La croissance du marché des appareils de beauté offre techniquement une croissance élevée des revenus jusqu’en 2028

Selon l’étude de The Insight Partners sur « Les prévisions du marché des appareils de beauté jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – Par type d’appareil, zones d’utilisation », le rapport met en évidence les tendances existantes sur le marché, ainsi que les moteurs et les obstacles liés à la croissance du marché. Le rapport offre des informations et une analyse approfondie du marché des appareils de beauté concernant divers paramètres tels que les tendances et les opportunités du marché, la dynamique du marché et l’analyse du paysage concurrentiel des principaux acteurs du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et centrale, et Moyen-Orient et Afrique. Il comprend également l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 dans les régions.

Les appareils de beauté sont fabriqués et vendus dans le but d’améliorer l’attractivité physique des utilisateurs. Ces appareils sont pratiques et très utiles pour le domaine d’utilisation cosmétique, y compris les problèmes liés à la peau, tels que l’acné, les rides et les zones d’utilisation des cicatrices, entre autres. Le marché des appareils de beauté devrait connaître une croissance énorme en raison de l’évolution de la psyché des consommateurs vers la beauté et le bien-être et de la prévalence croissante des problèmes de peau liés à l’âge.

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises.

Informations basées sur le type d’appareil

En termes de type d’appareil, le marché des appareils de beauté dans les soins de santé est segmenté en appareils d’épilation, appareils de nettoyage, appareils de croissance des cheveux, appareils de rajeunissement, appareils de luminothérapie/LED et de photorajeunissement, appareils contre l’acné, rouleaux cutanés, etc.

Informations basées sur l’utilisation

Sur la base de l’utilisation, le marché des appareils de beauté dans les soins de santé est segmenté en salon, maison et spa.

Informations basées sur les canaux de distribution

En termes de canal de distribution, le marché des appareils de beauté dans les soins de santé est segmenté en vente au détail et e-commerce

Marché des appareils de beauté: paysage concurrentiel et développements clés

Les leaders du marché opérant sur le marché ont entrepris diverses stratégies de croissance organique sur le marché des appareils de beauté. Le marché des appareils de beauté comprend principalement des acteurs tels que NuFACE, L’OREAL GROUP, Procter & Gamble, Koninklijke Philips N.V., Panasonic Corporation, TRIA BEAUTY, FOREO, YA-MAN LTD, ZIIP, Silk’n, Nu Skin Enterprises, Inc. ., MTG Co., Ltd et autres.

Plusieurs approches organiques, telles que les lancements de produits et l’expansion du marché des appareils de beauté, ont entraîné une croissance positive du marché. Les lancements de produits aident l’entreprise à renforcer son offre de produits et sa clientèle, ce qui permet à l’entreprise d’occuper une position forte sur le marché. De même, en utilisant les activités d’expansion, il est facile de s’aventurer dans des économies inexploitées et d’utiliser les opportunités offertes.

