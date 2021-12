La croissance du marché des Ingrédients de soins de la peau Anti-pollution devrait Augmenter Considérablement entre 2021 et 2027 | Kao Corporation, Groupe L’Oréal, Johnson and Johnson, Avon Products, Inc, Beiersdorf AG

Les produits de soins de la peau anti-pollution connaissent une croissance significative au cours des deux dernières années en raison de la détérioration de la qualité de l’air dans le monde et de la sensibilisation et de l’inquiétude croissantes concernant l’impact négatif de divers polluants environnementaux sur la peau.

Les divers polluants, tels que les particules, les oxydes d’azote et de soufre, l’ozone et les hydrocarbures polyaromatiques endommagent la peau par différents mécanismes, entraînant une sécheresse cutanée, une perte de fermeté, des taches sombres, un teint inégal, des rides et ridules, une aggravation de l’acné et une inflammation.

La pollution de l’air et la dégradation de la qualité de l’air à travers le monde sont principalement le moteur de la croissance du marché des produits de soins de la peau anti-pollution. Les niveaux élevés de pollution étaient initialement confinés aux zones industrialisées et urbaines, mais ils ne sont plus limités aux grandes villes et la qualité de l’air en a pris un coup à tous les niveaux.

Acteurs Clés

Kao Corporation, Le Groupe L’Oréal, Johnson and Johnson, Avon Products, Inc, Beiersdorf AG, L’Occitane International S.A., Procter & Gamble, Mary Kay, Inc, Unilever et Shiseido Company, Ltd.

Selon un rapport de l’OMS, seulement +12% des habitants des villes qui déclarent la qualité de l’air sont exposés à un environnement où la qualité de l’air est conforme aux niveaux des directives de l’OMS sur la qualité de l’air.

Environ la moitié de la population urbaine est exposée à une pollution atmosphérique au moins 2,5 fois supérieure aux niveaux de recommandation de l’OMS. Aujourd’hui, + 54% de la population mondiale est urbanisée, et d’ici 2050, on prévoit que 6,4 milliards de personnes vivront dans les grandes villes.

L’Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché sur le marché des produits de soins de la peau anti-pollution en raison de l’augmentation des niveaux de pollution atmosphérique dans la région. Les marchés émergents, en particulier en Chine et en Inde, en raison de l’industrialisation et de l’urbanisation rapides, stimulent la demande de produits. De plus, dans les grandes villes comme Pékin et Delhi, la pollution a atteint des niveaux extrêmement dangereux qui peuvent pénétrer dans les poumons et causer des maladies mortelles.

Ce rapport est présenté de manière claire et concise pour vous aider à mieux comprendre la structure et la dynamique du marché. Les tendances et les développements récents sur le Marché des Ingrédients de Soins de la Peau Anti-Pollution ont été analysés.

Les opportunités qui conduisent à la croissance du marché ont été analysées et présentées. En se concentrant sur le marché mondial, le rapport fournit des réponses à la question clé à laquelle les parties prenantes sont confrontées aujourd’hui dans le monde entier. L’information sur la taille du marché pose le problème de l’augmentation de la compétitivité et de l’entrave à la croissance des secteurs leaders sur le marché.

Segmentation du Marché

Par Type: Charbon Actif, Algues et Varech, Herbes Chinoises, Antioxydants, Minéraux, Ingrédients à Base de Polymères, Autres

Par Application: Hypermarché / Supermarché, Magasins Spécialisés, Magasins Indépendants, Magasins En Ligne, Autres

De plus, l’étude du rapport d’étude de marché fournit une enquête et une analyse de la performance passée et actuelle du marché régional qui comprend les régions par département et subdivision. Cette analyse régionale étudie divers paramètres clés du marché tels que le taux de croissance du marché des ingrédients de soins de la peau anti-pollution dans chaque région, le volume et la capacité de production, la demande et l’offre du marché et le retour sur investissement (ROI).

Analyse Régionale:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

