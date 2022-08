La croissance du marché des aliments pour bébés s’accélérera à 5,3 % CAGR avec une taille d’une valeur de 50,34 milliards USD prévue d’ici 2029

Les clients obtiennent une compréhension claire du marché avec une belle combinaison des meilleures connaissances de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et des dernières technologies tout en utilisant ce rapport sur le marché mondial des aliments pour bébés pour la croissance de l’entreprise. Ce rapport de marché prend en compte divers facteurs qui ont un effet important sur la croissance des activités, notamment les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie du marché mondial des aliments pour bébés. Pour atteindre le succès aux niveaux local, régional et international, ce rapport de recherche mondial de haute qualité sur le marché mondial des aliments pour bébés est une solution définitive.

Analyse du marché et aperçu du marché mondial des aliments pour bébés

Data Bridge Market Research analyse que le marché des aliments pour bébés était évalué à 33,3 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 50,34 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et du comportement des consommateurs.

De plus, ce rapport de marché présente des aspects cruciaux du marché qui contiennent des recherches sur l’industrie, la taille et les prévisions du marché, la veille concurrentielle, la stratégie d’entrée sur le marché, les tendances des prix, les tendances en matière de durabilité, les informations sur les clients, l’évolution technologique, les tendances de l’innovation et l’évaluation des canaux de distribution. De plus, avant de les présenter aux utilisateurs finaux, toutes les informations sont évaluées et validées par les membres de l’équipe d’experts. En obtenant un aperçu du marché exploitable via ce rapport d’étude de marché, des stratégies commerciales durables et rentables peuvent être élaborées. Toutes les données et informations impliquées dans le rapport sur le marché mondial des aliments pour bébés proviennent de sources incroyablement fiables telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises, des livres blancs, des revues, des journaux et des fusions.

Définition du marché

Les aliments pour bébés sont une purée molle de fruits, de légumes et de céréales préparée pour les enfants âgés de quatre mois à deux ans. On pense qu’il s’agit d’un substitut idéal au lait maternel en raison de la présence de nutriments essentiels qui favorisent la croissance des nourrissons. Comme les bébés n’ont pas les muscles et les dents nécessaires pour mâcher correctement, les aliments pour bébés constituent leur principale source de nutriments. Les parents se sont tournés vers les aliments emballés au fil des ans en raison de la commodité et de la meilleure nutrition qu’ils offrent.

Les parents attendent les normes de sécurité et de qualité les plus élevées en matière de nutrition infantile. Les principaux acteurs du marché reformulent constamment les produits pour les rendre plus attrayants pour les parents et les nourrissons. La population croissante de femmes actives et le marché de détail organisé, en particulier dans les économies en développement, devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Développement récent

La société Kraft Heinz lancera une gamme d’aliments pour bébés à base de plantes en avril 2021 afin de fournir aux bébés un régime végétalien de haute qualité. Cette gamme comprend trois articles : Saucey Pasta Stars aux haricots et aux carottes, Potato Bake aux haricots verts et aux petits pois sucrés, et Risotto aux pois chiches et à la citrouille.

Nestlé SA entrera sur le marché des aliments surgelés pour bébés en novembre 2020 avec le lancement de Freshful Start, une gamme d’aliments biologiques à ingrédients simples à base de légumes et de grains entiers emballés dans des bols. Ces produits sont disponibles en cinq combinaisons de légumes différentes.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des aliments pour bébés sont Nestlé (Suisse), Danone SA (France), Reckitt Benckiser Group plc (Royaume-Uni), Abbott (États-Unis), China Feihe Limited (Chine), HiPP (Allemagne), The Kraft Heinz Company (États-Unis), Hero Group (Suisse), Yili Industrial Group Co. Ltd. (Chine), Kewpie Corporation (Japon), Royal FrieslandCampina NV (Pays-Bas), entre autres.

Dynamique du marché des aliments pour bébés

Conducteurs

Augmentation de la population de femmes actives et de la demande de produits prêts à consommer

La demande d’aliments pour bébés augmente à mesure que le nombre de femmes qui travaillent augmente et qu’il y a une évolution rapide vers les aliments prêts à l’emploi, propulsant le marché des aliments pour bébés. L’organisation des ménages modernes est en train de changer, la plupart des adultes manquant de temps pour l’administration domestique, en particulier la préparation des aliments et la cuisine. Par conséquent, la demande d’aliments prêts à consommer ou emballés a augmenté. De plus, les femmes qui travaillent, en particulier les nouvelles mères, préfèrent les options de repas prêts à manger. Ces mères qui travaillent choisissent des aliments emballés pour leurs enfants parce que cela leur fait gagner du temps et leur permet de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée tout en s’occupant des responsabilités domestiques.

Avantages dans le développement du cerveau et l’amélioration de la mémoire

La forte adoption des aliments pour bébés, car ils contribuent au développement du cerveau, des muscles et du système nerveux, entre autres, et la sensibilisation croissante des consommateurs aux divers avantages du produit influencent davantage le marché. En outre, l’urbanisation rapide, une augmentation du marketing de détail organisé et les incidences de la malnutrition ont un impact positif sur le marché des aliments pour bébés.

Occasion

Les produits biologiques sont très demandés, ce qui en fait une tendance majeure sur le marché des aliments pour bébés. Selon un article publié dans The Hindu en 2018, les produits inorganiques pour bébés contiennent de nombreux ingrédients synthétiques pouvant causer des problèmes de santé. En conséquence, les parents choisissent de plus en plus des produits biologiques et naturels pour fournir à leur bébé une alimentation durable et sûre. De plus, les préférences des clients se tournent vers les canaux en ligne, en particulier dans le scénario actuel de la pandémie de COVID-19, qui entraîne une augmentation des ventes d’aliments pour bébés via les canaux en ligne afin d’éviter de sortir.

Contraintes

Les inquiétudes concernant la courte durée de conservation, en revanche, devraient entraver la croissance du marché. L’absence d’un cadre réglementaire approprié devrait poser un défi au marché des aliments pour bébés au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des aliments pour bébés fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des aliments pour bébés, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

