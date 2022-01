La croissance du marché des Services de Phlébotomie mobile Devrait augmenter considérablement pendant 2022 – 2027|| NeoGenomics Laboratories, Inc., Laboratoires Viracor-IBT, Angel’s on Wheels Mobile Phlebotomy LLC

Le marché mondial des services de phlébotomie mobile est consolidé en raison de la présence d’un grand nombre de fabricants nationaux et internationaux. Des services mobiles de prélèvement sanguin sont disponibles pour ceux qui ont besoin d’analyses de sang pour la surveillance des médicaments ou la gestion de la maladie. Un technicien de laboratoire certifié ou un phlébotomiste visite la maison, recueille un échantillon et le transporte dans notre laboratoire local préféré pour des tests. Prenez rendez-vous pour venir à votre domicile ou au bureau et prélevez votre commande de sang Labcorp. Nous livrerons ensuite rapidement vos échantillons de sang à l’emplacement labcorp le plus proche.

La taille du marché mondial des services de phlébotomie mobile a atteint 497,3 millions de dollars en 2022 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de +4%, au cours de la période de prévision de 2022 à 2027.

Les responsabilités typiques d’un phlébotomiste mobile peuvent être les suivantes: Conduire un véhicule à un emplacement de patient ou de client spécifié. Prélevez des échantillons de sang sur les patients et étiquetez, scellez et transportez correctement les échantillons vers un laboratoire. Gérer les dossiers des patients et dépister les donneurs de sang potentiels pour détecter les risques pour la santé.

La phlébotomie mobile présente de nombreux avantages, mais elle présente un certain risque d’exposition pour les agents de santé et les patients. Les travailleurs peuvent contracter ou transmettre un virus lorsqu’ils se rendent au domicile des patients et en reviennent.

Les prévisions du marché mondial des services de phlébotomie mobile ont été fournies à la suite d’une étude approfondie, d’une mise au point, d’une comparaison et d’une analyse d’une gamme variée de facteurs et de prévisions du marché passées et de résultats actuels. La prévision du marché des services de phlébotomie mobile est rendue possible grâce, sans s’y limiter, à une étude et à une analyse de divers facteurs et tendances, et celles-ci sont vérifiées par des entretiens avec des experts de l’industrie et des entreprises opérant sur le marché.

Plyares clés-

NeoGenomics Laboratories, Inc., Laboratoires Viracor-IBT, Angel’s on Wheels Mobile Phlebotomy LLC, Laboratoires Sonora Quest, TravaLab LLC, Ultimate Wellness Providers Co., Services de Phlébotomie Mobile, Inc., Pinnacle Mobile Phlebotomy, LLC, VeniExpress, Inc., et Progressive Phlebotomy Services, LLC

Le marché mondial des services de phlébotomie mobile est consolidé en raison de la présence d’un grand nombre de fabricants nationaux et internationaux. Les entreprises internationales ont recours à des stratégies d’expansion innovantes telles que les fusions et acquisitions (M & A), les coentreprises et les collaborations, afin d’élargir leur gamme de produits, augmentant ainsi leur part de marché mondiale. La concurrence entre les principaux concurrents dépend de plusieurs éléments à savoir., la chaîne d’approvisionnement, l’innovation technologique, la capacité de production et l’analyse des coûts.

Segmentation du Marché

Perspectives des Services

* Processus et manipulation

* Collecte de Spécimens

* Expédition de spécimen

Perspectives d’Application

• Cancer

* Biosimilaire

* Maladies infectieuses

* Essais cliniques de vaccins

Perspectives d’utilisation Finale

* Médecins et infirmières

• Individuel

* Laboratoires médicaux

* Installations de Vie Assistée

* Entreprises avec des Programmes de Bien-être

Par régions

• USA

• Europe

• China

* Japon

* Asie du Sud-Est

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial des Services de Phlébotomie Mobile

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Processus de Fabrication du Marché Mondial des Services de Phlébotomie Mobile

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: Tendance de développement du marché des Services de Phlébotomie Mobile 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

