La croissance du marché des médicaments psychédéliques devrait augmenter de manière significative au cours de 2022 à 2029

Le marché des drogues psychédéliques se développe avec des facteurs tels que l’augmentation de la prévalence de la dépression et des troubles mentaux, l’augmentation des activités de recherche dans le domaine de la médecine psychédélique et l’augmentation des options de traitement pour les personnes souffrant de dépression et de troubles mentaux. Cependant, les réglementations imposées sur les drogues psychédéliques peuvent entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision donnée.

Principaux concurrents clés :

Jazz Pharmaceuticals, Inc.

Janssen Pharmaceuticals, Inc. (filiale de Johnson & Johnson Services, Inc.)

Pfizer inc.

Verrien

Avadel

Celon Pharma SA

BOUSSOLE

F. Hoffmann-La Roche SA

Hikma Pharmaceuticals PLC

NeuroRx, Inc.

PharmaTher inc.

usonainstitute.org

Segments :

Par source (synthétique, naturel)

Type (Empathogènes, Dissociatifs, Autres)

Médicaments (acide gamma-hydroxybutyrique, kétamine, psilocybine, autres)

Application (narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble dépressif majeur, dépendance aux opiacés, trouble de stress post-traumatique, autres)

Voie d’administration (voie orale, inhalation, injectable)

Utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile, autres)

Canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne)

Fourni pour les grandes régions comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

