La croissance du marché des revêtements résistants à la chaleur devrait augmenter de manière significative au cours de la période 2021-2028

L’étude du marché des revêtements résistants à la chaleur réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Un rapport d’étude exclusif sur le marché des revêtements résistants à la chaleur fournit une analyse approfondie de la dynamique du marché dans cinq régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. La segmentation du marché par type, application et région a été effectuée sur la base d’une analyse et d’une validation approfondies du marché grâce à de nombreuses contributions primaires d’experts de l’industrie, des principaux leaders d’opinion des entreprises et des parties prenantes) et à des recherches secondaires (associations mondiales/régionales, revues spécialisées , livres blancs techniques, site Web de l’entreprise, dépôt du rapport annuel auprès de la SEC et bases de données payantes). En outre, le marché a été estimé en utilisant diverses méthodologies de recherche et un modèle statistique interne.

Les revêtements résistants à la chaleur sont le revêtement spécial utilisé pour éviter la corrosion et la rupture de la surface en raison des changements rapides de température. Les revêtements résistants à la chaleur ont la propriété de réfléchir la chaleur et le rayonnement électromagnétique. Il a la particularité d’absorber 95% de la chaleur et 85% des rayons UV grâce à ses propriétés isolantes. Il aide les industries à revêtir les pipelines, les tuyaux d’échappement, les écrans thermiques, etc. Son utilisation est répartie dans diverses industries telles que l’automobile, les transports, l’industrie, le bâtiment et la construction.

Le rapport sur le marché des revêtements résistants à la chaleur fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances du marché émergent ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché des revêtements résistants à la chaleur pour offrir des informations utiles et le scénario actuel pour prendre la bonne décision. . Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360º du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur mondial de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus sur le marché des revêtements résistants à la chaleur en comprenant les approches de croissance stratégique.

Principaux acteurs du marché des revêtements résistants à la chaleur:

• Akzo Nobel N.V.

• Ancatt Inc.

• Basf Corporation

• Berger Paints India Ltd.

• Dupont De Nemours inc.

• Peintures japonaises

• Orbit Coatings Private Limited

• Ppg Industries Inc.

• Le groupe Jotun

• Wacker Chemie AG.

Le marché mondial des revêtements résistants à la chaleur se développe à un rythme important en raison de facteurs déterminants tels que la demande croissante des industries de la construction et de l’automobile en raison de ses propriétés durables de revêtements résistants à la chaleur. En outre, l’augmentation de la fabrication de revêtements résistants à la chaleur pour la construction en raison de sa propriété d’absorption de la chaleur et du rayonnement devrait stimuler la demande de revêtements résistants à la chaleur dans les années à venir. Cependant, les prix élevés et volatils des matières premières devraient entraver la croissance du marché des revêtements résistants à la chaleur.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives de l’industrie de la réalité virtuelle. Le marché mondial considère principalement cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale (SACM). Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché

A base de résine : Epoxy, acrylique, silicone, cellulose et autre.

Sur la base du type : Liquide et poudre.

Basé sur l’industrie de l’utilisateur final : construction, pétrole et gaz, meubles, transport, emballage et autres.

