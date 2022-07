La croissance de la taille du marché des services de nettoyage devrait augmenter de manière significative au cours de la période 2022-2030

Le marché mondial des services de nettoyage valait XX milliards de dollars américains en 2021 et devrait atteindre XX milliards de dollars américains d’ici 2030, à un TCAC de XX % au cours d’une période de prévision.

Les services de nettoyage comprennent une large gamme de services requis par les secteurs commerciaux et résidentiels. Il comprend les services de femme de chambre, le nettoyage des vitres, le nettoyage des sols, la moquette & nettoyage de tissus d’ameublement et autres services de nettoyage, qui sont utilisés dans des applications résidentielles et commerciales.

L’augmentation des activités de construction, l’investissement dans l’immobilier et l’augmentation du revenu disponible devraient dominer le moteur du marché mondial des services de nettoyage. L’augmentation du nombre de femmes qui travaillent et l’augmentation des investissements dans l’immobilier devraient offrir des opportunités intéressantes pour la croissance du marché des services de nettoyage.

L’inclinaison croissante vers les produits de nettoyage écologiques est l’une des principales tendances qui stimulent la croissance du marché des services de nettoyage. De plus en plus conscients des avantages des produits verts et respectueux de l’environnement, les consommateurs commerciaux et industriels exigent progressivement des pratiques de nettoyage vertes et durables. En outre, la concentration de la concurrence entre les petits acteurs et les acteurs établis, pour étendre leur présence sur le marché, est un défi majeur pour les principaux acteurs du marché. Le segment résidentiel devrait se partager une part importante du marché des services de nettoyage. La croissance est attribuée à l’augmentation du revenu disponible des particuliers, à la variation du mode de vie des consommateurs et à la pénétration accrue de ces services dans les applications résidentielles.

Actuellement, le segment des services de nettoyage commercial devrait être sur le marché des services de nettoyage. La demande accrue du secteur immobilier, du commerce de détail et des industries de la construction stimule la croissance du marché des services de nettoyage. Dans le segment commercial, les services d’entretien des sols devraient augmenter la demande de services de nettoyage.

En outre, la demande croissante de dépoussiérage de divers secteurs commerciaux tels que les stades & On s’attend à ce que les lieux d’événements connaissent une demande croissante pour les services de nettoyage à l’aspirateur. Les industries de la construction ont besoin de services de nettoyage principalement pour le nettoyage des décombres et le lavage à pression.

Le rapport fournit un aperçu détaillé du marché mondial des services de nettoyage, y compris des informations d’analyse régionales. Sur le plan géographique, l’Amérique du Nord devrait dominer la croissance substantielle du marché mondial des services de nettoyage. L’évolution du mode de vie des consommateurs et la croissance d’un certain nombre de femmes qui travaillent, principalement aux États-Unis, contribuent à la majeure partie du marché. En outre, l’Asie-Pacifique devrait dominer le marché des services de nettoyage. La croissance est attribuée à l’augmentation de la demande des pays en développement comme la Chine et l’Inde. L’admiration pour ces services a augmenté en raison de la croissance de l’économie et de l’escalade dans la construction de bâtiments commerciaux et non commerciaux.

Le rapport donne une représentation claire du scénario de marché actuel du marché mondial des services de nettoyage, qui comprend la taille projetée du marché en termes de valeur et de volume, l’analyse du pilon, les facteurs d’analyse de Porter sur le marché.

Portée du rapport pour le marché mondial des services de nettoyage Marché

mondial

des

services

de

nettoyage

, par type de service Tapisserie d’ ameublement o Autres services Marché mondial des services de nettoyage, par géographie Amérique du Nord Europe Asie-Pacifique Moyen-Orient & Afrique Amérique du Sud

Acteurs clés opérant sur le marché mondial des services de nettoyage

ABM Industries Inc.

The Service Master Company, LLC

BONUS Building Care

Red Coats

UGL Unicco Services

Vanguard

Jan-Pro International

Mothers House Cleaning

Clean First Time

Compass Group Plc

CleanNet

Anago Cleaning Systems

Aramark Corporation

Sodexo

Jani-King Inc.

Stanley Steemer International, Inc.

ChemDry

Pritchard Industries Inc.

Duraclean International Inc.

Harvard Maintenance Inc.

Steamatic Inc.

Stratus Building Solutions

Temko Service Industries Inc.

