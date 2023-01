La croissance du marché des  raquettes de tennis croît rapidement avec les développements récents, la part de l’industrie, les tendances, la demande, les revenus, les principales conclusions et les dernières technologies, rapport de recherche prévisionnel

« Global Tennis Raquette Market », le nouveau rapport de recherche ajoute dans la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. La raquette de tennisLe rapport d’étude de marché présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les raquettes de tennis. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport sur la raquette de tennis aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération du rapport sur la raquette de tennis.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des raquettes de tennis était évalué à 528,26 millions USD en 2022 et devrait atteindre 1037,23 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 8,80% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur le marché tels que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production , et le comportement des consommateurs.

Définition du marché

Une raquette de tennis est une batte avec un long manche attaché à un cadre rond avec un réseau de cordes serrées dessus. La raquette de tennis est fabriquée avec différents matériaux, adhérence et poids. Les trois types clés sont des raquettes légères, de poids moyen et lourdes et varient en maniabilité et en contrôle. Ceci est fait pour frapper une balle en jouant au tennis. Une gamme vertigineuse de raquettes pour le sport du tennis est venue répondre au large éventail de demandes des clients, tant dans le domaine professionnel que non professionnel.

Portée et segmentation du marché des raquettes de tennis

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (raquettes puissantes, raquettes de contrôle et raquettes Tweener), matière première ( fibre de carbone , aluminium et autres), modèle de cordage (modèle de cordage ouvert et modèle de cordage serré ou fermé), taille de la tête (taille moyenne, moyenne plus, surdimensionnée et super surdimensionnée ), utilisateur final (joueur principal et amateur), canal de distribution (magasins de sport indépendants, magasins spécialisés et de sport, magasins discount, magasins de sport franchisés, vente au détail moderne, vente au détail en ligne et autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Amer Sport (Finlande), YONEX Co., Ltd.(Japon), Babolat (France), ASI LLC (Japon), Tecnifibre (France), Dunlop Sports Group Americas (États-Unis), GAMMA Sports (États-Unis), KC KINETIC SOLUTIONS, LLC (Taïwan), PowerAngle LLC (États-Unis), Slazenger (Royaume-Uni), Wilson Sporting Goods (États-Unis), Head (États-Unis), ASICS Asia Pte. Ltd (Inde) Opportunités de marché Accroître la mise en œuvre de politiques favorables

Dynamique du marché mondial des raquettes de tennis

Conducteurs

L’engagement croissant des jeunes dans les activités récréatives et sportives, ainsi que l’augmentation du revenu personnel disponible

La prise de conscience croissante de l’importance du sport dans le maintien de la santé et de la forme physique a augmenté le taux de participation à un match de tennis. De plus, le tennis a acquis une popularité considérable pour améliorer la condition physique, principalement chez les personnes âgées dans les pays développés comme la France, l’Allemagne et les États-Unis. En outre, il présente des avantages tels que la diminution de la fréquence cardiaque au repos, l’amélioration des activités aérobies et de la pression artérielle, l’augmentation de la densité osseuse et l’amélioration de la fonction métabolique.

Augmentation de la sensibilisation à la condition physique personnelle parmi la population

Les problèmes de santé croissants ont créé un besoin d’activités physiques dans l’ensemble de la population mondiale, augmentant la participation aux activités sportives, y compris le tennis. De plus, le tennis en tant que jeu récréatif a été acquis par une population de presque tous les groupes d’âge en raison de ses avantages à travers le monde. L’une de ces catégories est le cardio-tennis, qui est un entraînement de groupe qui aide à réduire rationnellement les calories. L’adoption massive du cardio-tennis par les amateurs de fitness devrait stimuler la croissance du marché.

