La croissance du marché des polyétheréthercétones devrait augmenter de manière significative au cours de la période 2021-2028

La polyétheréthercétone, ou polyéther éther cétone, est un polymère thermoplastique poly-aromatique semi-cristallin incolore présentant une excellente résistance thermique et mécanique. Le polyétheréthercétone peut tolérer des températures élevées allant jusqu’à 500 ° F, ce qui lui permet d’être utilisé dans les équipements de stérilisation et les autoclaves avec de l’eau bouillante ou de la vapeur surchauffée. Le polyétheréthercétone est facilement usinable à l’état solide.

Facteurs de marché

Dans les industries automobile et aérospatiale, le polyétheréthercétone est utilisé pour fabriquer une variété de composants intérieurs et extérieurs. La forte résistance à la chaleur, la légèreté, la stabilité dimensionnelle et la résistance chimique du polyétheréthercétone sont ses caractéristiques les plus prisées. Il est essentiel dans le secteur aérospatial de choisir des matériaux résistants au feu et générant moins de fumée et de substances nocives en cas d’incendie. Parce que le polyétheréthercétone répond à ces critères critiques, il est très demandé dans l’industrie aérospatiale.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial du polyétheréthercétone est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché polyétheréthercétone est analysée et décrite dans le rapport.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché du polyétheréthercétone sont Victrex plc, Solvay S.A., Evonik Industries AG, Panjin Zhongrun High Performance Polymers Co. Ltd., Celanese Corporation, SABIC, Zyex Ltd., Caledonian Industries Ltd., Quadrant EPP Surlon Inde Ltd.

Le rapport examine les différentes approches et cadres commerciaux qui ouvrent la voie au succès des entreprises. Le rapport a utilisé des techniques expertes pour analyser le marché Polyétheréthercétone; il propose également un examen du marché mondial. Pour rendre le rapport plus puissant et facile à comprendre, il se compose d’infographies et de diagrammes. En outre, il a différentes politiques et plans de développement qui sont présentés en résumé. Il analyse les obstacles techniques, les autres problèmes et la rentabilité affectant le marché.

Segmentation du marché

• Basé sur le type, le marché mondial du polyétheréthercétone est segmenté en verre renforcé, renforcé de fibre de carbone, non chargé, autres.

• Sur la base de la catégorie, le marché est segmenté en électrique et électronique, aérospatiale, automobile, pétrole et gaz, médical, autres.

