La croissance de la taille du marché des tests prénataux non invasifs (NIPT) devrait augmenter de manière significative au cours de la période 2023-2030

Le marché mondial des tests prénatals non invasifs devrait croître à un TCAC de XX % de 2021 à 2030 pour atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030. Le test prénatal non invasif (NIPT) est une méthode permettant de déterminer le risque que le fœtus soit nés avec certaines anomalies génétiques. Il analyse de petits fragments d’ADN circulant dans le sang d’une femme enceinte.

La croissance du marché du test prénatal non invasif (NIPT) est principalement attribuée au risque élevé d’anomalies chromosomiques avec l’augmentation de l’âge maternel, à l’augmentation des occurrences d’aneuploïdies chromosomiques chez le fœtus, au développement de produits avancés de tests parentéraux non invasifs et à l’amélioration du remboursement. scénario pour le NIPT. En outre, la sensibilisation croissante aux tests prénatals non invasifs et au potentiel de marché inexploité dans les économies émergentes d’Asie offre d’importantes opportunités de croissance des revenus pour les acteurs opérant sur ce marché.

Le risque élevé d’anomalies chromosomiques avec l’augmentation de l’âge maternel propulse la croissance du marché des tests prénatals non invasifs

La grossesse à un âge avancé est définie comme un accouchement à l’âge d’environ 35 ans ou plus; que l’accouchement soit le premier ou non. La proportion de femmes enceintes à 35 ans ou plus dans les services de médecine prénatale et d’obstétrique a considérablement augmenté au cours des 30 dernières années. Ce changement démographique a eu des implications importantes pour les femmes qui planifient une grossesse et peut également entraîner plusieurs anomalies chromosomiques. Par exemple, le risque d’avoir un enfant atteint du syndrome de Down augmente avec le temps. Le risque est d’environ 1 sur 1 250 pour une femme qui conçoit à 25 ans. Il passe à environ 1 sur 100 pour une femme qui conçoit à 40 ans.

Comme les pourcentages de grossesses chez les femmes d’âge avancé ont augmenté, il y a eu une demande croissante de conseil génétique prénatal qui aide à prédire le risque d’anomalies chromosomiques fœtales en fonction de l’âge, alimentant ainsi la croissance du marché des tests prénatals non invasifs.

Développement de technologies avancées et nouvelles et de produits de test parentéral non invasifs

Les tests prénatals évoluent vers des méthodes non invasives pour déterminer le risque fœtal de troubles génétiques sans encourir le risque de fausse couche. Les progrès des technologies moléculaires modernes et la découverte de l’ADN fœtal acellulaire dans le plasma maternel ont conduit à de nouvelles méthodes de dépistage des aneuploïdies chromosomiques fœtales. Avec un débit croissant et des coûts réduits, la technologie NGS associée à l’analyse cffDNA a ouvert la voie à la détection des aberrations chromosomiques. Il y a une croissance constante dans le développement de technologies avancées pour le NIPT en raison de la prise de conscience croissante des avantages des méthodes non invasives. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur des stratégies de développement de nouveaux produits et technologies pour les tests parentéraux non invasifs. Par exemple,

En juin 2021, BGI Genomics et Eluthia ont lancé le test NIFTY, sous le nom de marque PreviaTest en Allemagne, ayant un taux de sensibilité de plus de 99 % pour élargir l’accès et augmenter les ventes de produits non invasifs en Allemagne.

En janvier 2021, Illumina a élargi son portefeuille de plateformes NIPT avec le lancement de sa solution VeriSeq NIPT v2.

En juillet 2021, Berry Genetics s’est associé à 10X Genomics pour mettre à niveau les tests prénatals ADN non invasifs et est ainsi entré sur le marché chinois.

Principales conclusions de l’étude de marché mondiale sur les tests prénataux non invasifs:

Le segment des kits/consommables NIPT dominera le marché des tests prénatals non invasifs jusqu’en 2030

Sur la base du produit et de la solution, le marché NIPT est classé en consommables, systèmes et logiciels. En 2022, le segment des kits/consommables dominait le marché global du NIPT. La croissance de ce segment est principalement tirée par des facteurs tels que l’augmentation de l’incidence des anomalies chromosomiques, l’augmentation du nombre de tests et de produits pour le NIPT et l’amélioration des approbations ou des licences pour les tests.

Sur la base de l’application, le segment Trisomie dominera le marché des tests prénatals non invasifs jusqu’en 2030

La plus grande part de ce segment est principalement attribuée à des facteurs tels que l’incidence croissante des trisomies chez les bébés associée à l’âge maternel progressif au cours des dernières années.

Les laboratoires de diagnostic ont dominé le marché du dépistage prénatal non invasif en 2022

La préférence croissante pour l’utilisation des services NIPT des laboratoires de diagnostic par les gynécologues et les patients reflète la position dominante de ce segment d’utilisateurs finaux sur le marché global du NIPT en 2022. La disponibilité d’installations bien équipées et de techniciens de laboratoire formés/qualifiés a conduit à un plus grand volume de tests être sous-traité à des laboratoires de diagnostic ; par conséquent, entraînant une plus grande part de ce segment. En outre, le nombre croissant d’initiatives prises par les laboratoires de diagnostic pour fournir des tests prénatals sûrs et efficaces devrait soutenir la croissance du marché NIPT parmi les laboratoires de diagnostic au cours de la période de prévision.

Amérique du Nord : Le plus grand marché régional

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des tests prénataux non invasifs en 2022, suivie de l’Europe, de l’Asie-Pacifique, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique. L’apparition croissante de troubles génétiques chez les nouveau-nés associée à l’augmentation de l’âge maternel, la sensibilisation croissante au NIPT, les progrès technologiques dans les technologies NIPT et les dépenses gouvernementales magnifiques pour les activités de recherche et développement (R&D) sont les principaux facteurs contribuant à la plus grande part de cette région.

Joueurs clés

Le rapport comprend un paysage concurrentiel basé sur une évaluation approfondie des principaux développements stratégiques adoptés par les principaux acteurs du marché du secteur au cours des 4 dernières années (2021-2030). Les principaux acteurs présentés sur le marché mondial des tests prénatals non invasifs sont Agilent Technologies, Inc. (États-Unis), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), PerkinElmer, Inc. (États-Unis), Illumina, Inc. (États-Unis), Beijing Genomics Institute (Chine), Eurofins LifeCodexx AG (Allemagne), NATERA, INC. (États-Unis), Igenomix SL (Espagne), Laboratory Corporation of America Holdings (États-Unis), F. Hoffman-La Roche Ltd. (Suisse), GE Healthcare ( États-Unis) et Yourgene Health (Royaume-Uni).

Portée du rapport :

Marché des tests prénatals non invasifs par produit et solutions

Kits / Consommables

Systèmes Appareils à ultrasons pour la clarté nucale Systèmes de séquençage de nouvelle génération Micropuces Instruments de réaction en chaîne par polymérase

Logiciel

Marché par méthode de test prénatal non invasive

Dépistage par ultrasons

Criblage d’ADN acellulaire

Marché des tests prénatals non invasifs par application

Détection de trisomie

Syndrome de microdélétions

Anomalies chromosomiques sexuelles

Autres applications

Remarque : D’autres applications incluent la détermination du sexe et la fibrose kystique

Marché des tests prénatals non invasifs par utilisateur final

Laboratoires de diagnostic

Hôpitaux

Instituts universitaires et de recherche

Marché des tests prénatals non invasifs par géographie