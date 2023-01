La croissance du marché des filtres à particules diesel est tirée par les demandes croissantes de diverses thérapies et régions géographiques – 2030

Les acteurs du marché peuvent utiliser cette analyse pour obtenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents. ce document de marché couvre toutes les principales régions et pays pour l’étude des paramètres du marché. L’analyse régionale aidera les acteurs du marché à exploiter des marchés régionaux inexplorés, à préparer des stratégies spécifiques pour les régions cibles et à comparer la croissance de tous les marchés régionaux. Le rapport mondial sur ce marché fournit les informations de base sur l’industrie, la définition, la classification, l’application, la structure de la chaîne industrielle, l’aperçu de l’industrie et l’analyse du marché international. Ce marché souligne les principaux fabricants mondiaux, pour définir, décrire et analyser le paysage concurrentiel du marché à l’aide de l’analyse SWOT.

Le rapport d’analyse du marché des filtres à particules diesel est destiné à aider les lecteurs à développer une approche pratique et intelligente de la dynamique du marché et à exploiter les opportunités, par conséquent. Ce document d’étude de marché contient également les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT, et montre également quels sont tous les développements récents, lancements de produits, coentreprises, fusions et acquisitions par les plusieurs acteurs et marques clés qui stimulent le marché par des profils d’entreprises systémiques. Le rapport sur le marché à grande échelle des filtres à particules diesel est une étude professionnelle mais exhaustive sur l’état actuel et futur du marché.

Le rapport sur le marché des filtres à particules diesel offre une évaluation complète du marché mondial. Il le fait via des compréhensions approfondies, une appréciation de la croissance du marché en suivant les développements historiques et en analysant la situation actuelle et les prévisions futures des sept prochaines années en fonction des états progressifs et probables de l’industrie Filtre à particules diesel. Le rapport de recherche sur les filtres à particules diesel aide en tant que dépositaire d’analyses et de données pour tous les aspects de l’industrie, y compris, mais de manière illimitée, la production régionale, les types, les applications, les développements technologiques émergents et le paysage concurrentiel.

Analyse et taille du marché

Les filtres à particules diesel jouent un rôle crucial dans le fonctionnement des camions et des voitures diesel. Ne pas entretenir ces filtres pourrait entraîner une perte importante. Les filtres à particules diesel sont commercialisés dans le monde entier. Ces filtres sont tous destinés à être commercialisés pour les moteurs diesel légers et lourds des autoroutes dans un futur proche.

Le marché mondial des filtres à particules diesel était évalué à 17,18 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 24,23 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,39 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le palladium-rhodium représente le segment technologique le plus important sur le marché respectif en raison de l’augmentation de l’utilisation dans la plupart des voitures particulières. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

« Définition du produit »

Un filtre à particules diesel, ou DPF, fait référence à un dispositif de post-traitement des gaz d’échappement qui aide à piéger les particules, y compris les cendres et la suie. Un DPF utilise généralement un substrat qui est fait d’un matériau céramique formé dans une structure en nid d’abeilles. Ces filtres sont considérés comme idéaux pour filtrer les émissions et divers types de polluants du véhicule. Ceux-ci sont également bénéfiques dans la diminution du nombre d’émissions de carbone et de fumée.

Analyse compétitive:

Le paysage concurrentiel du marché Filtre à particules diesel fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des filtres à particules diesel.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial du filtre à particules diesel sont

Johnson Matthey (Royaume-Uni)

Marelli Holdings Co., Ltd. (Italie)

BASF SE (Allemagne)

SANGO Co., Ltd (Japon)

Umicore (Belgique)

Perkins Engines Company Limited (Royaume-Uni)

CDTi Advanced Materials, Inc. (États-Unis)

Nett Technologies inc. (Canada)

Eberspächer (Allemagne)

Continental AG (Allemagne)

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Période de prévision 2022 – 2029 Années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de substrat (cordiérite, carbure de silicium, autres), catalyseur de régénération (platine-rhodium, palladium-rhodium, platine-palladium-rhodium), type d’équipement (équipement agricole, équipement de construction), processus de régénération (passif, assisté par carburant actif, actif -Assistance électrique), Type de véhicule (Voiture particulière, VUL, Camion, Bus) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Johnson Matthey (Royaume-Uni), Marelli Holdings Co., Ltd. (Italie), BASF SE (Allemagne), SANGO Co., Ltd (Japon), Umicore (Belgique), Perkins Engines Company Limited (Royaume-Uni), CDTi Advanced Materials, Inc (États-Unis), Nett Technologies Inc. (Canada), Eberspächer (Allemagne) et Continental AG (Allemagne), entre autres Opportunités de marché Augmentation de la demande pour d’autres filtres à particules

Mise en œuvre d’une réglementation stricte sur les émissions dans le monde entier

Hausse de l’inclinaison vers les moteurs diesel par rapport aux moteurs à essence

Dynamique du marché des filtres à particules diesel

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Réglementation stricte sur les émissions

La mise en œuvre d’une réglementation stricte sur les émissions à travers le monde, encourageant les entreprises à développer des véhicules sans émissions, est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des filtres à particules diesel. Ces règlements comprennent deux règlements portant sur les véhicules routiers et sur les véhicules hors route.

Augmentation de la demande de moteurs diesel

La montée en puissance des moteurs diesel par rapport aux moteurs à essence en raison de leur économie de carburant, de leur durabilité et de leur fiabilité supérieures, associée à une situation fiscale favorable sur les carburants, influence davantage le marché.

