteurs du marché et les contraintes du marché avec lesquels les entreprises peuvent se faire une idée de l’opportunité d’augmenter ou de diminuer la production d’un produit particulier. La segmentation du marché est également couverte en détail en considérant plusieurs aspects qui ne manqueront pas d’aider les entreprises là-bas. En outre, un rapport fiable sur le marché des dispositifs de traumatologie des membres supérieurs informe les clients des différentes stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché.

Le marché mondial des dispositifs de traumatologie des membres supérieurs devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,30 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, les dispositifs de traumatologie sont connus pour être l’une des méthodes chirurgicales fréquemment utilisées pour traiter les blessures en fonction de la gravité de la blessure. Ces traumatismes peuvent être des brûlures, des entorses, des fractures, et autres, qui sont généralement provoquées par n’importe quel facteur extérieur.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des dispositifs de traumatologie des membres supérieurs sont l’augmentation de la population âgée, l’augmentation des cas d’accidents de la route, l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement.

Segmentation globale du marché Dispositifs de traumatologie des membres supérieurs :

Sur la base des procédures, le marché des dispositifs de traumatologie des membres supérieurs est segmenté en arthroplasties et fractures, maladies nerveuses et lésions des tissus mous.

Sur la base du site chirurgical, le marché des dispositifs de traumatologie des membres supérieurs est segmenté en main et poignet, épaule, bras et coude

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des dispositifs de traumatologie des membres supérieurs est segmenté en hôpital, soins à domicile et laboratoire de diagnostic.

Sur la base du type d’appareil, le marché des appareils de traumatologie des membres supérieurs est segmenté en fixateurs internes et fixateurs externes. Les fixateurs internes sont en outre sous-segmentés en plaques et vis, tiges et broches et autres.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs de traumatologie des membres supérieurs en raison de l’augmentation des cas de blessures accidentelles. L’APAC devrait observer une croissance significative du marché des dispositifs de traumatologie des membres supérieurs en raison de l’augmentation de la population âgée. De plus, l’augmentation des accidents de la route et la progression rapide des pays devraient encore propulser la croissance du marché des dispositifs de traumatologie des membres supérieurs dans la région dans les années à venir.

Principaux acteurs clés du marché mondial des dispositifs de traumatologie des membres supérieurs:

Arthrex inc.

Braun Melsungen SA

Société CONMED

Services aux entreprises de dispositifs médicaux inc.

Kinamed Incorporée

Stryker

Société Colfax

Chambre Biomet

Smith+Neveu

Wright Medical Group SA

Solutions orthopédiques avancées

Integra LifeSciences Corporation

Acumed LLC

Biorétec Oy

Medtronic

Waldemar Link GmbH & Co. KG

Corin

Double Technologie Médicale Inc.

Medartis AG et Orthofix Holdings

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des appareils de traumatologie des membres supérieurs comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur les dispositifs de traumatologie des membres supérieurs, y compris les produits, les ventes / revenus et la position sur le marché

6 Dispositifs de traumatologie des membres supérieurs Structure du marché, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial des dispositifs de traumatologie des membres supérieurs : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des appareils de traumatologie des membres supérieurs par région

5 Analyse du marché mondial des appareils de traumatologie des membres supérieurs par type

6 Analyse du marché mondial des appareils de traumatologie des membres supérieurs par applications

7 Analyse du marché mondial des appareils de traumatologie des membres supérieurs par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial Dispositifs de traumatologie des membres supérieurs

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des appareils de traumatologie des membres supérieurs 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

