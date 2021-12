La croissance du marché des alkylamines restera forte, comme le suggère le rapport des principaux acteurs – P&G, BASF, DuPont, Evonik, Solvay | Prévision jusqu’en 2027

Aperçu du marché mondial des alkylamines :

Le rapport de recherche commerciale sur les alkylamines donne une analyse et des données selon des catégories telles que les segments de marché, les régions, les types, la technologie, l’utilisateur final, les applications, etc. Le rapport propose des données actuelles sur l’industrie et les tendances à venir de l’industrie, permettant la reconnaissance des produits et des utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des revenus et la rentabilité. L’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et des estimations de parts de marché sont révélées dans le rapport. Le rapport de marché est une analyse complète de l’étude de l’industrie de la santé. Le rapport sur le marché mondial des alkylamines permet également de sécuriser les économies dans la distribution des produits et de découvrir la meilleure façon d’aborder le potentiel.

De plus, le document d’analyse de marché persuasif Alkylamines est structuré avec différentes représentations graphiques telles que des graphiques, des tableaux, des figures et des diagrammes avec la disposition spécifique des contours vitaux, des diagrammes stratégiques et des figures illustratives basées sur des informations fiables pour décrire une image correcte du jugement de valeur et des revenus. graphiques. Les études de marché couvertes dans ce rapport publicitaire aident la direction d’une entreprise à planifier en fournissant des informations précises et à jour sur les demandes des consommateurs, leurs goûts, attitudes, préférences et intentions d’achat changeants, etc. Avec les données couvertes dans le premier rapport de classe Alkylamines, la commercialisation des produits peut être rendue efficace et économique, ce qui conduit à l’élimination de tout type de gaspillage.

Le marché mondial des alkylamines devrait croître à un taux de croissance de 6,10 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Selon l’analyse du rapport de marché, l’alkylamine est un composé dans lequel un atome d’azote d’amine a un groupe alkyle attaché. Les alkylamines se produisent lorsqu’un alkyle est substitué par l’un des trois atomes d’hydrogène dans l’ammoniac. Ces amines sont identifiées en remplaçant un, deux ou les trois atomes d’hydrogène dans l’ammoniac par le nombre de groupes alkyle qu’il contient.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des alkylamines sont la demande croissante en tant que solvant dans l’industrie des peintures et revêtements, l’industrie croissante des pâtes et papiers dans les pays émergents, la demande croissante de pesticides à travers le monde, la consommation croissante de solvants des industries d’utilisation finale comme les infrastructures et l’automobile. En outre, les innovations croissantes dans le secteur pharmaceutique créeront en outre plusieurs opportunités qui conduiront à la croissance du marché mondial des alkylamines au cours de la période mentionnée ci-dessus.

En termes d’analyse géographique, l’APAC domine le marché des alkylamines en raison de la demande croissante de peintures et de revêtements et de l’essor des industries pharmaceutiques dans la région.

Principaux acteurs clés :

1 Société Taminco

2 BASF SE

3 Du Pont

4 Arkéma

5 GROUPE LUXI

6 Feicheng Acid Chemicals Co. Ltd

7 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd

8 KOEI CHEMICAL COMPANY, LIMITED

9 Mitsubishi Gas Chemical Company

10 Alkyl Amines Chemicals Ltd

11 Industries Evonik

12 Tosoh Corporation

13 En tant que société

14 Global Amines Company Pte. Ltée

15 Procter & Gamble

16 Zhejiang Jianye Chimie

17 Huntsman Corporation

18 Solvay SA

19 AkzoNobel

Segmentation globale du marché des alkylamines :

Segment de marché par type :

1 Méthylamines

2 Ehylamines

3 Butylamines Et

Isobutylamines 4 Propylamines Et Isopropylamines

5 Amylamines

6 Cyclohexylamines

Segment de marché par processus de fabrication :

1 Réaction alcool-amine

2 Réaction d’ hydrogénation aldéhyde-amine et kétamine

3 Réduction du nitrile

4 Réaction de Ritter

5 Amination directe

6 Hydrogénation des anilines

7 Réaction des halogénures d’alkyle avec des amines

Segment de marché par application :

1 Industrie du caoutchouc

2 Agrochimie

3 Traitement de l’eau

4 Solvants industriels

5 Produits pharmaceutiques

6 Produits chimiques du papier

7 Autres