Opportunités

Accroître la mise en œuvre de politiques favorables

Les gouvernements des pays en développement, dont l’Inde et la Chine, ont encouragé le sport en mettant en œuvre des initiatives et des politiques favorables. Par exemple, le gouvernement indien a mis en œuvre le programme national Khelo India en novembre 2018, pour développer l’activité sportive au niveau national. Ces politiques devraient promouvoir la portée de l’activité du tennis et ainsi créer d’immenses opportunités pour la croissance du marché et étendre l’utilité de la raquette dans les années à venir.

Utilisation croissante des composites de carbone

Les composites de carbone permettent aux fabricants de conserver le modèle de flexion du produit afin qu’ils puissent modifier la rigidité en plusieurs points du cadre. Ces produits en fibre de carbone permettent au producteur de développer de nouveaux modèles et d’avoir une meilleure résistance. De plus, Wilson Sporting Goods a lancé une nouvelle gamme de produits nommée Clash. Il est prévu de s’adapter à n’importe quel style de swing avec une meilleure précision et puissance en utilisant la technologie de cartographie du carbone.

Contraintes/ Défis

Coûts élevés associés à la raquette de tennis

Les dépenses élevées associées aux raquettes haut de gamme constitueront un défi majeur pour la croissance du marché à long terme. Les fluctuations des coûts des matières premières entraveront davantage le taux de croissance du marché. De plus, la disponibilité de produits alternatifs sur les marchés intérieurs générera également des limitations pour le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des raquettes de tennis fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des raquettes de tennis, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En décembre 2021, Dow a collaboré avec BT Sports and Sport Singapore (SportSG) et a lancé le premier court de tennis in situ entièrement perméable du genre. Cela était conforme aux objectifs de développement durable que Dow s’était fixé et a été présenté au Jurong West Tennis Center.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des raquettes de tennis:

Amer Sport (Finlande)

YONEX Co., Ltd. (Japon)

Babolat (France)

ASI LLC (Japon)

Tecnifibre (France)

Dunlop Sports Group Amériques (États-Unis)

GAMMA Sports (États-Unis)

KC KINETIC SOLUTIONS, LLC (Taïwan)

PowerAngle LLC (États-Unis)

Slazenger (Royaume-Uni)

Articles de sport Wilson (États-Unis)

Chef (États-Unis)

ASICS Asie Pte. Ltd (Inde)

Segmentation du marché :

Le marché des raquettes de tennis est segmenté en fonction du type de produit, de la matière première, du modèle de cordage, de la taille de la tête, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Raquettes de Puissance

Raquettes de contrôle

Raquettes Tweener

Matière première

Fibre de carbone

Aluminium

Autres

Motif de chaîne

Modèle de chaîne ouverte

Modèle de cordes serrées ou fermées

Tour de tête

Intermédiaire Moyen Plus

Surdimensionné

Super surdimensionné

Utilisateur final

Joueur principal

Amateur

Canal de distribution

Points de vente indépendants

Boutiques de spécialités et de sport

Magasins de rabais

Points de vente franchisés

Commerce de détail moderne

Vente au détail en ligne

Autres

Analyse / aperçus régionaux du marché des raquettes de tennis

Le marché des raquettes de tennis est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, matière première, modèle de cordage, taille de tête, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des raquettes de tennis sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des raquettes de tennis en termes. Cela est dû à la participation croissante des jeunes aux tournois de tennis dans cette région. De plus, les États-Unis possèdent le marché le plus important de la région pour les raquettes de tennis. Selon l’analyse de la Tennis Industry Association (TIA), l’économie du tennis a augmenté de 4,5 % entre 2016 et 2020.

L’Asie-Pacifique devrait être la région qui se développe le plus rapidement au cours de la période de prévision 2023-2030 en raison de l’augmentation du revenu personnel disponible, de l’occidentalisation, de la mondialisation rapide, de la modernisation et de l’augmentation des dépenses pour renforcer les sports dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Raquette de tennis?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial Raquette de tennis?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Raquette de tennis?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Raquette de tennis?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Raquette de tennis auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Raquette de tennis?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

