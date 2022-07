La croissance de la taille du marché des revêtements par pulvérisation thermique devrait augmenter de manière significative au cours de la période 2022-2030

Le marché mondial des revêtements par pulvérisation thermique était évalué à XX milliards de dollars américains en 2021 et devrait atteindre XX milliards de dollars américains d’ici 2026, à un TCAC de XX % au cours d’une période de prévision.

L’objectif du rapport est de présenter une évaluation complète du marché et contient des informations réfléchies, des faits, des données historiques, des données de marché validées par l’industrie et des projections avec un ensemble approprié d’hypothèses et de méthodologie. Le rapport aide également à comprendre la dynamique et la structure du marché des revêtements par pulvérisation thermique en identifiant et en analysant les segments de marché par technologie, matériaux, application et région et projette la taille du marché mondial. En outre, le rapport se concentre également sur l’analyse concurrentielle des principaux acteurs par matériaux, prix, situation financière, portefeuille de matériaux, stratégies de croissance et présence régionale. Le rapport fournit également une analyse PEST, une analyse de PORTER, une analyse SWOT pour répondre à la question des actionnaires sur la priorisation des efforts et des investissements dans un avenir proche sur un segment de marché particulier.

La projection thermique est un procédé minier de revêtement qui implique la formation de substrats à l’état semi-fondu et fondu. Les matériaux sont fondus sous forme de tige, de fil ou de poudre. La projection thermique fournit des revêtements épais jusqu’à 20 mm sur une grande surface et un taux de dépôt supérieur aux autres revêtements. Ces sprays sont utilisés pour un revêtement protecteur ou décoratif sur de nombreux substrats, notamment les métaux, les céramiques, les polymères, les intermétalliques, les carbures et autres.

Accédez à des exemples de pages de rapport @ https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00415

Les revêtements par projection thermique sont également utilisés dans les implants médicaux. L’utilisation croissante des revêtements de titane et d’hydroxyapatite dans les implants biomédicaux utilisant la technologie de pulvérisation thermique devrait stimuler la croissance du marché des revêtements par pulvérisation thermique au cours de la période de prévision. Une pulvérisation thermique est un groupe de processus miniers où des particules micrométriques de matériaux fondus ou semi-fondus sont propulsées sur la surface du substrat souhaité pour former un revêtement protecteur ou décoratif, qui se lie instantanément au substrat.

Les technologies les plus couramment utilisées sur le marché des revêtements par pulvérisation thermique sont la pulvérisation à froid, la pulvérisation à la flamme et la pulvérisation au plasma. Parmi celles-ci, la pulvérisation de plasma est le type de technologie qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision. La technologie de pulvérisation à la flamme est un autre segment dominant. La pulvérisation à froid utilise l’énergie cinétique pour projeter le matériau de revêtement en poudre sur le substrat, au lieu d’utiliser l’énergie thermique conventionnelle comme source pour faire fondre le matériau et former le revêtement protecteur souhaité.

La durabilité, la résistance à la corrosion et la résistance thermique améliorée sont quelques-uns des facteurs qui en font un substitut efficace par rapport aux autres revêtements miniers. La pulvérisation thermique est utilisée dans un large éventail de secteurs d’application en raison du besoin croissant de revêtements efficaces et durables dans un large éventail d’industries. Il est largement utilisé dans les industries aérospatiale, automobile et pharmaceutique. L’industrie aérospatiale nécessite des revêtements résistants à l’usure et thermiques efficaces dans de nombreuses applications. Le développement croissant du secteur aérospatial, en particulier dans les économies en développement, devrait stimuler le marché de la pulvérisation thermique au cours de la période de prévision. Cependant, le faible taux d’adoption associé à la menace croissante de substitution sont quelques-uns des principaux obstacles à la croissance du marché.

L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC encourageant. La croissance démographique et l’augmentation du revenu disponible par habitant dans les pays en développement sont principalement à l’origine de la croissance du marché de la pulvérisation thermique. De plus, l’aérospatiale propulsive et l’industrie automobile dans des pays comme l’Inde et la Chine augmentent la demande de pulvérisation thermique. Le secteur aérospatial des États-Unis est le plus important au monde. Le pays est l’un des principaux exportateurs de composants aérospatiaux vers des pays comme la France, la Chine et l’Allemagne.

Vérifiez la remise instantanée @ https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00415

Portée du marché mondial des

revêtements par pulvérisation thermique: marché mondial des revêtements par pulvérisation thermique, par matériau:

métaux

céramiques

intermétalliques

polymères

carbures

Marché mondial des revêtements par pulvérisation thermique, par application:

Automotive

Oil &

Mines de gaz

Aéronautique

Médical

Marché mondial des revêtements par pulvérisation thermique, par technologie:

pulvérisation à froid pulvérisation à la

flamme pulvérisation au

plasma autres

Marché mondial des revêtements par pulvérisation thermique, par région:

Amérique du Nord

Europe

Moyen-Orient & Afrique

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Demande de rapport Table des matières @ https://www.marketreporthub.com/table_of_contents.php?id=00415

Principaux acteurs opérant sur le marché mondial des revêtements par pulvérisation thermique:

A & A Revêtements par projection thermique

Flame Spray Coating Company

General Magnaplate Corporation

Praxair Surface Technologies, Inc.

Oerlikon Metco

Plasma-Tec, Inc.

Surface Technology Inc.

HC Starck GmbH

ASB Industries Inc.

Fujimi

Bodycote

Accuwright Industries

Castolin Eutectic

ARTEC