Demande de véhicules lourds et de luxe

L’augmentation de la demande de véhicules lourds et de luxe ainsi que l’augmentation des véhicules à moteur diesel accélèrent la croissance du marché. De plus, l’augmentation des ventes de voitures particulières en raison de la préférence des consommateurs pour les véhicules économiques contribue à l’expansion du marché.

De plus, l’expansion du secteur automobile, la forte augmentation des investissements et l’augmentation du revenu disponible affectent positivement le marché des filtres à particules diesel.

Des opportunités

En outre, l’augmentation de la demande d’autres filtres à particules offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’introduction du DPF à commande électronique régénérative active accélère encore la croissance du marché des catalyseurs pour moteurs diesel.

Contraintes / défis rencontrés par le marché des filtres à particules diesel

D’autre part, l’augmentation de la tendance à l’évolution vers l’essence et la propulsion hybride dans les véhicules utilitaires légers et les préoccupations concernant le vol de DPF devraient entraver la croissance du marché. En outre, les problèmes de commercialisation du DPF et d’harmonisation des normes d’émission devraient défier le marché des filtres à particules diesel au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des filtres à particules diesel fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des filtres à particules diesel, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Sources de données sur le marché des filtres à particules diesel et méthodologie de recherche implicite

RECHERCHE PRIMAIRE : Une fois la collecte de données effectuée par le biais d’une recherche secondaire, des entretiens primaires sont menés avec différentes parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur, telles que les fabricants, les distributeurs, les fournisseurs d’ingrédients/d’intrants, les clients finaux et d’autres leaders d’opinion clés de l’industrie. La recherche primaire est utilisée à la fois pour valider les points de données obtenus à partir de la recherche secondaire et pour combler les lacunes dans les données après la recherche secondaire.

RECHERCHE SECONDAIRE : Les informations de recherche secondaire sont collectées à partir d’un certain nombre de bases de données accessibles au public et payantes. Les sources publiques comprennent des publications de différentes associations et gouvernements, des rapports annuels et des déclarations d’entreprises, des livres blancs et des publications de recherche d’experts reconnus de l’industrie et d’universités renommées, etc. Les sources de données payantes comprennent des bases de données tierces authentiques de l’industrie.

VALIDATION PAR DES EXPERTS Les données d’ingénierie du marché sont vérifiées et validées par un certain nombre d’experts, internes et externes.

INGÉNIERIE DE MARCHÉ La phase d’ingénierie de marché consiste à analyser les données collectées, la répartition du marché et les prévisions. Des indicateurs macroéconomiques et des approches ascendantes et descendantes sont utilisés pour arriver à un ensemble complet de points de données qui donnent lieu à des informations qualitatives et quantitatives précieuses. Chaque point de données est vérifié par le processus de triangulation des données pour valider les chiffres et arriver à des estimations proches.

RÉDACTION DU RAPPORT / PRÉSENTATION Une fois les données conservées par le processus hautement sophistiqué mentionné, les analystes commencent à rédiger le rapport. En recueillant des informations à partir des données et des prévisions, les informations sont tirées pour visualiser l’ensemble de l’écosystème dans un seul rapport.

Comment ces informations sur le marché des filtres à particules diesel aident-elles?

Part de marché des filtres à particules diesel (régional, produit, application, utilisateur final) en termes de volume et de revenus avec TCAC Les paramètres clés qui animent ce marché et freinent sa croissance Quels sont tous les défis auxquels les fabricants seront confrontés ainsi que les nouvelles opportunités et menaces auxquelles ils sont confrontés Pour en savoir plus sur les stratégies de marché adoptées par vos concurrents et les principales organisations Pour augmenter les analyses perspicaces du marché et avoir une compréhension globale du «marché des filtres à particules diesel» et de son paysage commercial

Table des matières: Rapport de recherche sur le marché mondial des filtres à particules diesel 2022-2029

Chapitre 1: Aperçu du marché des filtres à particules diesel

Chapitre 2: Impact économique du marché des filtres à particules diesel

Chapitre 3: Concurrence par fabricant

Chapitre 4: Production, revenus (valeur) par région ( 2022-2029 )

Chapitre 5: Offre (production), consommation, exportation , Importation par régions ( 2022-2029 )

Chapitre 6 : Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 : Analyse du marché des filtres à particules diesel par application

Chapitre 8 : Marché des filtres à particules diesel par analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, Stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie de marketing des filtres à particules diesel, distributeurs/négociants

Chapitre 11 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché des filtres à particules diesel

Chapitre 12 : Prévisions du marché des filtres à particules diesel ( 2022-2029 )

Chapitre 13 : Annexe

Requêtes résolues dans ce rapport :

Quelles seront les spécialités auxquelles les acteurs du marché des filtres à particules diesel se profilant avec des conceptions intensives, des finances et, en outre, des progrès en cours devraient se rapprocher? Quels seront les taux de développement prévus pour votre propre économie de filtre à particules diesel à l’extérieur et en outre pour chaque portion à l’intérieur ? Quelle sera l’application et les tris et estimations du filtre à particules diesel auxquels se joignent attentivement les fabricants ? Quels seront les dangers qui attaqueront la croissance ? Quelle est la durée de l’opportunité du marché mondial des filtres à particules diesel? Comment la part de marché des filtres à particules diesel fait-elle progresser la valeur des différentes marques d’assemblage?

Saisissez votre rapport avec une réduction impressionnante de 30 % !

