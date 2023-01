La croissance de la taille du marché des médicaments contre l’épilepsie devrait augmenter de manière significative au cours de la période 2023-2030

Le marché des médicaments contre l’épilepsie devrait atteindre près de XX milliards de dollars d’ici la fin de l’année 2030. La croissance du marché peut être attribuée à des facteurs tels que l’incidence croissante des troubles neurologiques, la sensibilisation croissante aux maladies, l’introduction de nouveaux médicaments antiépileptiques (DEA), un soutien gouvernemental solide et initiatives. De plus, l’augmentation des investissements en R&D et le lancement de formulations à libération prolongée devraient encore alimenter la croissance du marché. Cependant, le coût élevé des médicaments brevetés, les inquiétudes concernant la baisse des coûts des soins de santé dans le cadre des mesures d’austérité gouvernementales, en particulier en Europe et la faible accessibilité aux médicaments antiépileptiques dans les pays à revenu faible et intermédiaire, sont susceptibles de limiter la croissance du marché.

Vimpat est le médicament leader incontesté du marché mondial des médicaments contre l’épilepsie. Il détient une part de marché de près de 22 % en 2021 et on s’attend à ce que Vimpat prenne de l’ampleur jusqu’à la période de prévision. Keppra était le deuxième preneur de parts de marché avec plus de 19 % de part en 2021, mais la perspective de ce médicament changera en raison de l’expiration du brevet en 20121 et de la baisse de sa part à XX % d’ici 2030. On s’attend à ce que Lamictal soit le deuxième leader médicament avec près de XX% de part d’ici 2030. Onfi détient la troisième part la plus élevée du marché des médicaments contre l’épilepsie, suivi de Depakine d’ici la fin de l’année 2030.

Le rapport de recherche intitulé « Marché des médicaments contre l’épilepsie : demande mondiale, potentiel de croissance et perspectives d’opportunités 2030 » examine le marché, le paysage concurrentiel et les tendances du marché mondial des médicaments contre l’épilepsie. Ce rapport analyse les données du marché et fournit une meilleure compréhension de la valeur des ventes et de la demande de médicaments contre l’épilepsie sur le marché mondial. Les perspectives du marché en termes de valeur pour la période de prévision pour le marché des médicaments contre l’épilepsie ont été détaillées dans le rapport. Les principales tendances en matière de collaborations, de partenariats et d’accords de licence sont analysées en détail. Le rapport explore également une description détaillée des moteurs de croissance et des inhibiteurs du marché mondial des médicaments contre l’épilepsie.

Le rapport se termine par les profils des principaux acteurs du marché des médicaments contre l’épilepsie tels que UCB, EISAI, Pfizer, Sanofi et Lundbeck. Les principaux acteurs du marché sont évalués sur divers paramètres tels que l’aperçu de la société et les derniers développements et tendances sur le marché des médicaments contre l’épilepsie

Principaux sujets couverts dans le rapport

• Analyse du marché mondial des médicaments contre l’épilepsie (2030 – 2030)

• Part de marché mondiale des médicaments contre l’épilepsie (2030 – 2030)

• Performance du marché mondial des médicaments contre l’épilepsie (2030 – 2030)

• Marché des médicaments contre l’épilepsie – Principaux types de transactions

• Analyse des entreprises

clés • Facteurs clés et Inhibiteurs du marché des médicaments contre l’épilepsie

Les principaux médicaments contre l’épilepsie couverts dans le rapport sont les suivants :

1. Vimpat (Lacosamide)

2. Keppra (Lévétiracétam)

3. Briviact (Brivaracétam)

4. Lamictal (Lamotrigine)

5. Neurontin (Gabapentine)

6. Dépakine (Valproate de sodium)

7. Sabril (Vigabatrin)

8. Onfi (Clobazam)

9 Fycompa (pérampanel)

10. Inovelon/Banzel (rufinamide)

11. Zonegran (zonisamide)

12. Zebinix (acétate d’eslicarbazépine)

Les principales entreprises couvertes par le rapport sont les suivantes :

1. UCB

2. EISAI

3. Pfizer

4. Sanofi

5. Lundbec