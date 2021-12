La croissance du marché Européen du Plasma Riche en Plaquettes Devrait Augmenter Considérablement De 2021 à 2028 | Karger AG, Basel, Zimmer Biomet, Stryker, Regen Lab SA, Medira Ltd, Dun & Bradstreet, Inc., TERUMO BCT, INC., Société EmCyte

Analyse du Marché et Perspectives du Marché Européen du Plasma Riche en Plaquettes

Le marché européen du plasma riche en plaquettes devrait connaître une croissance du marché au cours de la période prévue de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse la croissance du marché à un TCAC de 9,25% au cours de la période de prévision susmentionnée.

Le plasma riche en plaquettes, également appelé plasma conditionné autologue, est un plasma endogène, amélioré pour les plaquettes, isolé du sang total. Il se concentre sur les protéines plasmatiques riches en plaquettes dérivées du sang total, centrifugées pour éliminer les globules rouges.

Des entreprises de premier plan Opérant à la fois au niveau régional et mondial:

Analyse des Parts de Marché du Plasma Riche en Plaquettes et du Paysage Concurrentiel en Europe

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du plasma riche en plaquettes sont Karger AG, Basel, Zimmer Biomet, Stryker, Regen Lab SA, Medira Ltd, Dun & Bradstreet, Inc., TERUMO BCT, INC., EmCyte Corporation, Glofinn Co., Ltd., Medical Devices Business Services, Inc., Artrex, Inc., Terumo Corporation, Biotest AG., Grifols, S.A., Octapharma AG, Swiss Plasmolifting GmbH, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique]

Champ d’application et Taille du Marché du Plasma Riche en Plaquettes en Europe

Le marché du plasma riche en plaquettes est segmenté en fonction du type, de l’origine, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser de maigres segments de croissance dans les industries et à fournir aux utilisateurs une vue d’ensemble précieuse du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications principales du marché.

Sur la base du type, le marché est segmenté en plasma riche en plaquettes pur, plasma riche en plaquettes riche en leucocytes, fibrine riche en leucocytes et autres.

Sur la base de l’origine, le marché du plasma riche en plaquettes est segmenté en plasma riche en plaquettes allogéniques, plasma riche en plaquettes autologues et homologues.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en chirurgie esthétique et esthétique, chirurgie générale, neurochirurgie, chirurgie orthopédique et rachidienne et autres. Les autres sont sous-segmentées en urologie, cardiothoracique, orale et maxillo-faciale, parodontale, oto-rhino-laryngologie – chirurgie de la tête et du cou

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du plasma riche en plaquettes est segmenté en hôpitaux et cliniques, instituts de recherche et autres.

