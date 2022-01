La croissance du marché des facettes dentaires devrait Augmenter considérablement entre 2022 et 2027 | Glidewell Laboratories, Colgate-Plmolive, Dentsply International, Zimmer

Les facettes dentaires, également appelées facettes en porcelaine ou stratifiés en porcelaine dentaire, sont des coquilles de couleur dentaire et des matériaux minces fabriqués sur mesure principalement conçus pour couvrir la surface avant des dents. Ces facettes sont largement utilisées pour le traitement de plusieurs problèmes dentaires tels que des dents cassées, des fissures, des lacunes ou décolorées, et elles sont appliquées en permanence dans ces dents déformées.

Le marché des facettes dentaires était évalué à environ 7 222 millions de dollars en 2022 et devrait atteindre 11 801 millions de dollars en 2027, enregistrant un TCAC de + 6% au cours de la période de prévision 2022 à 2027.

Les gens effectuent principalement la chirurgie esthétique des facettes pour améliorer l’apparence ou l’esthétique d’un sourire et la stratification des facettes est généralement appliquée sur les huit dents avant. Les placages sont fabriqués à partir de matériaux composites en porcelaine ou en résine qui offrent d’excellents attributs tels qu’une résistance élevée aux taches et une durabilité en plus de donner l’apparence de dents naturelles.

Analyse du profil de l’Entreprise dans ce rapport-

Les laboratoires Glidewell, Colgate-Palmolive, Dentsply International, Zimmer, PHILIPS, DenMat, Ultradent Products, Lion, Henkel, Trident, Sirona Dental Systems, et entre autres.

Le modèle traite en détail de l’impact d’Omicron (COVID-19) sur le marché des facettes dentaires pour l’année 2022 et au-delà. Les maladies veineuses chroniques (MCV) ou l’insuffisance veineuse chronique (ICC) sont devenues un fardeau mondial pour les pays en développement et les pays développés.

Chacun des modèles de marché à code de couleur et entièrement sourcés des 39 pays couverts est équipé d’indications épidémiologiques avec volumes de procédures. Pour accroître la transparence des données, le livrable Excel interactif couvre la base installée, les nouveaux volumes de ventes, l’utilisation des produits, les prix de vente moyens, la taille du marché et l’analyse des parts/classements de l’entreprise (le cas échéant).

Segmentation Du Marché Mondial Des Facettes Dentaires-

Par Types

* Matériau Composite

* Porcelaine Dentaire

* Autres

Par Applications

• Hôpital

* Cliniques dentaires

* Autres

Facettes dentaires actuellement commercialisées et paysage concurrentiel en évolution –

– Examen approfondi des principales tendances de l’industrie.

– Chiffre d’affaires annualisé du marché des facettes dentaires par segment et perspectives de marché de 2022 à 2027.

– Données granulaires sur les procédures totales, les unités, les prix de vente moyens et les valeurs de marché par segment.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Perspectives spécifiques au marché au niveau mondial, régional et national 2022-2027.

– Des informations qualitatives spécifiques au marché sont disponibles, les tendances mondiales étant ventilées en tendances régionales. En outre, les analystes de GlobalData fournissent des informations uniques sur le marché par pays.

– Analyse SWOT pour le marché des facettes dentaires.

– Perspectives et tendances de la dynamique concurrentielle fournies pour le marché des facettes dentaires.

Portée du présent rapport-

Qui devrait accéder à ce rapport?

– Ce modèle de marché donne un aperçu important et expert que vous ne trouverez dans aucune autre source. Le modèle illustre les tendances qualitatives et quantitatives au sein du marché spécifié.

Ce modèle est une lecture requise pour:

– Les dirigeants du CMO doivent avoir une compréhension approfondie du marché des facettes dentaires pour prendre des décisions de planification stratégique et d’investissement.

– Les responsables de l’approvisionnement et des achats doivent comprendre les éléments cruciaux de la base d’approvisionnement afin de prendre des décisions concernant la sélection et la gestion des fournisseurs.

Raisons d’accéder à ce rapport-

Le modèle vous permettra de –

– Comprendre l’impact d’Omicron (COVID-19) sur le marché des facettes dentaires.

– Développez et concevez vos stratégies d’octroi de licences internes et externes grâce à un examen des produits et des technologies de pipeline et en identifiant les entreprises disposant du pipeline le plus robuste.

– Développer des stratégies commerciales en comprenant les tendances qui façonnent et animent le marché des facettes dentaires.

– Générer des revenus en comprenant les principales tendances, les produits et technologies innovants, les segments de marché et les entreprises susceptibles d’avoir un impact sur le marché des facettes dentaires à l’avenir.

– Formuler des stratégies de vente et de marketing efficaces en comprenant le paysage concurrentiel et en analysant la part d’entreprise des leaders du marché.

