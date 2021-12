La croissance du marché des réactifs et dispositifs de dosage immunologique est tirée par les demandes croissantes de diverses thérapies et régions géographiques-2028 | Analyse par les partenaires Insight

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée du partenaire Insight se compose de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et propose diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

L’immunodosage est un test qui est effectué pour détecter des molécules spécifiées dans les laboratoires. Il repose sur la biochimie pour mesurer la présence et la concentration d’un analyte et dépend de la capacité de l’anticorps à se fixer à l’antigène particulier présent dans l’échantillon. Les anticorps sont produits en réponse à des antigènes dans le corps. Les immunoessais sont très sensibles et spécifiques, résultant de l’utilisation d’anticorps et d’antigènes purifiés comme réactifs.

L’« Analyse globale du marché des réactifs et dispositifs d’immunoessai jusqu’en 2028″ est une étude spécialisée et approfondie du secteur de la santé avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des réactifs et dispositifs de dosage immunologique avec une segmentation détaillée du marché par produit, plate-forme, technique, type d’échantillon, application, utilisateur final et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des réactifs et dispositifs de dosage immunologique et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Nous avons répertorié ici les principales sociétés du marché des réactifs et dispositifs d'immunoessai

F. Hoffmann-La Roche Ltd, Bio-Rad Laboratories, Abbott, Thermo Fisher Scientific, Beckman Coulter (filiale de Danaher), Siemens, Merck KGaA, BD, Sysmex Corporation, bioMérieux SA

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, notamment la biotechnologie, les dispositifs médicaux, l’industrie pharmaceutique et bien d’autres. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme le gouvernement de différentes régions a déjà annoncé le verrouillage total et la fermeture temporaire des industries, le processus de production global étant affecté négativement ; ainsi, entraver le marché global à l’échelle mondiale. Ce rapport sur le ‘marché’ fournit l’analyse de l’impact sur Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Souligne les facteurs clés suivants :

1) Description de l’entreprise – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

2) Stratégie d’entreprise – Résumé par l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

3) Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise.

4) Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

5) Principaux produits et services-Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

6) Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

7) Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

8) Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 7 ans d’histoire.

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact de COVID 19 sur le marché des réactifs et dispositifs de dosage immunologique qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’industrie des réactifs et dispositifs de dosage immunologique, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le COVID- 19 Paysage, impact de Covid-19 sur les régions clés et proposition de réactifs et de dispositifs d’immunoessai pour lutter contre l’impact de Covid-19.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

En fonction du produit, le marché mondial des réactifs et dispositifs de dosage immunologique est segmenté en réactifs, kits et analyseurs. Sur la base de la plate-forme, le marché est segmenté en dosages immunologiques par chimiluminescence, dosages immunologiques par fluorescence, dosage immunoenzymatique, dosages radio-immunologiques et autres. Sur la base de la technique, le marché est segmenté en dosages immuno-enzymatiques, tests rapides, immunospots enzymatiques, western blot, immuno-PCR et autres techniques. Sur la base du type d’échantillon, le marché est divisé en salive, urine, sang et autres. Sur la base des applications, le marché est segmenté en maladies infectieuses, oncologie et endocrinologie, hématologie et dépistage sanguin, troubles auto-immuns, toxicologie et autres applications. Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est divisé en hôpitaux, laboratoires cliniques, banques de sang, laboratoires de recherche et universitaires et autres.

DYNAMIQUE DE MARCHE

Conducteurs:

Augmentation de la prévalence des maladies. Avancée technologique dans les produits de dosage immunologique pour le diagnostic. Recherche et développement dans les réactifs et dispositifs d’immunoessai.

Contraintes:

Rappel de produit. Présence de méthodes alternatives telles que la technologie de chromatographie liquide-spectrométrie de masse.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit une vue d’ensemble et des prévisions du marché mondial des réactifs et dispositifs de dosage immunologique en fonction du produit et de l’application. Il fournit également la taille et les prévisions du marché jusqu’en 2028 pour le marché global des réactifs et dispositifs de dosage immunologique dans cinq grandes régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui est ensuite sous-segmentée par pays et segments respectifs. Le rapport évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures, et fournit une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions.

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION

1.1. PORTÉE DE L’ÉTUDE

1.2. L’ORIENTATION DU RAPPORT DE RECHERCHE INSIGHT PARTNERS

1.3. SEGMENTATION DU MARCHÉ

1.3.1 Marché des réactifs et dispositifs de dosage immunologique – par produit

1.3.2 Marché des réactifs et dispositifs de dosage immunologique – par plate-forme

1.3.3 Marché des réactifs et dispositifs de dosage immunologique – par technique

1.3.4 Marché des réactifs et dispositifs de dosage immunologique – Par type d’échantillon

1.3.5 Marché des réactifs et dispositifs de dosage immunologique – par application

1.3.6 Marché des réactifs et dispositifs de dosage immunologique – Par utilisateur final

1.3.7 Marché des réactifs et dispositifs de dosage immunologique – par région

1.3.7.1 Par pays

2. PRINCIPAUX À EMPORTER

3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

4. PAYSAGE DU MARCHÉ DES RÉACTIFS ET DISPOSITIFS D’IMMUNOESSAY

4.1. APERÇU

4.2. ANALYSE DES RAVAGEURS

4.2.1 Amérique du Nord – Analyse des ravageurs

4.2.2 Europe – Analyse des nuisibles

4.2.3 Asie-Pacifique – Analyse des nuisibles

4.2.4 Moyen-Orient et Afrique – Analyse des ravageurs

4.2.5 Amérique du Sud et centrale – Analyse des ravageurs

4.3. AVIS D’EXPERTS

5. MARCHÉ DES RÉACTIFS ET DISPOSITIFS D’IMMUNOESSAY – DYNAMIQUE CLÉS DU MARCHÉ

5.1. PRINCIPAUX INDUCTEURS DU MARCHÉ

5.2. PRINCIPALES CONTRAINTES DU MARCHÉ

5.3. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ CLÉS

5.4. TENDANCES FUTURES

5.5. ANALYSE D’IMPACT DES CONDUCTEURS ET DES RETENUES

