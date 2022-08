La croissance du marché de la chirurgie à distance est relancée grâce à l’innovation, à l’analyse concurrentielle et aux perspectives de précision d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur la chirurgie à distance , un bon mélange d’informations avancées sur l’industrie, de solutions pratiques, de solutions de talents et de technologies de pointe, est utilisé, ce qui offre une excellente expérience aux lecteurs ou aux utilisateurs finaux. Le rapport est une ressource précieuse qui fournit les détails techniques et financiers actuels et à venir du secteur de la santé jusqu’en 2029. Pour une meilleure compréhension du marché et une croissance commerciale de premier plan, le rapport sur le marché de la chirurgie à distance est la solution idéale. Les valeurs du TCAC pour le marché pour une période de prévision estimée sont mentionnées dans le rapport, ce qui aide à déterminer les valeurs ou les stratégies de coût et d’investissement.

Le rapport d’enquête sur le marché mondial de la chirurgie à distance traite de nombreux aspects importants liés au marché, à savoir; estimations de la taille du marché, meilleures pratiques de l’entreprise et du marché, stratégies d’entrée de gamme, dynamique du marché, segmentations, positionnement, paysage concurrentiel et analyse comparative, prévisions économiques, analyse des opportunités, solutions technologiques spécifiques à l’industrie, analyse de la feuille de route et analyse comparative approfondie des offres des fournisseurs. Il s’agit du rapport de marché le plus approprié, le plus rationnel et le plus admirable, fourni avec une dévotion et une compréhension des besoins de l’entreprise. La section sur le paysage concurrentiel du rapport met en évidence un aperçu clair de l’analyse de la part de marché des principaux acteurs de l’industrie. Le rapport universel sur la chirurgie à distance comprend également des profils détaillés des principaux fabricants et importateurs du marché qui dominent le marché.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de la chirurgie à distance comprennent :

Intuitive Surgical

Stryker

Medtronic

Accuray Incorporated

Auris Health, Inc

Blue Belt Technologies, Inc

SRI INTERNATIONAL

THINK Surgical®, Inc

NuVasive, Inc

Smith+Nephew

Johnson & Johnson

Analyses et aperçus clés du marché :

Ces dernières années, avec l’introduction de la chirurgie à distance, les chirurgiens peuvent planifier la procédure chirurgicale à l’avance et effectuer une procédure plus précise. La technologie peut adapter les procédures à l’anatomie unique de chaque patient. Le médecin doit effectuer l’intervention chirurgicale proprement dite, mais le système de chirurgie à distance guide les outils du chirurgien selon une méthode prédéterminée pour placer les implants en toute sécurité et avec précision dans les emplacements pré-planifiés exacts. Ces mouvements sont reproduits par des robots, permettant au chirurgien d’avoir un contrôle direct sur la chirurgie tout en restant à distance.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la chirurgie à distance devrait croître à un TCAC de 11,9 % au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial de la chirurgie à distance

Le marché de la chirurgie à distance est segmenté en fonction des composants, des applications et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composant

Système

Accessoires

Application

Chirurgie gynécologique

Chirurgie urologique

Chirurgie thoracique

Chirurgie cardiaque

Neurochirurgie

chirurgie orthopédique

Chirurgie générale

Les autres

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Chirurgie à distance:

Le paysage concurrentiel du marché Chirurgie à distance fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises liée au marché de la chirurgie à distance.

Points clés couverts dans le rapport : –

L’aspect central pris en compte dans le rapport sur le marché mondial de la chirurgie à distance consiste en les principaux concurrents opérant sur le marché mondial.

Le rapport comprend des profils d’entreprises occupant des positions de premier plan sur le marché mondial.

Les ventes, les stratégies d’entreprise et les capacités techniques des principaux fabricants sont également mentionnées dans le rapport.

Les facteurs moteurs de la croissance du marché mondial de la chirurgie à distance sont expliqués en détail ainsi que des descriptions détaillées des utilisateurs finaux de l’industrie.

Le rapport élucide également d’importants segments d’application du marché mondial pour les lecteurs/utilisateurs.

Ce rapport effectue une analyse SWOT du marché. Dans la dernière section, le rapport rappelle les sentiments et les perspectives des experts préparés et formés par l’industrie. Les experts évaluent également les politiques d’exportation / importation qui pourraient propulser la croissance du marché mondial de la chirurgie à distance.

Le rapport sur le marché mondial de la chirurgie à distance fournit des informations précieuses aux décideurs politiques, aux investisseurs, aux parties prenantes, aux prestataires de services, aux producteurs, aux fournisseurs et aux organisations opérant dans l’industrie et souhaitant acheter ce document de recherche.

Dynamique du marché de la chirurgie à distance

Conducteurs

· La préférence croissante pour les chirurgies mini-invasives

La préférence croissante pour la chirurgie mini-invasive (MIS), qui est préférée pour les procédures à distance, stimule le marché mondial de la chirurgie à distance. Cela est dû au fait que les procédures mini-invasives, contrairement aux chirurgies traditionnelles, sont moins douloureuses en raison de moins de saignements et de moins de coupures. Le MIS peut être réalisé avec l’aide de robots à partir d’emplacements distants. Ce facteur propulse le marché mondial de la chirurgie à distance vers l’avant.

· L’augmentation de l’adoption de la technologie de la santé robotique

L’augmentation des investissements dans le développement de technologies nouvelles et avancées, l’adoption croissante de la technologie robotique, la prise de conscience croissante des avantages associés à la chirurgie mini-invasive, l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales et l’augmentation du pouvoir d’achat des hôpitaux sont quelques-uns des facteurs qui stimuler la croissance du marché de la chirurgie à distance au cours de la période de prévision. L’augmentation des applications des économies émergentes, d’autre part, créera de nouvelles et amples opportunités pour la croissance du marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale au cours de la période de prévision.

· Les avantages de la chirurgie assistée par robot

À l’échelle mondiale, la demande de chirurgies mini-invasives (MIS) augmente, en raison des avantages associés à ces procédures, notamment des incisions plus petites, moins de coupures, moins de cicatrices, moins de douleur, une sécurité accrue, des périodes de récupération plus courtes et des économies de coûts importantes. La chirurgie robotique mini-invasive améliore ces avantages en offrant une plus grande précision, répétabilité, contrôle et efficacité.

· Investissements gouvernementaux

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions influence davantage le marché.

De plus, l’augmentation des dépenses de santé, les progrès de l’infrastructure de santé et la forte demande pour une prestation de soins élargie ont un effet positif sur le marché de la chirurgie à distance.

Table des matières : Marché mondial de la chirurgie à distance

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé analytique

4 Premium Insight

5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 sur la chirurgie à distance dans le secteur de la santé

7 Marché mondial de la chirurgie à distance, par type de produit

8 Marché mondial de la chirurgie à distance, par modalité

9 Marché mondial de la chirurgie à distance, par type

10 Marché mondial de la chirurgie à distance, par mode

11 Marché mondial de la chirurgie à distance, par utilisateur final

12 Marché mondial de la chirurgie à distance, par géographie

13 Marché mondial de la chirurgie à distance, paysage de l’entreprise

14 Analyse Swot

15 Profils d’entreprise

16 Questionnaire

17 Rapports connexes

