La croissance du marché des systèmes bancaires de détail en Asie-Pacifique devrait augmenter de manière significative entre 2020 et 2027 | Avaloq, Fiserv, Inc., Infosys Ltd., Oracle Corporation, SAP SE, Sopra Steria

L’étude «Asia Pacific Retail Core Banking Systems Market» de The Business Market Insights fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Les systèmes bancaires de détail sont des solutions pour les services bancaires aux particuliers ou les services bancaires aux consommateurs qui offrent aux banques la possibilité de mieux servir leurs clients via les canaux numériques. Ces solutions aident les clients à mieux gérer leur argent en le transférant et en le déposant en toute sécurité et en accédant au crédit. Les autres services fournis par ces solutions comprennent la gestion des prêts hypothécaires, des informations sur les comptes, des prêts personnels, des certificats de dépôt, des cartes de débit/crédit et d’autres documents financiers. Ce marché évalue les acteurs du cœur des systèmes bancaires de détail sur la base des différents produits qu’ils proposent aux banques pour gérer la gestion des opérations financières de la banque de détail.

Principaux acteurs du marché des systèmes bancaires de détail en Asie-Pacifique:

• Avaloq

• Fiserv, Inc.

• Infosys Ltd.

• Oracle Corporation

• SAP SE

• Sopra Steria

• Tata Consultancy Services Limited

• Siège de Temenos SA

• Intellect Design Arena Ltd

• FIS

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives du marché des systèmes bancaires de détail en Asie-Pacifique. Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché des systèmes bancaires de détail en Asie-Pacifique

En offrant

• Solutions

• Prestations de service

Par type de déploiement

• Nuage

• Sur site

